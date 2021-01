The New York Times je u suradnji sa tvrtkom za analizu podataka Dynata napravio istraživanje u kojem je sudjelovalo 500 odraslih Amerikanaca iz svih dijelova zemlje. Kažu kako će proći još puno godina prije nego što shvatimo na koji nas je način iskustvo 2020. promijenilo, no odgovori koje su ispitanici ponudili mogu naslutiti u kojem smjeru ćemo ići.

POGLEDAJTE VIDEO: Čestitka iz KB Dubrava

Dodatno, Hrvatska se uz ionako teške teme vezane uz pandemiju poput bolesti, izolacije i promjene navika susrela s ekonomskom neizvjesnošću zbog otkaza koje su mnogi radnici u uslužnom sektoru dobili budući da je poslovanje doslovno stalo, a da ne govorimo o tragediji s kojom su se građani suočili nakon potresa koji su doslovno ljude ostavili na ulici bez ičega. Stoga bi u sličnom istraživanju zasigurno mogli ponuditi i vlastita iskustva te promišljanja.

No kad je riječ o globalnom stavu, situacija je ljude podsjetila na važnost velikih stvari u životu, poput obitelji i vjere, ali i malih zadovoljstava poput glazbe, promatranja ptica ili uživanja u tamnoj čokoladi.

Prolazeći kroz teške trenutku, mnogi su posegnuli za unutrašnjom snagom kroz kreativnost ili vježbe disanja i meditacije. Mnogi su iskusili tugu i strah, no iznad svega toga uspjelo ih je izdići prijateljstvo. Brzina kojom su znanstvenici stvorili cjepivo također je iznenadila mnoge.

Ima i onih koji su proveli godinu uživajući previše u hrani i piću, pa su tako jeli krumpiriće, domaći kruh i tjesteninu ili su pili burbon, dok su se drugi utopili u ekranima gledajući serije i filmove. Neki su uzgajali piliće, počeli trčati i naučili koristiti Zoom, a ima i onih koji su kao vojnici unatoč maskama, zaslonima za lice i pregradama od pleksiglasa i dalje na poslu radili kao da je sve normalno.

Mnogo je i onih koji su godinu proveli sami, kod kuće. Na pitanje koji bi savjet dali sami sebi kad bi se mogli vratiti u prošlost na početak ožujka, mnogi su rekli da bi to bio savjet o pronalaženju načina da budu fizički bliže članovima obitelji ili prijateljima.

Također, ispitanici su istaknuli kako su tugovali te su se prisjetili preminulih s kojima se nisu stigli posljednji put zagrliti niti ih dostojno ispratiti na sprovodu na kojem bi se okupila cijela obitelj, nego su se pozdravljali s njima iz udaljenosti ili kroz video.

Na pitanje što ne žele zaboraviti o protekloj godini, jedan ispitanik je odgovorio: Stvari su nevažne, važni su ljudi!.

Pandemija je trajno utjecala na živote kroz promjene koje je donijela, gubitke voljenih i ekonomsku katastrofu. Na nešto blaži način promijenila je i neke stare navike te pomaknula perspektivu. Promijenila je način kako prekidamo ili nudimo brak. Ljudi su počeli ponovo procjenjivati svoje prioritete i mnogi su se vratili vjeri te ponovo povezali s obitelji i odustali od nekih starih navika poput izlaska na ples, ispijanja pića u kafićima ili svađe sa bračnim partnerom.

Odgovarajući na pitanje što su radili ranije, no sad to više neće, netko je rekao da više neće uzimati druge zdravo za gotovo a još jedan ispitanik se nadovezao kazavši da će više voljeti sebe. Ostali se nadaju da će se što prije vratiti starom načinu života.

Sve u svemu, ljudi su pokazali da su pod stresom. Njih 40 posto kaže da im je mentalno zdravlje lošije nego prije pandemije, a oko 12 posto ljudi je ustvrdilo da su bolje. Od 10 ispitanika, njih četvero je istaknulo da se osjećaju ranjivijima kad su u pitanju teškoće, a otprilike je isti omjer onih koji kažu da su se udaljili od prijatelja.

U pandemiji se i kupovalo, pa je tako znatan dio Amerikanaca istaknuo kako je oružje najbolje što su kupili tijekom pandemije. Ima i onih koji su izrazili gubitak povjerenja u prijatelje ili političare, a željeli bi zaboraviti sve vezano uz prošlu godinu.

Dio ispitanika tvrdi kako se iznenadio vlastitom mogućnošću prilagodbe i snagom koju imaju. Tako je dio njih oduševljen obnovljenom vjerom, dok su drugi oduševljeni što su počeli primjećivati prirodne ili arhitektonske ljepote koje ih okružuju ili uživati u bliskim obiteljskim odnosima te osobnim uspjesima.

- Otporniji sam nego što sam mislio. Uvijek na kraju dolazi svjetlo - zaključio je sudionik ispitivanja.