Vaša pluća mogu se oporaviti, ali samo ako prestanete pušiti

Dobre vijesti za pušače: Do sada se smatralo da oštećenja stanica koje mogu dovesti do raka pluća nastaju trajno, no znanstvenici su došli do otkrića da pluća imaju iznenađujuću sposobnost oporavka i - ako prestanete pušiti - postoje šanse da se i ta oštećenja s vremenom poprave. Otkriće je objavljenu u časopisu Nature, a učinak je zabilježen čak i kod pacijenata koji su pušili kutiju cigareta dnevno i to punih 40 godina prije nego što su odustali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tisuće kemikalija u duhanskom dimu oštećuju i mutiraju DNK u stanicama pluća, polako ih pretvarajući iz zdravih u kancerogene. Studija je otkrila kako se to događalo u plućima pušača, čak i prije nego što su saznali da boluju od raka. Naime, velika većina stanica uzetih iz dišnih puteva pušača mutirala je i sadrži ogroman broj promjena.

- To se može zamisliti kao tempirana bomba, koja čeka sljedeći udah dima koji će dovesti do napredovanja raka - pojašnjava dr. Kate Gowers, jedna od istraživačica s UCL-a. Ipak, kod većine pacijenata mali dio stanica ostao je netaknut.

Znanstvenici još ne znaju zašto se to događa, no pokazalo se da, kad čovjek prestane pušiti, rastu i dijele se upravo te stanice i zamjenjuju oštećene stanice u plućima.

Foto: Arkela

- Kod ljudi koji su prestali pušiti i do 40 posto stanica izgledalo je kao da nikad nisu pušili. Bili smo potpuno nespremni za to otkriće - kaže dr. Peter Campbell iz Instituta Sanger za BBC News.

Dodao je kako to ukazuje na to da postoje stanice koje čarobno obnavljaju obloge dišnih puteva i pomažu zaustavljanju razvoja raka. Posebno je zapažen dio studije koji ukazuje na to da se to događa i kod pacijenata koji su pušili i više od 40 godina, kaže.

Brojne studije već su pokazale da rizik od raka pluća kod ljudi koji prestanu pušiti s vremenom pada. Pretpostavlja se da je to zato što se tako izbjegavaju daljnje mutacije stanica.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: