Večeras je pun Mjesec: Evo kako to utječe na ljubavni život

Posljednji puni mjesec ovog ljeta obasjat će nebo večeras, 14. rujna 2019. Kako će ovaj rujanski puni mjesec utjecati na vaš ljubavni život ovisi o vašem horoskopskom znaku. Neki će biti seksualno aktivniji, drugi će se posvetiti obitelji i prijateljima dok će oni ostali napokon napustiti nezdrave odnose, piše Bustle.

Astrolog Kyle Thomas objasnio je kako će ovaj mjesec svima dati priliku da se suočimo s promjenama koje su nam potrebne.

OVAN

Imat ćete potrebu sklupčati se doma ili provesti neko vrijeme sami. I to je sasvim u redu, zato se potpuno prepustite svojoj potrebi. Ovo je vrijeme kada "karma dolazi na naplatu". Ako vam je do sada ljubavni život bio dobar, ovo je vrijeme nagrada i dobre pozornosti u vašem životu. No ako ste radili nešto što niste smjeli, i to bi moglo izaći na vidjelo. Pokušajte ostati dostojanstveni tijekom ovog razdoblja. Nikad nije kasno za mijenjanje mišljenja i za početak života kakvog zaslužujete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

BIK

Vaš će društveni život biti odličan ovih dana, a izlasci će vam dati potrebnu energiju i inspiraciju.

Ako imate prijatelja s kojim želite nešto više, ovo bi moglo biti dobro vrijeme da napravite prvi korak. Budite otvoreni i iskreni sami prema sebi kako biste si dali pravu priliku.

Foto: Dreamstime

BLIZANCI

Trenutno živite u uredu. Karijera vam je u usponu, što znači, da bi mogli, ako ste sami, privući pozornost nekog moćnog i uspješnog, objašnjava Kyle Thomas. Ako ste u vezi ovo je dobro vrijeme da zajedno dijelite iskustva i budete podrška jedno drugome.

RAK

Kako se približavamo jeseni, imate potrebu iskušati nešto novo i unijeti uzbuđenje u svoj ljubavni život. Rakovi samci trebali bi razmisliti o vezi s nekim tko inače nije njihov tip. Bilo tko tko je malo "egzotičniji" mogao bi vam otvoriti oči i proširiti vidike o ljubavi i svijetu. Zauzeti Rakovi trebali bi razmisliti o putovanju s boljom polovicom ili čak zajedničkom hobiju.

LAV

Pun mjesec Lavovima će donijeti puno erotske energije, a vaša seksualnost bit će na vrhuncu. Zauzeti Lavovi trebali bi iskoristiti ovo vrijeme da začine odnose ili razgovaraju s partnerom o svojim seksualnim potrebama. Slobodni Lavovi trebaju izaći van i uživati u svom sjaju - ali pazite da dobro iskomunicirate svoja očekivanja i potrebe s potencijalnim partnerima.

Foto: Dreamstime

DJEVICA

Na umu su vam dugoročni planovi i određivanje budućnosti vaše veze. Za neke Djevice ovo će biti razdoblje u kojemu će shvatiti da su u nezdravom odnosu koji je bolje okončati.

Ako ste sami, imate priliku privući partnera na duže staze. No prije nego počnete izlaziti i s kim, razlučite sami sa sobom što želite i zaslužujete, ističe Thomas.

VAGA

Trenutno vam se čini da vam ljubavni život nije u prvom planu, no mogli biste privući pozornost kolege. U kojem god smjeru ta veza krenula, budite sigurni da ne radite ništa što vaš odjel za ljudske resurse ne bi odobrio.

ŠKORPION

Od svih znakova vi ste u najpovoljnijem položaju za vrijeme ovog magičnog punog mjeseca. Ovo je najbolje vrijeme u godini za vaš ljubavni život. Možda ćete službeno "prohodati" s nekim, pronaći srodnu dušu ili čak ostati trudni, smatra Thomas.

STRIJELAC

Vaša obitelj i dom trenutno su vam na prvom mjestu. Zato ćete rado organizirati obiteljski party u svojoj kući. Ovo je odlično vrijeme za zbližavanje obitelji. Ako ste zauzeti pobrinite se da to druženje bude ugodno i lijepo. Ako ste sami pozovite prijatelje prijatelja kako biste si otvorili nove mogućnosti.

Foto: Dreamstime

JARAC

Vaše riječi imaju posebnu moć u ovom periodu, pa biste trebali razmisliti o pismu nekomu koga volite. Male ljubavne poruke učinit će čuda za vas, a ako ste sami ne bojte se učiniti prvi korak. Govorite iz srca i pokažite ljudima tko ste doista.

VODENJAK

Osjećate li da ste trenutno malo posesivni prema partneru, nije do vas već do punog mjeseca. Pazite da ne pretjerate u kontroliranju jer je vaša veza sigurnija nego što mislite. Ako ste sami družite se s ljudima i tražite među njima pravu priliku.

RIBE

Ovaj period je najvažniji u cijeloj ovoj godini za vas, ističe Thomas. Trenutno ste pod reflektorima, astrološki gledano. Ako vam je ljubavna veza važna, vrijeme je da napravite bajku od nje. Također ćete primijetiti da neki važni odnosi ili počinju ili završavaju u ovom periodu. No bez obzira na sve, vaše nade i snovi su sada izraženi i možete ih pretočiti u stvarnost. Samo imajte pred sobom jasnu sliku što želite učiniti.

POGLEDAJTE VIDEO: