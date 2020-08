Rad od kuće ima dosta mana

Nakon što je britanska Vlada pozvala ljude da se pomalo počnu vraćati na svoja radna mjesta, stručnjaci upozoravaju kako bi rad od kuće, ako se nastavi, mogao ostaviti dugotrajne posljedice

<p>Britanski premijer <strong>Boris Johnson</strong> pozvao je Britance da se počnu pomalo vračati na svoja radna mjesta, kako bi svi zajedno poradili na jačanju ekonomije. I stručnjaci upozoravaju da bi ljudi koji nastave raditi od kuće nakon što se njihova djeca vrate u školu, mogli se početi suočavati s nekim tjelesnim i mentalnim posljedicama rada od kuće na zdravlje, od kojih bi neke mogle ostati i trajne. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što bi nam donijela ideja o tome da radni tjedan traje samo 4 dana</p><p>Unatoč vladinom pozivu ljudima da se vrate na radna mjesta, velike korporacije poput Twittera, Barclaysa i Googlea i dalje tisućama svojih zaposlenika govore da mogu ostati trajno raditi od kuće, jer su se mjere rada na daljinu uspostavljene tijekom lock downa pokazale vrlo uspješnima. Britanci su izračunali da u tjednu u kojem ne odlaze na posao uštede oko 99,45 funti, odnosno oko 835 kuna. No, stručnjaci za mentalno zdravlje kažu kako bi ta opcija dugoročno mogla donijeti veliku štetu. </p><p>- Ono što nas čini ljudima jesu fizički kontakt i intimnost, čak i ako to znači banalnu interakciju u uredu. Što ste izoliraniji, to vaši mentalni problemi sve više rastu. Internetska veza nije stvarna veza i iako fleksibilan rad može biti sjajna opcija, ne možemo podcijeniti dugoročni utjecaj društvene izolacije na mentalno zdravlje - upozorava psihologinja <strong>Emma Kenny</strong>. te dodaje kako se ove godine već bilježi zapanjujući porast depresije, tjeskobe i samoće.</p><p>Slučajevi obiteljskog nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja su na vrhuncu i možemo očekivati ​​da će se to nastaviti ako ljudi budu i dalje zatvoreni sa svojim obiteljima. Ubojstva u obitelji su se udvostručila tijekom lock downa, a zabilježen je i zapanjujući porast slučajeva zlostavljanja u obitelji, od čak 700 posto, upozorava psihologinja. Također, u porastu su i posjeti web stranici Refuge, koja promiče toleranciju, a nedavno je britansko Društvo za zaštitu djece od nasilja izvijestilo o porastu prijavljenog broja slučajeva zlostavljanja djece za čak 53 posto.</p><p><strong>Jeannette Jackson</strong>, direktorica wellness centra 'Manchester Stress' kaže, štoviše, da bi rad od kuće neke mogao dovesti do - cjeloživotne bijede. </p><p>- Apsurdno je vjerovati da je biti sam u svom malom zatvorenom mjehuriću dobro za zdravlje. Postoji mnogo stvari po kojima je rad od kuće štetan. Na primjer, blagovaonske stolice nisu dizajnirane za sjedenje cijeli dan, a mnogi ljudi rade za blagovaonskim stolom i na takvom stolcu. To bi moglo dovesti do generacije ljudi s lošim držanjem tijela, upalama i dugotrajnim bolovima u leđima, uz visoke troškove specijalističke zdravstvene zaštite i fizioterapije - kaže Jackson.</p><p>I obiteljski liječnik dr. <strong>Marios Anastasiades</strong> kaže da sati tijekom kojih smo nagnuti nad blagovaonskim stolom u neudobnoj stolici koja nije ergonomsko dizajnirana za rad opterećuju kralježnicu i mišićno-koštani sustav. Stoga ne čudi što je došlo do ogromnog porasta broja ljudi koji su posjetili kiropraktičare i fizijatre ili liječnika, kaže. </p><p>Osim toga, tijekom lock downa pokazalo se da ljudi puno više jedu kad su stalno kod kuće. U mnogim slučajevima kuhinjski ormarići i hladnjak su na nekoliko koraka od radnog stola i lako je dostupna hrana s visokim udjelom šećera i masnoća, gomilajući kalorije, upozorava vlasnica wellness centra. </p><p>- Ako jedete previše, to bi moglo dovesti do pojave dijabetesa tipa 2, što je kronično stanje koje će učiniti veliku štetu za ukupno stanje organizma i zdravlje - kaže. I prof. dr. <strong>Tam Fry</strong>, iz Nacionalnog foruma za pretilost, rekao je da rad od kuće podrazumijeva da ćemo rjeđe prošetati i napraviti strukturirane pauze.</p><p>- Dakle, možda ćete se minimalno kretati i imati stalan pristup grickalicama. Debljanje je povezano s mnogim bolestima, od dijabetesa, pa do bolesti srca, pa i s rakom, kaže. </p><p>Ipak, liječnica dr. <strong>Carol Cooper</strong> ističe kako unatoč svim nedostatcima rad od kuće ima i prednosti. Prvo, ljudi štede vrijeme potrebno za putovanje, kao i novac, što je posebno bonus ljudima koji imaju poteškoće u kretanju. </p><p>- Bitno je samo poduzimati korake u tome da zaštitimo svoje zdravlje. Dakle, jedite samo u vrijeme obroka, nemojte grickati cijeli dan. Napravite česte pauze i ubacite vježbanje u dnevnu rutinu. Također, nastojte se povezati s drugim ljudima koji rade od doma i porazgovarajte s liječnikom ako se jave negativni osjećaji, ističe. </p><p>Psihologinja <strong>Charlotte Sharp </strong>iz 'Charlotte Sharp Counseling' kaže kako su ona i kolege zabilježili naglo povećanje broja ljudi koji traže pomoć zbog tjeskobe, burn outa i depresije, i to širom Velike Britanije.</p><p>- Stalni rad od kuće nije dobar za mentalno zdravlje. Mi smo društvena bića. Gubitak socijalne interakcije znači veći rizik od izgaranja na poslu, makar radili od kuće. Gubitak rutine, a mnogi ljudi se više niti ne presvlače iz pidžame ujutro, znači da mogu brzo pasti u silaznu spiralu osjećaja i depresiju - upozorava ona. </p><p>Treba uzeti u obzir i financijske posljedice ove situacije, smatra financijski savjetnik <strong>Peter Lane</strong> iz tvrtke Fortis Financial u Londonu. </p><p>- Skriveni troškovi organiziranja kućnog ureda iznose najmanje nekoliko tisuća funti tijekom godine, jer rastu računi za komunalne usluge, kaže. Naime, dok ste doma, koristit ćete više vode i električne energije, a i računi za hranu će rasti, jer sve obroke i grickalice sada pripremamo kod kuće. Neki bi mogli čak i zaključiti da moraju preseliti u veći dom, kako bi lakše uklopili kućni ured, što također može utjecati na ukupne troškove, kaže, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12535136/working-from-home-scarred-life-out-of-pocket/">The Sun.</a> </p>