Što se dogodi kad dama s dva dečka završi u bolnici i obojica dođu u posjet? 'Potegao je nož'

Dvojica muškaraca u Španjolskoj potukla su se u čekaonici bolnice nakon što su otkrila da je žena koju su došli obići u ljubavnoj vezi s obojicom, izvijestile su španjolske novine El Diario i AS.

U Oviedu, gradu na sjeveru Španjolske, mlada žena imena Marta doživjela je prometnu nesreću. Prevezena je zatim u lokalnu bolnicu.

U popodnevnim satima su muškarci Luis Angel i Carlos, neovisno jedan o drugome, ušli u čekaonicu za hitni prijam kako bi se raspitali o zdravstvenom stanju ozlijeđene žene.

Do tog trenutka se nisu nikada vidjeli u životu.

I jedan i drugi su u čekaonici rekli da su "dečko" zaprimljene žene.

Majka prestrašena i šokirana

Prvi muškarac, kada je čuo drugoga da to izgovara, udario ga je šakama nekoliko puta nanijevši mu lakše ozljede. Udareni muškarac je zatim izvadio nož i ubo napadača u predjelu trbuha, nanijevši mu ranu dubine jednog centimetra.

Majka žene zaprimljene u bolnicu, koja se također nalazila u čekaonici, uplašila se gledajući tučnjavu.

Obojica muškaraca su privedena pa tri mjeseca kasnije izvedena pred suca. U petak je državno odvjetništvo zatražilo četverogodišnju zatvorsku kaznu za muškarca s nožem, dok je za drugoga koji se služio šakama zatražilo da tijekom 12 mjeseci svaki dan plaća kaznu od 15 eura, sveukupno 5.490 eura.

Nadalje, muškarci ne smiju prilaziti jedan drugome, odnosno moraju se držati na udaljenosti od minimalno 300 metara tijekom pet godina. Tijekom tog razdoblja uopće ne smiju komunicirati mobitelom niti nekim drugim sredstvom.

Odvjetnici obojice zatražili su oslobađajuće presude. Nije poznato kada će sudac donijeti presudu.

Tijekom ročišta su obojica muškaraca iznijela svoju verziju priče.

'Sve se dogodilo brzo'

Carlos je rekao da se u čekaonici nalazio s Martinom majkom, čekajući liječnike da im kažu zdravstveno stanje Marte. Tada se pojavio Luis Angel, pa ne izustivši niti riječ, počeo udarati Carlosa šakama sve dok nije pao na tlo. Na tlu se također obrušio na njega nastavljajući ga udarati.

"Sve se dogodilo vrlo brzo. On je došao, nije me pitao za objašnjenje, niti mi je išta rekao. Počeo me je tući a ja sam samo htio izaći iz te situacije. Tukli smo se pa više niti ne znam kako sam iz džepa izvukao nož. Vjerojatno kako bih preživio. Namjera mi je bila odvojiti ga od sebe, a ne ubiti ga", ispričao je Carlos.

Luis Angelova priča je nešto drugačija.

Rekao je da je s Martom u vezi osam godina. Primio je telefonski poziv Martine kolegice s posla koja ga je obavijestila da je njegova djevojka doživjela tešku prometnu nesreću te da se nalazi na hitnoj. Kada je ušao u čekaonicu bolnice vidio je Martinu majku da sjedi s drugim mladićem, Carlosom, uvjerena da je on dečko njene kćeri.

"Ugledao sam Martinu majku i upitao ju tko je on, jer ga nisam poznavao", ispričao je Luis.

"On mi je odgovorio da je Martin dečko i da ja nemam što tražiti ondje. Ja sam osam godina bio u vezi s Martom, i još sam uvijek, no nisam znao za postojanje još jednog njenog dečka. Osoba s kojom sam bio u vezi (Marta) vodila je dvostruki život", dodao je.

Luis Angel je priznao da je tada izgubio kontrolu nad sobom i reagirao na "najgori mogući način" udarivši Carlosa šakom u lice.

Majka ima svojeg favorita

Negirao je da ga je nastavio udarati na tlu. Nekoliko pacijenata u čekaonici rastavilo ih je rastavilo.

"Ja sam mislio da je tada tučnjava završila", rekao je Luis Angel. "No Carlos je vikao i prijetio mi. Izašao sam u hodnik, a on me nastavio pratiti s nožem u ruci".

Luis Angel je ušao u napuštenu prostoriju, pod građevinskim radovima, te uzeo komad drveta kako bi se obranio, no taj komad nije iskoristio.

Nekoliko trenutaka su proveli u klinču prilikom čega je nastojao oduzeti nož Carlosu, pa je tako dobio porezotinu na ruci. Carlos ga je zatim ubo nožem u području trbuha, sa strane. U tom trenutku su dotrčali zaštitari i razoružali Carlosa.

Martina majka je, međutim, na sudu stala u Carlosovu obranu ustvrdivši da je u siječnju, kada se dogodio incident, on bio jedini dečko njene kćeri.

"Luis Angel je ušao u čekaonicu i obrušio se na Carlosa, koji je zatim pao sa stolice. Carlos ga je zatim malo ubo u samoobrani", rekla je majka.

Dodala je da su se naguravali na hodniku dok im je ona vikala da prestanu. Zatim više nije vidjela ništa, kaže, jer ju je uhvatio napad panike kada je ugledala kako Luis Angel uzima neki predmet, za koji nije bila sigurna je li metal ili drvo, kako bi njime udario Carlosa. No s mjesta gdje je stajala nije vidjela više od toga.

Neimenovani svjedok, koji se na sudu javio videovezom, rekao je da je Luis Angel započeo agresiju uz "veliku dozu nasilja" nakon kratke razmjene riječi s Carlosom, a da su se nakon toga međusobno potukli.

Luis Angel je iskoristio posljednje riječi na sudu kako bi izrazio žaljenje, te se ispričao Carlosu. Carlos je pak nastavio opravdavati svoj postupak, uključujući korištenje noža, ustvrdivši da je "u tom trenutku morao misliti na vlastitu sigurnost".



