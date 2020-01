'Veganski fast food smo htjeli otvoriti kod nas, odbili su nas'

Varaždinac Nino Huzjak (33) zajedno sa svojom djevojkom Martinom Ratković (33) u irskom je Corku krenuo u svoju 'borbu pod suncem', pokrenuvši vlastiti veganski fast food.

Među Ircima su našli mušterije jer ih više od 70 posto želi nekako u svoju prehranu ukomponirati i veganska jela, pošto su postali svjesniji prednosti veganske prehrane. Ako u Corku pitate nekog vegana gdje da jede vani, sigurno će vam spomenuti VeganKO, mali kiosk koji je otvoren pored benzinske postaje na Turner's Crossu.

Foto: Privatni album

- Naš business koncept bazira se na jelima tradicionalnog fast fooda uz naš kreativni dodir. Ono što nas razlikuje od drugih je to da mi u pripremi tradicionalnih jela ne koristimo sastojke bilo kakvog životinjskog porijekla, no nastojimo da okus, tekstura i miris podsjećaju na 'pravu stvar' koristeći razne začine, isto kako se koriste i za pripremu mesa. Zasad u ponudi imamo veganske burgere i kebabe, a odaziv je divan - pohvalio se Nino kojem smo predložili da pokušaju i s 'plant based' ćevapima i burecima, što je spremno prihvatio kao neki novi izazov u budućnosti.

Možda zaista u Hrvatskoj nema toliko ljudi koje će zanimati sastojci njihovih veganskih poslastica, ali smo ipak smo pitali. Nino napominje kako jako vode računa o tome da plasiraju puno zdraviji fast food proizvod, a da se ne izgubi tradicionalni okus i tekstura. Tko zna, možda bi se i neki Hrvat mesojed zabunio i probao. A zamislite, postoji mogućnost da bi mu se možda i svidjelo.

Foto: Privatni album - Trudimo se koristiti što manje sastojaka. To znači da ne koristimo nikakve prezervative, pojačivače okusa i razne kemikalije, zato se i etiketiramo pod zdraviji fast food. U pripravci burgera koristimo 'Vital Wheat' (protein pšenice) TSP (protein soje), veliku količinu kuhane cikle te nekoliko vrsta začina. Za kebabe većinom koristimo sojin protein, pšenični protein i slanutak za falafel kebab. Većinu naših proizvoda pripremamo sami od početka - od mesnih zamjena do umaka, kao i 'lavash flat bread' od kuglica tijesta koje se valjaju i ispeku pred očima mušterije - kazao nam je Nino te posebno naglasio kako su vođeni činjenicom da koriste održivi i 'cruelty free' oblik poslovanja.

Važna poruka koju žele poslati je da im nije cilj preobratiti bilo koga. Žele, kako kažu, motivirati ljude da smanje unos mesa ili prestanu konzumirati meso i mliječne proizvode jedino ako oni sami to žele.

Foto: Privatni album - Mi smo ovdje da pokažemo ljudima da bezmesna i bezmliječna dijeta bude pristupačnija onima koji to žele. Imamo jako dobre recenzije i od ljudi koji jedu meso i od vegana. S klijentima pričamo puno te je mnogo onih koji su super zadovoljni svojim novim načinom prehrane i vrlo mnogo onih čije se zdravstveno stanje poboljšalo s takvom ishranom. Naravno veliki benefit imaju i ostala živa bića koja se koriste u mesnoj industriji - dodaju ovi mladi Hrvati.

- Biljna hrana je zdravija, to govore svi, od znanstvenika do nutricionista. Mi možda jesmo fast food, ali nudimo puno zdraviji i održiviji fast food od ostalih - poručuju.

SAVRŠENU FORMULU NIJE LAKO NAĆI

Da nije sve išlo kao 'po loju' jer do savršenog recepta nije tako lako doći, govori i činjenica da su nebrojeno puta pokušavali doći do savršene pljeskavica za koju se, kako kaže Nino, sada većina slaže da je najbolje koju su probali do sada.

Foto: Privatni album - Majoneza, umaci i lepinja su isto bile izazov. Na primjer, kada smo sudjelovali na prvom sajmu domaće hrane, nismo znali što očekivati. Pripremu za taj sajam smo radili do 4 sata ujutro. Kada smo počeli s radom, počelo je ludilo i naravno, u mojim očima lepinja nije bila dovoljno dobra... Tek kad sam na licu mjesta počeo eksperimentirati s temperaturom ploče gdje ju pečemo, došao sam do zaključka da nije problem u lepinji nego u temperaturi na kojoj se peče - progovara ovaj poduzetni Varaždinac o početničkim greškama.

RADNI DAN TRAJE I DO 15 SATI, ALI ŠTO SE MORA - NIJE TEŠKO

- Radni dan započinje buđenjem oko 8 sati ujutro. Zatim slijedi pripremanje hrane za taj dan te kako promet i potražnja rastu iz tjedna u tjedan, posla oko toga je sve više te zato podijelimo poslove. Nabavu i dio pripreme Martina i ja radimo odvojeno te tako uspijevamo zasad. Zatim slijedi prodaja iz catering prikolice koja je smještena na benzinskoj postaji blizu centra grada te se trži preko tjedna od 5 popodne do 9 navečer, a vikendima od 12 popodne do 10 navečer. Sljedeći mjesec planiramo zaposliti nove ljude, a dostavu nam vrše samozaposleni dostavljači. Isto tako imamo partnerski ugovor s internacionalnom firmom iz Velike Britanije Deliveroo koja koristi vlastite vozače i vlasnici su jedne od najvećih platforma za dostavu hrane na svijetu. Tu su još i 'Just Eat' i 'Uber Eats', ali s njima još nismo stupili u kontakt jer se jedva nosimo s dosadašnjom količinom posla koju imamo - prepričava nam Nino.

Foto: Privatni album Dodaje kako su povezani sa sličnim malim ugostiteljima na prijateljskoj razini, a s nekim i na poslovnoj. Kaže kako nikako ne gledaju jedni druge kao konkurenciju već kao prednost u širenju pozitivne promjene. Uskoro će, štoviše, objaviti suradnju s novim lokalnim proizvođačem i jako su, pohvalili su nam se, uzbuđeni oko toga. Plan za 2020. im je otvoriti vrata svog prvog 'walk-in takeaway shopa' sa sjedećim mjestima te ostati dosljedni znanoj lokaciji.

KAKO JE DOŠLO DO IMENA VEGANKO?

- Pokušali smo uključiti ključnu riječ vegan u ime brenda te da pritom bude zvučno i kratko bilo gdje. Dodatak 'KO' na engleskom znači skraćenica od 'knock out', a veganko na slovenskom 'mali vegan' tako da sve ukomponirano na slavenskom i engleskom dijalektu ima smisla.

IRSKA VEĆE TRŽIŠTE ZA VEGANE, HRVATI JOŠ NISU SPREMNI

- Probao sam otvoriti veganski fast food kod nas, prvo dobiti državni poticaj za biznis plan, ali je on, nažalost, bio odbijen sa zaključkom da oni ne podržavaju tu granu jer u njoj nema novaca. To je bio i razlog da na kraju isto probam prakticirati negdje drugdje - prepričava nam Nino kojem je ideja za ovaj biznis pala na pamet još prije 10 godina. Meso, kako kaže, ne konzumira već 15 godina zbog horora koji ta industrija podržava, a njegova djevojka Martina nešto kraće.

U Irskoj, priča nam Nino, ima dosta vegana te je sam irski narod sklon isprobavanju novih jela i isto tako daje veliku podršku oko toga, bili oni vegani ili ne.

Foto: Privatni album - Mladih ugostitelja ima puno. Irska podržava razvoj 'zelenih businessa' na razini koju još nigdje nisam vidio. Nebrojeno mnogo besplatnih usluga mentoringa, radionica, predavanja i slično te je jedna od prvih država na svijetu koja želi u narednih 20 godina izbaciti sva fosilna goriva i zamijeniti ih održivim izvorima energije. Ogromna količina novaca je u Fondu za podržavanje i razvoj mladih ljudi te njihovih kreativnih i održivih business modela. Doduše, konkurencije u našoj grani je vrlo malo, no ne sumnjam da će se u naredih nekoliko godina i to vrlo brzo promijeniti - dodaje.

Ovaj poduzetni Varaždinac poručio je da ne morate imati početni kapital da bi otvorili d.o.o. ili 'ltd' firmu u Irskoj.

- U Hrvatskoj je, ako se ne varam, početni kapital s kojim morate ustupiti 25.000 kuna samo da bi otvorili firmu, a ovdje se plaća samo knjigovođa koji obavi registraciju firme i naplati uslugu koja sve ukupno iznosi otprilike 450 eura. Novac je više potreban za pokretanje posla i kupnju opreme koja vam je potrebna za pokretanje posla - kazao nam je Nino.

'ISPLATI SE VIŠE NEGO IŠTA ŠTO SMO RADILI DOSAD!'

- Ja sam radio kao vozač, kasnije kao 'fleet manager' i nakon toga kao 'operations representative' za već navedenu dostavljačku firmu Deliveroo, a Martina je radila u grafičkoj agenciji, nakon toga i kao samozaposleni vozač i Freelance grafički dizajner. Nije da nas ti poslovi nisu ispunjavali, već smo odučili sami da želimo početi graditi nešto uzbudljivije, svoje i društveno korisno. I isplati se više nego išta što smo radili dosad, mogu vam reći! - za kraj poručuje simpatični Nino.

