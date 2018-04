Vaš horoskopski znak otkrit će vam koji je najbolji stil za vas

Prema tumačenjima astrologa, datum rođenja i horoskopski znak utječu na karakter pojedinca, a modna savjetnica i astrologinja Pat Harris vjeruje da ljudi ne bi imali problema s pronalaskom svog idealnog odjevnog stila ako bi se odijevali u skladu s osobinama svog astrološkog znaka. Uz pomoć njenog modnog astrološkog profila otkrijte koji vam tip odjeće najbolje pristaje, bez obzira na godine i težinu.

Ovan

Foto: /Press Association/PIXSELL

Pripadnici ovog znaka najčešće se karakteriziraju kao aktivni i dinamični, a svoju hrabrost spremni su pokazati i u smjelim odjevnim kombinacijama.

Odjeća definiranog stila, asimetrični krojevi i elegantna no i suptilno ženstvena odjeća omiljen su izbor žena rođenih u ovo znaku. Omiljene boje su i one koje im najbolje pristaju, a to su crvena i bijela. Victoria Beckham klasičan je primjer žene Ovna, koja se oblači skladno s vlastitim željama bez obzira na primjedbe modnih kritičara. Žene rođene u ovom znaku trebale bi se kloniti pastelnih uzoraka, kao i odjeće s puno volana. Zbog svog istančanog ukusa, drugi ih često doživljavaju kao trendseterice.

Bik

Foto: Reuters/Pixsell

Žene rođene u ovom znaku najčešće se opisuju kao nježne, slatke i tvrdoglave. Vole nositi modernu i ultraženstvenu odjeću, a u svakoj kombinaciji prisutan je i utjecaj klasičnog stila. Vole nježne boje poput ružičaste i bež, a slavna predstavnica modnog stila ovog znaka je Cate Blanchett.

Blizanci

Foto: Kylie at Home

Njihovo odijevanje najčešće obilježava mladenački stil, šarenilo boja i veseli i jarki uzorci, kao i udobna odjeća. Iako ne vole nositi klasična odijela i kostime, lako transformiraju svoj izgled od djevojčice do dame, i naposljetku seksi zavodnice. Predstavnik modnog stila ovog znaka je australska pjevačica Kylie Minogue.

Rak

Foto: Twitter/Screenshot

Više od svih drugih horoskopski znakova, Račice se može povezati s istančanim ukusom za odijevanje. Općenito bolje izgledaju u suknjama i haljinama koje naglašavaju njihovu ženstvenost, nego u hlačama. Tipičan primjer modnog stila račice je glumica Eva Green, simbol nenametljive i jednostavne elegancije.

Lav

Foto: LUCAS JACKSON

Dramatične i jarke boje poput žute, intenzivno crvene i ljubičaste najbolji s odabir za žene rođene u ovom znaku. One su sklone eksperimentiranju, ne libe se nositi minice ili dekoltirane majice i na taj način istaknuti svoj seksepil.

Madonna je tipičan predstavnik žene Lavice, i dokaz je kako su pripadnice tog znaka spremne žrtvovati vlastiti komfor kako bi privukle pažnju izgledom.

Djevica

Foto: Instagram

One obraćaju veliku pažnju na detalje, vole besprijekorne krojeve i prozračne tkanine. Savršene boje za Djevice su prirodni tonovi, poput bež, sive, žute i maslinastozelene.

Protivnice su životinjskih uzoraka, sjajnih poliesterskih tkanina i upečatljivog nakita te su vjerne modnoj klasici. Primjer slavnog modnog stila Djevica je poznata pjevačica Beyonce.

Vaga

Foto: AFP/Pixsell

One vole sklad i ravnotežu, kako u životu, tako i u odijevanju. Meke tkanine koje lagano padaju i naglašavaju obline, kao i svilene bluze i haljine, njihov su omiljen izbor.

Od boja im najbolje pristaju mornarski plava i crna. Eleganciju žene Vage najbolje će naglasiti dugačke haljine ili elegantni top s lanenim hlačama. Modna ikona ovog znaka je Gwyneth Paltrow.

Škorpion

Foto: pixsell

Pripadnice ovog znaka su strastvene i senzualne, a najčešće se i u skladu s time i oblače. Tamno plava, crvena i crna najviše ističu njihov karakter, a trebale bi se kloniti strogo krojenih odijela.

Svila, saten i baršun omiljene su tkanine Škorpionki, a modna predstavnica ovog znaka je američka glumica Rachel McAdams.

Strijelac

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Pripadnice ovog znaka vrlo su aktivne i često u pokretu, pa im je najvažnije da odjeća bude praktična. Sviđa im se jednostavna odjeća, premda mogu odlično izgledati u haljini, najbolje se osjećaju u trenici.

Njihov izbor za svaki da su traperice, niske sandale i jednobojan top. Predstavnica modnog stila ovog znaka je glumica Scarlett Johansson.

Jarac

Foto: PA/PIXSELL

Suptilnost i blagi konzervativizam u odijevanju glavno su obilježje ovog znaka, no ipak one imaju istančan ukus za modu i decentno odijevanje. Najviše vole nositi tamnije nijanse, a teško ih se može optužiti za modnu ekscentričnost.

Elegantne hlače, košulje i mala crna haljina obavezni su komadi u ormaru jarčice. Primjer modnog stila slavne jarčice je Kate Middleton.

Vodenjak

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ekscentrični i nekonvencionalni, pripadnici ovog znaka najčešće se ne obaziru na ono što drugi misle o njima. Svijetle jarke boje, neobični uzorci i spajanje "nespojivog" obilježja su njihovih modnih kombinacija.

Iako im se možda i svidi neki modni trend, ignorirati će ga kako se ne bi izgubili u masi i graditi vlastiti, prepoznatljiv stil. Modna predstavnica ovog znaka je osebujna glumica Zsa Zsa Gabor.

Riba

Foto: Reuters/Pixsell

Nježnim Ribama najbolje pristaju svjetlucave boje koje naglašavaju njihovu senzualnost, kao zlatna, srebrna ili reflektirajuća bijela i zelena.

Budući da ne vole previše privlačiti pozornost, odabrat će jedan detalj u svjetlucavoj boji, dok je ostatak kombinacije neutralan. Više vole nositi niske sandale ili platforme od štikli. Predstavnica ovog znaka je Cindy Crawford.

