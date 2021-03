Jedan dan tiho nastavljate sa životom, a već drugi vam kažu da je vašoj kćeri dijagnosticiran dijabetes tipa 1. U tom nam se trenutku svijet naizgled zaustavio. Posljednji tjedan je bio vrtlog boravka u bolnici, susreta s liječnicima, medicinskim sestrama, dijetetičarima i puno brzog učenja, a u središtu toga bila je izuzetno hrabra djevojčica koja, razumljivo, ima puno pitanja. Najteže je odgovoriti na pitanja poput 'Jesam li ja kriva? Jesam li učinila nešto pogrešno?' - a odgovor je naravno ne. Tip 1 se jednostavno događa. Dio za koji se osjećam krivim je neprepoznavanje znakova - napisao je Simon, tata influencer, na svom Instagramu gdje ga prati preko 900.000 tisuća ljudi.

Dodao je kako je njegova supruga Clemmie, koja je inače babica u bolnici, sve prepoznala na vrijeme, i prije nego što su stvari postale opasne odveli su kćer u bolnicu. Rekao je i kako je nedavno došlo do porasta šećerne bolesti tipa 1 u Velikoj Britaniji pa je zbog toga naveo simptome na koje treba paziti.

1) Umor - krajnja iscrpljenost i razdražljivo ponašanje

2) Žeđ - pijenje puno više tekućine nego inače

3) Često mokrenje - posebno noću

4) Gubitak kilograma - Simonova kćer Marnie je izgubila puno kilograma u kratkom vremenskom razmaku

Kakva je situacija kod nas, odnosno bilježimo li porast ove šećerne bolesti pitali smo doc.dr.sc. Daria Rahelića, predsjednika Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma i predstavnika referentnog centra za šećernu bolest u Republici Hrvatskoj.

- Kako ne postoji jasan registar za šećernu bolest znamo otprilike kakva je situacija pa je tako ona zadnjih nekoliko godina prilično stabilna, nekad ih je malo više, nekad manje, ali bilježimo nekih 170 (plus/minus) novooboljele djece godišnje. Krivulja je relativno stabilna, ali pitanje je što će biti ove godine jer su ljudi u prošloj manje dolazili na preglede pa ćemo tako imati jedan trend usporavanja otkrivanja novooboljelih kako u odrasloj populaciji tako i kod djece - rekao je Rahelić.

Uz simptome koje je naveo tata influencer, Rahelić je dodao još jedan, vrlo važan, a to je dijabetička ketoacidoza, akutna komplikacija šećerne bolesti kod koje su vrijednosti glukoze u plazmi odnosno šećera u krvi izrazito visoke.

- Dijabetička ketoacidoza se javlja u čak 30 posto djece u Hrvatskoj, ali dosta je česta i vani. To je po život opasno stanje i često prvi znak prilikom otkrivanja šećerne bolesti i to je zabrinjavajući podatak da u Hrvatskoj stagnira odnosno u zadnjih 10-15 godina imamo stalno istu situaciju, a to je da otprilike 30 posto djece otkrije da ima šećernu bolest tipa 1 zbog dijabetičke ketoacidoze. Srećom, ona nema veliku smrtnost kod nas, ali u nekim drugim zemljama poput afričkih ili azijskih smrtnost je velika - otkrio je Rahelić.

Na svima nama je, kako kaže Rahelić, da podignemo svijest roditelja, a onda i djece da svi ovi simptomi mogu pobuditi sumnju na šećernu bolest. Dijabetičkoj ketoacidozi također najčešće prethode neki od ovih klasičnih simptoma.

- Nju vrlo često prati i osjećaj bolova u trbuhu, može se javiti i poremećaj svijesti, a dijete može imati zadah po acetonu. Nije ju jednostavno prepoznati, a prethode joj, da li kraće ili duže vrijeme, neki od ovih klasičnih simptoma koji mogu biti manje ili više izraženi ili prepoznati - dodao je.

I dok se šećerna bolest tipa 1 najčešće javlja u ranom djetinjstvu i kod adolescenata, danas više nema klasičnih vremenskih okvira te se ona može pojaviti i kasnije.

- Danas imamo sve više slučajeva miješanih oblika odnosno javlja se tzv. spororazvijajući tip 1 šećerne bolesti pa se može dogoditi da netko s 40 ili 45 godina razvije šećernu bolest tipa 1. S druge strane imamo sve više i tipa 2 kod djece što znači da oni prije navedeni klasični okviri više ne vrijede. Ipak, srećom, u Hrvatskoj nemamo puno slučajeva tipa 2 kod djece. Međutim, ako se nastavi ovakav trend porasta debljine u dječjoj populaciji zasigurno ćemo kroz nekoliko godina i mi imati sve više problema s tipom 2 kod djece - kaže Rahelić.

Za kraj je dodao kako je kao predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma i kao predstavnik referentnog centra za šećernu bolest u Republici Hrvatskoj ponosan da u Hrvatskoj postoje svi mogući lijekovi, moderne terapije i sve dostupne mogućnosti za šećernu bolest.