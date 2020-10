Valamar renta mobilne kuće za rad - već od 450 eura na mjesec

Sa sloganom 'Provedite jesen i zimu iz snova' turistički je lanac Valamar u svoju ponudu stavio luksuzne mobilne kućice, koje vidi kao idealnu opciju za sve koje rade od kuće, a dojadila im je užurbanost i vreva grada

<p>S dolaskom pandemije Covida, velik broj ljudi svoj je posao za računalom u uredu zamijenio s onim kod kuće. I dok je to nekima odlična opcija, drugima je možda dosadilo već mjesecima biti u svoja četiri zida te bi im dobro došla promjena okoline.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (vježbajte kod kuće):</p><p>Za odličnu opciju pobrinuo se Valamar, koji je u svoju turističku ponudu domišljato uvrstio i luksuzne mobilne kućice kao privremeni dom za one koji rade od kuće. 'Mediteransko zelenilo i beskrajno plavo Jadransko more najbolji su motiv da ove jeseni ili zime preselite ured u svoje zeleno utočište na otoku Krku', pišu na svojoj <a href="https://www.valamar.com/hr/paketi-odmor-krk/camping365-jezevac-premium-camping-resort?utm_source=Valamar_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201005_nl_ca_long_stay&C_ID=0ACE31A5-15BB-E911-A961-000D3A454330">stranici</a>, navodeći kako je broj mjesta ograničen.</p><p>Riječ je o smještaju u luksuznom Ježevac Premium Camping Resortu kojeg krase četiri zvjezdice, a ograničenje je minimalan ostanak od 30 dana. Cijene se kreću od 450 do 550 eura, ovisno o veličini kućice. </p><h2>Rad s pogledom na more</h2><p>S time su doista konkurencija stanovima u gradu Zagrebu koji se iznajmljuju po sličnoj cijeni, a jamče odličnu internetsku vezu koja ne bi trebala stvarati nikakve probleme kod online rada.</p><p>Rad na terasi s pogledom na more doista zvuči idilično za sve kojima je izvediv, a osim toga gostima se nude i sadržaji poput Multimedia Game Loungea - zabavne zone s video igricama te višenamjensko sportsko igralište.</p><p>U ponudi ističu kako postoji i opcija odmor bez kuhanja i odlazaka u nabavku namirnica uz besplatnu dostavu svježih lokalnih proizvoda i ukusnih jela putem online trgovine Valfresco.</p><p>Što se tiče kućnih ljubimaca, oni su dobrodošli, ali se plaća dodatno 2,5 eura po danu.</p><p>Kome je ova ponuda primamljiva trebao bi se što brže prijaviti za svoj boravak, a ponuda je aktivna od 30. rujna do 30. ožujka.</p>