PRIČA JE DOBILA SRETAN KRAJ

Valentinovska šala? U Čakovcu netko naručio 14 pizza, ali ih nikad nije preuzeo

Valentinovo je za ugostitelje tradicionalno jedan od najintenzivnijih dana u godini, no u jednoj čakovečkoj pizzeriji ovogodišnji Dan zaljubljenih obilježila je neobična situacija koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama

Iz Pizzerie Špizza objavili su kako su tijekom najveće večernje gužve zaprimili narudžbu od čak 14 pizza. Osoblje je narudžbu pripremilo, no kupac po nju nikada nije došao.

Kako navode iz pizzerije, posjeduju broj telefona, vrijeme poziva te ispis narudžbe. Kada su pokušali kontaktirati osobu koja je navodno naručila pizze, ona je negirala da je ikada uputila narudžbu.

Ugostitelji upozoravaju kako ovakve situacije predstavljaju ozbiljan problem za manje objekte. Osim financijskog gubitka, dolazi i do rasipanja hrane te zastoja u radu jer osoblje u vrijeme velikih gužvi priprema narudžbe koje na kraju ostaju nepreuzete.

Svoju su situaciju odlučili podijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama, ali uz dozu humora. U objavi su pitali korisnike što bi oni učinili u takvoj situaciji te ponudili nekoliko šaljivih prijedloga, od uključivanja telefonskog broja u nagradnu igru do slanja besplatnih pizza na adresu naručitelja. Pratitelje su pritom pozvali da predlože vlastita rješenja, a najkreativniji odgovor odlučili su nagraditi s dvije pizze.

Ipak, cijela priča na kraju je dobila pozitivan rasplet. U novoj objavi iz pizzerije poručili su kako se pokazalo da je „svako zlo za neko dobro“. Svih 14 pizza podijeljeno je dalje i, kako su naveli, završilo je u pravim rukama, uz puno osmijeha i zadovoljnih lica. Naglašavaju kako im je najvažnije bilo da hrana nije završila u otpadu.

Objava je ubrzo privukla velik broj reakcija i komentara, a mnogi su izrazili podršku ugostiteljima i osudili neodgovorno ponašanje naručitelja. Ovakvi slučajevi povremeno se pojavljuju u ugostiteljstvu, a vlasnici restorana i pizzerija ističu kako mogu imati ozbiljne posljedice, osobito za manje poduzetnike.

