Tetovaže Eve Balažin nose duh ženskog otpora: 'Naše žene tako su se štitile od otmica'

Za mene ovi motivi nisu samo estetski - oni su živi spomenici ženskog otpora i identiteta. Štitili su žene od otmica i nasilja, a ujedno su označavali njihovu pripadnost, kaže umjetnica

Kad je prije sedam godina slučajno naletjela na članak o tradicionalnim tetovažama žena s naših prostora, Eva Balažin nije ni slutila da će joj taj trenutak promijeniti život. Danas stoji iza brenda Traditional Croatian Tattoos, kao umjetnica i poduzetnica koja je starim simbolima udahnula novi život - bez igle i boli, ali s puno duše.

