Uzrokuje li jedenje banana zatvor ili potiču probavu? Ovisi jedete li zelene, smeđe ili žute

Mnogi se slažu da su banane svestran i hranjiv međuobrok - bilo da radite s njima smoothie ili banana kruh. No, ono što se mnogi još uvijek pitaju je pomažu li banane kod zatvora ili ga uzrokuju

<p>Odgovor na pitanje hoće li banane uzrokovati zatvor ili omekšati stolicu leži u njihovoj boji ili zrelosti:</p><h2>Zelene banane</h2><p>Zelene banane su nezrele, pomalo gorke banane. Tvrđe su teksture i imaju veći sadržaj škroba i pektina - prema riječima liječnika integrativne medicine<strong> Alejandra Carrascoa</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako produljiti vijek trajanja bananama?</p><p>- I pektin i rezistentni škrob djeluju slično topljivim vlaknima, a imaju i probiotski učinak jer hrane vaše dobre bakterije - kaže Carrasco. Iako su zelene banane dobre za cjelokupno zdravlje crijeva, otporni škrob se teže probavlja. Dakle, one mogu uzrokovati ili pogoršati postojeći zatvor, nalaže jedno istraživanje, a obiteljska liječnica <strong>Bindiya Gandhi</strong>, kaže da dokazano da pomažu u liječenju proljeva.</p><p>S obzirom da sadrže prebiotike i otporni škrob, zelene banane su dobre za stvaranje zdravog mikrobioma crijeva. Međutim, teško ih je probaviti i mogu pridonijeti zatvoru.</p><h2>Žute banane</h2><p>- Žute banane gube škrob kako počinju sazrijevati - tvrdi Carrasco.</p><p>No, škrob ipak posve ne nestaje. Pretvara se u jednostavne šećere, povećavajući glikemijski indeks i slatkoću banane. Kako se otporni škrob razgrađuje, banana postaje lakše probavljiva. Žute banane su također relativno visoke u topljivim i netopljivim vlaknima (oko tri grama po banani srednje veličine), što pomaže promicanju urednosti stolice.</p><p>Žute banane imaju veći sadržaj šećera od zelenih banana, ali s obzirom da imaju niže razine otpornog škroba, mogu pomoći u probavi i pospješiti redovitost iste.</p><h2>Smeđe banane</h2><p>Smeđe banane, poput žute i dalje gube otporni škrob. Budući da imaju više šećera i ugljikohidrata, Gandhi kaže da mogu imati upalne učinke na neke ljude. Ipak smeđe banane mogu biti korisne za probavu zbog male količine škroba kojeg imaju. Također, smeđe banane imaju najviše antioksidansa.</p><p>Smeđe banane dobre su za zaslađivanje smoothieja ili banana kruh, jer se većina njihovog škroba pretvorila u šećere. One su i lako probavljive što može olakšati zatvor. Svatko tko je osjetljiv na višak šećera ili ugljikohidrata može imati upalne reakcije.</p><p>Banane imaju hranjive vrijednosti u svakoj fazi zrelosti, ali njihove dobrobiti se razlikuju. Zelene banane mogu zapravo dovesti do zatvora jer imaju visoku koncentraciju otpornog škroba. Žute i smeđe banane imaju nižu koncentraciju otpornog škroba i lakše se probavljaju, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/do-bananas-make-you-poop?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=facebook--7-11-2020&utm_term=health&utm_content=new&fbclid=IwAR2T9gxl6asPTEb8etAF9YGVbZfYKKeK6XNg4RznWHE_wt6USLuddsuR6ig" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>