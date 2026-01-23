Obavijesti

VELIČINA JE BITNA?

Veličina ljudskog penisa razvila se iz dva razloga - privlačenja partnerica i zastrašivanja!?!

Piše Bruno Serdar,
Veličina ljudskog penisa razvila se iz dva razloga - privlačenja partnerica i zastrašivanja!?!
Foto: Dreamstime

U usporedbi s drugim velikim čovjekolikim majmunima, poput čimpanzi i gorila, ljudski penis je dulji i deblji nego što bi se očekivalo za primata naše tjelesne veličine

Ako je primarna uloga penisa samo prijenos sperme, zašto je ljudski penis toliko veći od onih kod naših najbližih srodnika?

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu PLOS Biology, pokazuje da veći penis kod ljudi ima još dvije svrhe: privlačenje partnerica i zastrašivanje suparnika, prenosi Science Alert.

Zašto je toliko upadljiv?

Razumijevanje zašto ljudsko tijelo izgleda baš tako kako izgleda popularna je tema u evolucijskoj biologiji. Već znamo da fizičke značajke poput veće visine i V-oblika trupa povećavaju muškarčevu seksualnu privlačnost. Međutim, o učinku veće veličine penisa zna se znatno manje. Ljudi su hodali uspravno dugo prije izuma odjeće, što je penis tijekom većeg dijela naše evolucije činilo vrlo uočljivim i potencijalnim partnericama i suparnicima. Je li upravo ta upadljivost dovela do selekcije u smjeru veće veličine?

Prije trinaest godina, u danas već kultnoj studiji, ženama su prikazane projekcije u prirodnoj veličini 343 videozapisa anatomski točnih, trodimenzionalno generiranih muških figura. One su se razlikovale po visini, omjeru širine ramena i bokova (oblik tijela) te veličini penisa.

Foto: PLOS Biology

Otkrili smo da žene općenito preferiraju više muškarce sa širim ramenima i većim penisom. To je istraživanje izazvalo veliku pozornost u svjetskim medijima, ali ispričalo je samo polovicu priče. U novom radu pokazalo se da i muškarci obraćaju pozornost na veličinu penisa.

Dvostruka funkcija?

Kod mnogih vrsta osobine koje su izraženije kod mužjaka, poput lavlje grive ili jelenjih rogova, imaju dvije uloge: privlače ženke i signaliziraju borbenu sposobnost drugim mužjacima. Do sada nismo znali ima li veličina ljudskog penisa također takvu dvostruku funkciju.

U novom istraživanju potvrđen je raniji nalaz da žene veći penis doživljavaju kao privlačniji. Zatim je ispitano smatraju li muškarci suparnika s većim penisom privlačnijim ženama te, po prvi put, doživljavaju li ga kao opasnijeg protivnika u fizičkom sukobu.

Kako bi to utvrdili, više od 800 sudionika gledalo je iste 343 figure koje su se razlikovale po visini, obliku tijela i veličini penisa. Sudionici su gledali i ocjenjivali dio tih figura ili uživo, kao projekcije u prirodnoj veličini, ili putem interneta, na vlastitom računalu, tabletu ili telefonu.

Foto: PLOS Biology

Žene su zamoljene da ocijene seksualnu privlačnost figura, a muškarce da procijene figure kao potencijalne suparnike, ocjenjujući koliko im se čine fizički prijetećima ili seksualno konkurentnima.

Skoro isti rezultati za muškarce i žene

Foto: Fotolia

Kod žena su veći penis, veća visina i V-oblik gornjeg dijela tijela povećavali privlačnost muškarca. Međutim, taj učinak ima granice: nakon određene točke, daljnje povećanje veličine penisa ili visine donosi sve manji 'dobitak' u privlačnosti.

Pravo iznenađenje došlo je od muškaraca. Oni su veći penis doživljavali kao znak suparnika s većom borbenom sposobnošću, ali i kao snažnijeg seksualnog konkurenta. Muškarci su na sličan način procjenjivali i više figure s izraženijim V-oblikom trupa.

Za razliku od žena, muškarci su dosljedno rangirali muškarce s izrazitijim, 'prenaglašenim' osobinama kao jače seksualne konkurente, što upućuje na to da muškarci često precjenjuju koliko su te karakteristike ženama doista privlačne.

Iznenadila je dosljednost rezultata. Ocjene su bile vrlo slične bez obzira na to jesu li sudionici gledali figure uživo, u prirodnoj veličini, ili na manjem zaslonu putem interneta.

Snažniji je seksualni aspekt

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Važno je naglasiti da se ljudski penis primarno razvio radi prijenosa sperme. Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da on ujedno djeluje i kao biološki signal. Sada imamo dokaze da je evolucija veličine penisa djelomično potaknuta seksualnim preferencijama žena, ali i kao signal fizičke sposobnosti koji muškarci koriste u procjeni drugih muškaraca.

Treba, međutim, napomenuti da je učinak veličine penisa na privlačnost bio četiri do sedam puta jači nego njegov učinak kao signala borbene sposobnosti. To upućuje na zaključak da se povećana veličina penisa kod ljudi razvila ponajprije kao seksualni ukras za privlačenje žena, a tek u manjoj mjeri kao znak statusa ili prijetnje drugim muškarcima – iako ima obje uloge.

Zanimljivo je i da je istraživanje otkrilo jednu psihološku posebnost. Mjereno je koliko brzo ljudi donose procjene o figurama. Sudionici su znatno brže ocjenjivali figure s manjim penisom, nižom visinom i slabije izraženim V-oblikom trupa. Ta brzina sugerira da se ove osobine podsvjesno gotovo trenutačno procjenjuju kao manje seksualno privlačne ili manje fizički prijeteće.

Naravno, postoje i ograničenja eksperimenta. U prikazu je mijenjana visina, veličina penisa i oblik tijela, no u stvarnom životu važnu ulogu imaju i druge karakteristike, poput lica i osobnosti. Ostaje pitanje kako se svi ti čimbenici međusobno isprepliću.

Također, iako su rezultati bili dosljedni kod muškaraca i žena različitih etničkih skupina, kulturni standardi muškosti razlikuju se diljem svijeta i mijenjaju se kroz vrijeme.

