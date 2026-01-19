Velik broj ralica, snjegopročistača, kamiona i ljudi je na cestama, no snijeg koji je napadao zadnjih nekoliko dana još nije očišćen. Prioritet su pristupne ceste prema bolnicama, pisao je Večernji 1966. godine
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
V Zagrebu je navek isto: Zimska služba radi ‘punom parom’, ali to nije dovoljno za čiste ulice
Čitanje članka: 2 min
Tri teške, dvije srednje i čak 12 lakših ralica, tri posipača ralice, greber, tri mehanička utovarivača, "Zil" snjegočistač utovarivač, 20 kamiona i oko 200 ljudi neprestano rade na cestama u Zagrebu, piše Večernji list na današnji dan 1966. godine, nakon noći u kojoj je napadao snijeg i grad ostao paraliziran.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku