<p>Slaganje cvjetnih aranžmana sve je popularniji hobi, a cvjećari i dostavne službe koji nisu mogli raditi u karanteni dijelili su upute preko društvenih mreža želeći pomoći ljudima da sami naprave prekrasne bukete. Tako je i poznati cvjećar <strong>Lewis Miller</strong> podijelio niz video uputa za uspješno aranžiranje, piše <a href="https://www.vogue.com/article/flower-arranging-101-how-to-diy-a-stunning-centerpiece-or-bridal-bouquet" target="_blank">Vogue. </a></p><p>Cvijeće je uvijek lijep dar, a neizostavan je kada su u pitanju vjenčanja, promocije, majčin dan i godišnjice braka. Jednostavnije je kupiti, no činjenica da ste se sami potrudili napraviti buket mogla bi dodatno oduševiti vaše najmilije. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Cvjećar Lewis Miller dijeli savjete za aranžiranje cvijeća</p><p><strong>Kaylyn Hewitt,</strong> vodeća dizajnerica cvjetnih aranžmana američke tvrtke The Bouqs Company podijelila je savjete kako sam napraviti savršen buket za vjenčanje i druge prigode. </p><p>- Cvjetovi su najvažniji, no prvo počnite s dodavanjem zelenila jer aranžmanima daju zadivljujuću teksturu, ali služe i kao temelj. Dodavanje zelenila olakšava kasnije dodavanje ostalih elemenata. Zatim dodajete manje cvjetove, preporučujem karanfile. Vodite se osjećajima i buket punite na mjestima koje vam se čine prazni. Na kraju idu veliki cvjetovi poput suncokreta ili božura. Njima popunite rupe u aranžmanu - kaže Kaylyn naglašavajući da se ovako najčešće rade buketi u dekorativne svrhe i za poklone. </p><h2>Svadbeni buket:</h2><p>Odaberite svoj omiljeni cvijet, a zatim izaberite dva sporedna cvijeta (ili zelenilo) koja će ići uz glavni cvijet. Prvo sve poredajte na stolu prema vrsti. Također provjerite jeste li uklonili lišće na dnu stabljike kako bi si olakšali aranžiranje. </p><p>Uzmite glavni, vaš omiljeni cvijet i oko njega, tako da ga pritom i okrećete, polako dodajte zelenilo ili sporedne cvjetove, tako da sve bude jednoliko. Pazite na simetriju i oblik - sve treba biti ravnomjerno. Nakon što ste dodali sve, još jednom dobro proučite sviđa li vam se buket, napravite preinake pa ga tek onda vežite vrpcom. </p>