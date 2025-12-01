Obavijesti

Vatrogasci upozoravaju: Bor plane u 30 sekundi, dim ubija u minuti! Evo kako se zaštititi

Tijekom adventa naglo raste broj požara, najčešće zbog svijeća, kuhanja i lampica. Vatrogasci upozoravaju kako je jelki dovoljno 30 sekundi da plane, a dim ubija još brže. Oprez i gašenje svega što svjetluca prije spavanja ključ su sigurnih blagdana

S prvim danima adventa počinje i sezona najopasnijih požara – onih u domovima. Vatra koja nastane iz neopreza u trenu može progutati prostor, a ono što najčešće ubija nije plamen nego dim, upozoravaju vatrogasci.

– Najčešći uzroci tragedija su pušenje, kuhanje, svijeće, električne instalacije, dječja igra i ljudska glupost. Ukratko – uključite mozak i ne radite stvari koje mogu biti opasne, poručuje Siniša Jembrih - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

Vatrogasci apeliraju: učite djecu da se ne igraju vatrom, nabavite detektore dima i aparat za gašenje i naučite kako se koriste. Dimnjaci i plinski uređaji moraju se redovito održavati, a svijeće i cigarete prije spavanja obavezno ugasiti.

Božićno drvce je najbrži put do požara

Nije tajna da je prirodno drvce tempirana bomba ako se osuši. Treba mu 30 sekundi da plane i zapali namještaj oko sebe. Jedna svijeća, iskra od lampica ili prskalica dovoljna je da se cijeli dnevni boravak pretvori u pakao.

Zlatna pravila:

  • Drvce držite dalje od izvora topline i uvijek stavite u posudu s vodom
  • Ne palite svijeće u blizini bora
  • Ne ostavljajte lampice, prskalice ni svijeće bez nadzora
  • Ne koristite neispravnu rasvjetu i ne opterećujte utičnice
  • Ako izlazite, sve obavezno ugasite, pa makar i na pet minuta
Djeca i kućni ljubimci posebno su rizični – jedan trzaj repom, jedno gurkanje rukom i požar je tu.

Požar je izbio? Prve tri minute odlučuju hoćete li ih preživjeti

Ako planu zavjese, kuhinja ili bor, nema panike, ali ima pravila:

  • Upozorite ukućane i odmah bježite iz prostora
  • Zatvarajte vrata za sobom i zadržavate dim i usporavate širenje vatre
  • Zovite vatrogasce na broj 193 ili 112
  • Ne vraćajte se po dokumente, novac, tehniku ni životinje - pet udisaja dima može biti kobno
  • Ako ste zarobljeni, izolirajte prostor mokrim krpama, izađite na prozor i javite vatrogascima svoju lokaciju

Oko 70 % žrtava požara umire od dima, a ne od vatre. Kod gorenja nastaju otrovni plinovi – cijanovodik, sumporovodik, NO2, CO… i dovoljno je nekoliko udisaja da čovjek izgubi svijest.

Opasnost od ulja u kuhinji

Blagdani znače punu pećnicu, lonce na svim pločama i djecu koja trče oko vas.

  • Nikad ne ostavljajte lonac bez nadzora
  • Ako morate otići, ugasite štednjak
  • Djeca ne smiju paliti plin niti miješati hranu iznad plamena
  • Nikada ne gasite ulje vodom!
Kratki spoj na perilici, preopterećeni produžni kabel ili staro kuhalo jednako su opasni. Ako aparat čudno zuji, dimi ili lupa, odmah ga isključite.

Petarde i prskalice - Pravi recept za intervenciju

  • Djeca petarde ne smiju koristiti bez nadzora
  • Nikad ih ne bacajte u kontejnere – smeće plane u sekundi
  • 10 kg papira može stvoriti i 10.000 m³ dima
  • 10 kg plastike čak 20.000 m³!
