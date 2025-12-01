Vatrogasci upozoravaju: Bor plane u 30 sekundi, dim ubija u minuti! Evo kako se zaštititi

S prvim danima adventa počinje i sezona najopasnijih požara – onih u domovima. Vatra koja nastane iz neopreza u trenu može progutati prostor, a ono što najčešće ubija nije plamen nego dim, upozoravaju vatrogasci.

POGLEDAJTE VIDEO:

– Najčešći uzroci tragedija su pušenje, kuhanje, svijeće, električne instalacije, dječja igra i ljudska glupost. Ukratko – uključite mozak i ne radite stvari koje mogu biti opasne, poručuje Siniša Jembrih - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

Vatrogasci apeliraju: učite djecu da se ne igraju vatrom, nabavite detektore dima i aparat za gašenje i naučite kako se koriste. Dimnjaci i plinski uređaji moraju se redovito održavati, a svijeće i cigarete prije spavanja obavezno ugasiti.

Božićno drvce je najbrži put do požara

Nije tajna da je prirodno drvce tempirana bomba ako se osuši. Treba mu 30 sekundi da plane i zapali namještaj oko sebe. Jedna svijeća, iskra od lampica ili prskalica dovoljna je da se cijeli dnevni boravak pretvori u pakao.

Zlatna pravila:

Drvce držite dalje od izvora topline i uvijek stavite u posudu s vodom

Ne palite svijeće u blizini bora

Ne ostavljajte lampice, prskalice ni svijeće bez nadzora

Ne koristite neispravnu rasvjetu i ne opterećujte utičnice

Ako izlazite, sve obavezno ugasite, pa makar i na pet minuta

Foto: Photographer: Alexey Stiop

Djeca i kućni ljubimci posebno su rizični – jedan trzaj repom, jedno gurkanje rukom i požar je tu.

Požar je izbio? Prve tri minute odlučuju hoćete li ih preživjeti

Ako planu zavjese, kuhinja ili bor, nema panike, ali ima pravila:

Upozorite ukućane i odmah bježite iz prostora

Zatvarajte vrata za sobom i zadržavate dim i usporavate širenje vatre

Zovite vatrogasce na broj 193 ili 112

Ne vraćajte se po dokumente, novac, tehniku ni životinje - pet udisaja dima može biti kobno

Ako ste zarobljeni, izolirajte prostor mokrim krpama, izađite na prozor i javite vatrogascima svoju lokaciju

Oko 70 % žrtava požara umire od dima, a ne od vatre. Kod gorenja nastaju otrovni plinovi – cijanovodik, sumporovodik, NO2, CO… i dovoljno je nekoliko udisaja da čovjek izgubi svijest.

Foto: Minko Chernev

Opasnost od ulja u kuhinji

Blagdani znače punu pećnicu, lonce na svim pločama i djecu koja trče oko vas.

Nikad ne ostavljajte lonac bez nadzora

Ako morate otići, ugasite štednjak

Djeca ne smiju paliti plin niti miješati hranu iznad plamena

Nikada ne gasite ulje vodom!

Foto: Prarinya

Kratki spoj na perilici, preopterećeni produžni kabel ili staro kuhalo jednako su opasni. Ako aparat čudno zuji, dimi ili lupa, odmah ga isključite.

Petarde i prskalice - Pravi recept za intervenciju

Djeca petarde ne smiju koristiti bez nadzora

Nikad ih ne bacajte u kontejnere – smeće plane u sekundi

10 kg papira može stvoriti i 10.000 m³ dima

10 kg plastike čak 20.000 m³!

Foto: NovaLibertum