Tijekom adventa naglo raste broj požara, najčešće zbog svijeća, kuhanja i lampica. Vatrogasci upozoravaju kako je jelki dovoljno 30 sekundi da plane, a dim ubija još brže. Oprez i gašenje svega što svjetluca prije spavanja ključ su sigurnih blagdana
Vatrogasci upozoravaju: Bor plane u 30 sekundi, dim ubija u minuti! Evo kako se zaštititi
S prvim danima adventa počinje i sezona najopasnijih požara – onih u domovima. Vatra koja nastane iz neopreza u trenu može progutati prostor, a ono što najčešće ubija nije plamen nego dim, upozoravaju vatrogasci.
– Najčešći uzroci tragedija su pušenje, kuhanje, svijeće, električne instalacije, dječja igra i ljudska glupost. Ukratko – uključite mozak i ne radite stvari koje mogu biti opasne, poručuje Siniša Jembrih - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.
Vatrogasci apeliraju: učite djecu da se ne igraju vatrom, nabavite detektore dima i aparat za gašenje i naučite kako se koriste. Dimnjaci i plinski uređaji moraju se redovito održavati, a svijeće i cigarete prije spavanja obavezno ugasiti.
Božićno drvce je najbrži put do požara
Nije tajna da je prirodno drvce tempirana bomba ako se osuši. Treba mu 30 sekundi da plane i zapali namještaj oko sebe. Jedna svijeća, iskra od lampica ili prskalica dovoljna je da se cijeli dnevni boravak pretvori u pakao.
Zlatna pravila:
- Drvce držite dalje od izvora topline i uvijek stavite u posudu s vodom
- Ne palite svijeće u blizini bora
- Ne ostavljajte lampice, prskalice ni svijeće bez nadzora
- Ne koristite neispravnu rasvjetu i ne opterećujte utičnice
- Ako izlazite, sve obavezno ugasite, pa makar i na pet minuta
Djeca i kućni ljubimci posebno su rizični – jedan trzaj repom, jedno gurkanje rukom i požar je tu.
Požar je izbio? Prve tri minute odlučuju hoćete li ih preživjeti
Ako planu zavjese, kuhinja ili bor, nema panike, ali ima pravila:
- Upozorite ukućane i odmah bježite iz prostora
- Zatvarajte vrata za sobom i zadržavate dim i usporavate širenje vatre
- Zovite vatrogasce na broj 193 ili 112
- Ne vraćajte se po dokumente, novac, tehniku ni životinje - pet udisaja dima može biti kobno
- Ako ste zarobljeni, izolirajte prostor mokrim krpama, izađite na prozor i javite vatrogascima svoju lokaciju
Oko 70 % žrtava požara umire od dima, a ne od vatre. Kod gorenja nastaju otrovni plinovi – cijanovodik, sumporovodik, NO2, CO… i dovoljno je nekoliko udisaja da čovjek izgubi svijest.
Opasnost od ulja u kuhinji
Blagdani znače punu pećnicu, lonce na svim pločama i djecu koja trče oko vas.
- Nikad ne ostavljajte lonac bez nadzora
- Ako morate otići, ugasite štednjak
- Djeca ne smiju paliti plin niti miješati hranu iznad plamena
- Nikada ne gasite ulje vodom!
Kratki spoj na perilici, preopterećeni produžni kabel ili staro kuhalo jednako su opasni. Ako aparat čudno zuji, dimi ili lupa, odmah ga isključite.
Petarde i prskalice - Pravi recept za intervenciju
- Djeca petarde ne smiju koristiti bez nadzora
- Nikad ih ne bacajte u kontejnere – smeće plane u sekundi
- 10 kg papira može stvoriti i 10.000 m³ dima
- 10 kg plastike čak 20.000 m³!
