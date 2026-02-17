Svi fotkaju Love Park: Mladi Virovitičani pomogli urediti gradski park za Valentinovo

Virovitica je ovih dana osvanula u bojama ljubavi. Na svakom koraku u centru grada uokolo romantičnog dvorca Pejačević postavljena su crvena i ružičasta srca koja su ovaj park pretvorila u pravi Love park. Hodajući njime otkrivate i brojne druge valentinovske instalacije koje vas mame da se kraj njih zaustavite, fotografirate i uživate u valentinovskoj oazi koju su kreatori ove ideje napravili svojim građanima. Po broju objava crvenih srca iz Virovitice na društvenim mrežama može zaključiti da je upravo ovo najvalentinovskiji grad u Hrvatskoj.

Foto: TZ Virovitica

'Srca stave svima osmijeh na lice'

Iza svega stoje Kreativna udruga Unikat, gradska tvrtka Flora VTC te učenici srednje Tehničke škole, kao i učenici Industrijsko-obrtničke škole, koji su i izradili većinu postavljenih ukrasa.

Foto: TZ Virovitica

- Naša udruga već godinama uređuje grad povodom Valentinova, ali i drugih blagdana i manifestacija. Surađujemo s gradom, školama i tvrtkama od kojih dobivamo podršku i pomoć. Sve radimo volonterski jer volimo da nam je Virovitica uvijek lijepo uređena. Posebno smo kreativni za Valentinovo jer crvena srca svima stave osmijeh na lice. Sve pažljivo osmišljavamo jer želimo da to bude ugodan i nenametljiv prostor koji se dobro uklapa u krajolik, ali ujedno i promovira naš grad - kaže Jasna Baranjec Keserica, predsjednica Kreativne udruge Unikat.

Djelatnici Flore VTC pomažu im u postavljanju i transportu svih tih ukrasa. U izradi ukrasa od drveta veliku pomoć imaju od učenika dvaju srednjih škola.

- Naša škola svake godine sudjeluje u izradi drvenih dijelova koji su potrebni za razne manifestacije u gradu. Učenici stolarskog smjera izrezivali su srca od šperploče i stalke. Radili su to desetak dana. Inače, stolara u prvom razredu imamo samo 14, ali je zanimljivo da su među njima dvije djevojke, koje su zapravo glavne u radionici kad je u pitanju izrađivanje takvih ukrasa. Dečki rade kako one kažu - kaže Goran Horvat, ravnatelj Industrijsko-obrtničke srednje škole Virovitica.

Foto: Dora Jagarinec/Portal ICV

Glavne mlade stolarke u razredu su Lana Lukačević i Leonarda Beniš, 15-godišnjakinje koje su se odlučile školovati za stolara ne mareći na predrasude o “muškom zanimanju”. Obje kažu da su to zanimanje odabrale jer već od ranije imaju iskustva s obradom drveta, a i smatraju kako je riječ o iznimno kreativnom i zanimljivom poslu.