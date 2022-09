'Većina muškaraca ovo očekuje u seksu, ali ne uzvraćaju uslugu'

Australska stručnjakinja za seks i veze, Nadia Bokody, kritizirala je 'sebične' muškarce koji očekuju seksualni čin koji nisu voljni uzvratiti - iako mnoge žene kažu da je to najbolji način da dožive orgazam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prozvala je muškarce koji očekuju oralni seks od partnerica, a nemaju namjeru učiniti isto za njih. Nadia je istaknula studiju objavljenu u The Canadian Journal of Human Sexuality.

Ovo istraživanje je pokazalo da dok je 63% muškaraca uživalo u oralnoj predigri tijekom posljednjeg seksualnog odnosa, samo 44% žena je reklo isto. S obzirom na to da je više od polovice sudionica istraživanja reklo da im je oralno zadovoljavanje najpouzdaniji put do orgazma - rezultati su poražavajući.

Zašto postoji razlika?

- Neformalna anketa među prijateljima otkrila je da su uobičajeni razlozi za uskraćivanje oralnog 'to radim samo s djevojkom', 'boli me vrat' i 'to jednostavno nije moja stvar'. Međutim, iste su žene rekle da su njihovi partneri i dalje očekivali oralni seks od njih - kaže Bokody.

Također je značajno da, svaki put kada objavi nešto na društvenim medijima o ovom problemu, Nadia se susreće s muškarcima koji se žale da žene imaju 'odvratan miris ili okus' tamo dolje, inzistirajući da je to razlog zašto ne žele i oni njima pružiti to zadovoljstvo, prenosi Daily Star.

Stručnjakinja ne razumije otkud takvo razmišljanje. Opisuje takav stav kao uznemirujuć i uobičajen te objašnjava da to može natjerati žene da se srame svojih vagina.

Također ovo omogućuje mnogim tvrtkama da zarađuju na proizvodima za intimnu higijenu, koji su uglavnom namijenjeni ženama, a ne muškarcima.

- Iako postoji cijela industrija usmjerena na uvjeravanje žena da će njihove vagine biti vrijedne iste pažnje koju poklanjaju svojim partnerima samo kada su bez mirisa, dlaka i savršeno simetrične, stvarnost je da nema vaginalnih deformiteta ili epidemije neugodnih mirisa - objašnjava Nadia.

Umjesto problema u higijeni, ona vjeruje da je jaz u oralnom seksu rezultat 'muškog seksualnog prava i lijenosti'.

Podijelila je i savjete za sve žene kojima njihovi partneri uskraćuju oralno zadovoljstvo.

- Odbacite taj sumnjivi vaginalni sapun koji vam zauzima dragocjeni prostor pod tušem i riješite se svog sebičnog dečka - predlaže.

Najčitaniji članci