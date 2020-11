Većina krivo radi: Evo kako se pravilno peru i suše popluni

I dok se često ističe važnost pranja posteljine i plahti - popluni te drugi punjeni pokrivači u tom procesu često su zanemareni. Stručnjaci ističu da ih treba dubinski očistiti svaka 3 do 4 mjeseca, ali i dobro osušiti

<p>Posteljinu treba oprati barem jednom tjedno i to u vrućoj vodi kako bi se ubile sve bakterije koje mogu ugroziti zdravlje. Madrace je potrebno očistiti svakih šest mjeseci, a to je vjerojatno ono što rijetko tko zaista i radi. A koliko često je potrebno prati poplun?</p><p>- Baš poput plahti i jastuka, i prekrivači sadrže alergene poput grinja, kao i znoj, mrtve stanice kože, tjelesna ulja i ostatke kućnih ljubimaca. Redovito pranje prekrivača uklanja ovu nakupinu kao i neželjene mirise. - kaže Gwen Whiting, suosnivačica tvrtke The Laundress za <a href="https://www.wellandgood.com/how-to-wash-comforter/">Well&Good;</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite dezinficijens sami</strong></p><p>Pod redovito pranje, stručnjaci napominju kako to znači da bi poplune trebali prati svaka tri do četiri mjeseca ako ih koristimo cijelu godinu, a minimalno dva puta godišnje.</p><p>Kada je riječ o različitim vrstama prekrivača, razlika se svodi na punjenje. Od perja i vune do svile i sintetike, ono što se nalazi u vašoj posteljini utjecat će na njegovu težinu i osjećaj. No, rutina pranja uglavnom ostaje prilično slična.</p><p>Uobičajene pogreške pri pranju popluna:</p><h2>1. Prekomjerno punjenje perilice rublja</h2><p>- Prekomjerno punjenje perilice rublja može spriječiti da se poplun potpuno natopi vodom te opere i ispere - kaže Angela Bell. Stoga, vodite računa o maksimalnom kapacitetu vaše perilice po težini te kod pranja ne ubacujte ništa osim popluna - eventualno jednu do dvije teniske loptice pokrivene starim čarapama kako bi spriječili grudanje vlakana. Ovaj trik također vrijedi i za jastuke punjene perjem te i za sušenje, a ne samo pranje.</p><h2>2. Pogrešna temperatura pranja i program</h2><p>Stavite poplun u perilicu rublja. Pročitajte na etiketi s kojom je tkaninom ispunjen vaš poplun. U pravilu popluni od pamuka ili mikrovlakana možete oprati na 60 stupnjeva stupnjeva, osim ako na etiketi ne stoji nešto drugo, čega se naravno onda pridržavate.</p><p>Noviji tipovi perilica imaju programe namijenjene pranju popluna, no ukoliko ga vaša nema, uvijek odaberite nježniji ciklus i manju brzinu centrifuge od oko 400 do 800 okretaja.</p><h2>3. Dodavanje previše deterdženta</h2><p>- Oduprite se nagonu da udvostručite deterdžent za pranje rublja - kaže Bell. Iako biste mogli doći u napast da dodate više deterdženta za pranje tako velike stvari, normalna doza deterdženta sasvim je dovoljna da se očisti, a što je još važnije - da se on dobro ispere.</p><h2>3. Nedovoljno sušenje</h2><p>Ako se vaša posteljina nakon pranja potpuno ne osuši, može poprimiti pljesniv miris, kaže Georgia Dixon, također stručnjak za čišćenje iz Grove Collaborative.</p><p>Obavezno potpuno osušite prekrivač koristeći najvišu temperaturu koja se preporučuje za vrstu tkanine (ovo biste trebali moći pronaći na deklaraciji s uputama za njegu).</p><p>- Kod sušenja u sušilici na polovici ciklusa sušilice uklonite prekrivač i dobro ga protresite kako biste preraspodijelili perje - savjetuje Boyd.</p><p>Ako imate pristup zračnoj sušilici, ovo je još jedna izvrsna opcija da se potpuno osuši. No, ako ste u mogućnosti, pustite da se poplun u potpunosti ili barem djelomično osuši na suncu.</p><p> Sušenjem popluna ili jastuka na suncu riješit ćete se bakterija i grinja, a zimi možete lagano prijeći peglom radi dodatne dezinfekcije.</p><h2>5. Ako perete na ruke, uzmite si vremena</h2><p>- Napunite kadu hladnom vodom (toplom za pamuk ili trajnu sintetiku), a zatim dodajte svoju posteljinu i odgovarajući deterdžent - kaže Whiting.</p><p>Rukama miješajte vodu da biste stvorili sapunastu otopinu. Ostavite da se namače do 30 minuta, a zatim uklonite prekrivač, ispraznite vodu, napunite čistom, hladnom vodom i vratite poplun natrag da uklonite suvišnu pjenu. Ocijedite, pritisnite poplun uz bok kade da biste uklonili višak vode, a zatim objesite ili položite da se osuši. Budite sigurni da je potpuno suh prije nego što ga stavite na krevetu, jer u suprotnom riskirate rast plijesni iznutra. </p>