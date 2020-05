Hrvatska ekonomistica: Zbog debljine me stalno zlostavljaju

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U trenucima teške boli otkrit ćete koliko ste jaki i kako dalje

Hrvatska ekonomistica i profesorica na ZŠEM-u Vedrana Pribičević na svom Facebook profilu napisala je i objavila tekst o online maltretiranju s kojim se zbog prekomjerne težine bori svaki dan.

- Nije mi se problem nositi s ružnim komentarima koji se tiču moje težine, nego s količinom tih komentara. Naime, kad dam neku izjavu medijima, ispod teksta se pojavi i do nekoliko stotina komentara koji se odnose samo na to. A tijekom proteklih godina znala sam ih dobivati i na poslovnu e-mail adresu, pa čak i doživjeti da mi netko na posao pošalje rukom pisanu poruku s tim sadržajem - kaže Vedrana Pribičević.

Status na Facebook profilu započela je rečenicom: 'Hoćete vidjeti kako izgleda online harassment sa kojim se debeli ljudi susreću svaki dan?'

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

'Evo vam primjera sa stranice institucije na kojoj radim (nije Index, legende poput Usne Stjepana Gniječa definitivno imaju bolje fore). Apsolutno svi komentari ispod posta se tiču moje težine. Nema niti jedan komentar koji se tiče onoga što sam napisala u tekstu. Kada u tekstu koji napišem nema moje slike, komentari magično nestanu. E sad, zamislite što debeli ljudi proživljavaju na dnevnoj bazi, kolike sam bezbrojne poruke sa uvredama dobila kroz godine, preko Facebooka, službenog emaila, rukom pisani anonimni hatemail adresiran na instituciju kojoj radim' napisala je Vedrana.

- Nisam za zabranu komentiranja, no želim upozoriti da se to događa te da moramo pronaći način da se zaustavi. Možda bi trebalo uvesti praksu da se takvi komentari 'gase' i da ih ne mogu svi vidjeti, no ne znam je li to medijima izvedivo, s obzirom na broj ljudi koji bi zbog toga trebali zaposliti. Osobno bih najradije voljela kad bih mogla sjesti s tim ljudima za stol i porazgovarati o tome zašto to čine, no oni mi se ne obraćaju kao ljudskom biću i ne vjerujem da bi me uopće htjeli čuti - kaže. Naime, među tim je komentarima bilo i onih da im je drago što joj je umrla majka, te da ona svojom debljinom ide prema istom cilju.

Tako Vedrana na Facebook profilu piše: 'Ovo je još mila majka što su mi ljudi pisali, počevši od toga da im je drago što mi je majka umrla i da im je drago da ja svojom debljinom idem prema istome cilju, do toga da mi žele da od dijabetesa dobijem gangrene i da mi amputiraju noge te da živim kao invalid. I mean, who comes up with this stuff? No ja sam manje više debela cijeli život i apsolutno sam navikla na zaj..... Pa i ja se često puta zaj.... na vlastiti račun. No zamislite da vas netko konstantno bombardira za uvredama bez obzira gdje se i u kojem svojstvu pojavite, i to vam radi dok ste na dijeti, mučite se, trudite se. Pa mene su ljudi harassali komentarima kad sam išla u teretanu!!!'

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kaže kako je zbog toga čak počela ići u teretanu u 1 u noći, ali bi i tada doživjela neugodne komentare. Jedino mjesto na kojem ih nije nikada doživjela bio je bazen na Sveticama.

'išla bih u 6 ujutro kada su trening imali plivači. Niti jedan krivi pogled, čak su me neki i bodrili i beskrajna im hvala na tome.'

Foto: Facebook

Zbog jako teškog perioda kroz koji je prolazila kad su joj preminula dva bliska člana obitelji i u relativno je kratkom vreenu doživjela promjene na poslu, sve joj je to palo još teže, pa je priznala kako je razmišljala i o samoubojstvu.

'Njihove su me riječi potpore vjerojatno spasile od samoubojstva o kojem sam ozbiljno kontemplirala u tom periodu života gdje sam imala više sranja istodobno koja su mi se događala. Puno me je ljudi pitalo zašto uvijek nosim šal. Pa evo odgovora: to je zato da se skrijem iza njega. Sva moja odjeća je uvijek široka i pokrivajuća, kako ne bih izgledala neukusno drugim ljudima. Šal je tu da me dodatno pokrije.'

Vedrana je i nekoliko dana prije nego što je napisala ovaj tekst objavila i fotografiju uz opis 'Moji fanovi' u kojoj vidimo uvredljive komentare na temelju njene težine i izgleda.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Kaže kako ne zna što bismo kao društvo trebali napraviti da se stvari promijene.

- Ne znam, nemam neki poseban plan. Svojom objavom htjela sam potaknuti da o tome počnemo govoriti, no nemam neki plan. Nemam se namjeru s time 'boriti', no možda na ovaj način potaknem na razgovore o tome možemo li nešto učiniti da takvo ponašanje postane društveno neprihvatljivo, kaže Vedrana Pribičević. Dodaje kako njoj jedino preostaje vratiti se na bazen kada se otvori i pozvati ljude da joj se pridruže.

