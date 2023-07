'Već dulje vrijeme se dopisujem s jednim muškarcem. Zanima me hoću li ga ikada upoznati?'

Dragi Mevludine

vidjela sam u Astralu, koji redovito kupujem, da odgovarate na pitanja čitatelja pa sam se i ja odvažila da vam se obratim. Došla sam do toga da vas zamolim da mi analizirate muškarca s fotografije. Zanima me o kakvoj se osobi radi budući da se nekih tri mjeseca dopisujemo. Čime se bavi i govori li mi istinu? Ja sam doista cijeli život radila s ljudima, vrlo sam emotivna i volim pomoći no ne znam mogu li imati povjerenja u ovog čovjeka. Također me zanima hoću li ga ikad osobno upoznati ili se radi samo o dopisivanju. Rođen je 18. travnja 1964. ako je to uopće točan datum koji mi je dao. Hvala vam na savjetima.

šifra: zabrinuta Djevica

Odgovor:

Vi ste vrlo kreativna, direktna i otvorena, uvijek iskreno nastupate prema ljudima i ne vidite smisao u zavlačenju i igricama. Imali ste značajnih prepreka i poteškoća u prošlosti, no već se neko vrijeme osjećate sasvim dobro i stabilno iako pomalo usamljeno. Što se tiče ovog čovjeka s fotografije, vidim da je veliki avanturist te ne može dulje boraviti na jednome mjestu, stalno bi bio u pokretu. Također, vidim da nije sasvim iskren s vama, odnosno postoji više žena s kojima se dopisuje.

Foto: Alen Vuković

Zapravo je vrlo nesiguran pa onda voli mijenjati ne samo prostore i gradove, nego i žene, nigdje nije sasvim zadovoljan. Uskoro ćete i sami shvatiti o kakvoj je osobi riječ - on nije loš muškarac i loša osoba, no jednostavno nije za vas. Ne vidim vas zajedno u ikakvom obliku ili odnosu, no to ne znači da odmah od svega trebate odustati. Ipak, ja vam do kraja ove godine vidim jedno drugačije poznanstvo s vrlo finim i pozitivnim muškarcem, a u idućoj godini bi se sve moglo pretvoriti i u stabilnu vezu koja će potrajati. U sljedećim godinama bit ćete poprilično ispunjeni i manje usamljeni. Već ovoga ljeta krenut će vam nabolje. Zdravlje vam je dobro.