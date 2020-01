Velika dvojba: 'Trebam li otkriti prijateljici da je suprug vara?'

Da se nalazimo pred odabirom želimo li ili ne znati da nas partner vara, većina ljudi bi rekla da ne želi biti budala kojoj se svi smiju iza leđa i znaju te da bi svakako voljeli čuti istinu. S druge strane, puno je primjera gdje su takve istine rečene, no par bi se na kraju pomirio, a donositelj loših vijesti ispao zlikovac.

Moj muž i ja smo prijatelji s još jednim bračnim parom već dugi niz godina - nebrojeno smo odmora, blagdana i raznoraznih obljetnica proslavili zajedno. Super smo ekipa, uvijek nam je zabavno, a ona i ja smo bliske poput sestri. Nedavno mi je jedan naš zajednički znanac otkrio nešto što me je šokiralo - njen suprug je već godinama vara. Povremeno prekida i iznova započinje aferu s kolegicom s kojom je nekoć radio, a ja ne znam što da radim s tom informacijom.

Znam, ako joj kaže istinu, ostavit će muža, razvesti se i uzeti dijete. Ako šutim i pravim se da nisam ništa čula, velike su šanse da se ništa neće promijeniti, jer sve traje godinama, a ona nikad nije ništa primijetila. Što da radim?

Dvojba je to čitateljice New York Timesa, ali i često pitanje iz života u kojem je moguće susresti se s ovakvim scenarijem. Naravno, odgovor ovisi ponajprije o tome s čime pojedinac može živjeti, kaže Kwame Anthony Appiah, predavač filozofije na Sveučilištu New York.

Je li život u neznanju blagoslov? Filozof Robert Nozick smatra da nije. Važno je da živimo u stvarnosti i da budemo svjesni da je veseli život temeljen na laži gori od manje poželjnog života koji se temelji na istini. Ako pretpostavimo da je sasvim sigurno informacija pouzdana i provjerena, važna je činjenica kako muškarac u priči ima dugoročnu izvanbračnu vezu te da nije riječ o nepromišljenoj prevari na jednu noć.

Evo što kaže Appiah:

Čak i ako mislite da je bolje živjeti u neznanju, mogli biste zaključiti da bi napuštanje muža učinilo život vaše prijateljice gorim na toliko načina da bi možda bilo bolje da ostane u 'mraku'. Nikad nije lako predvidjeti kako bi ljudi mogli reagirati. Prvenstveno, možda vaša prijateljica zna više nego što vi slutite.

Međutim, prvo o čemu trebate razmišljati nije predviđanje kako će vaša prijateljica reagirati na tu vijest, već morate utvrditi jeste li vi osoba koja to treba reći.

Prijateljstvo kao odnos podrazumijeva obavezu iskrenosti i odanosti, no u ovom slučaju ste prijatelji i s njenim mužem. Ako ste kao sestre, to znači da je vaše prijateljstvo i odanost prema njoj jača.

Što proizlazi iz toga ako budete šutjeli? Ono elementarno je da vas se to zapravo ne tiče i nije vaša stvar. Ipak, izdaja vaše prijateljice je vaša stvar, a pretpostavljam kako biste voljeli da ona vama nešto kaže da je situacija obrnuta. Druga stvar o kojoj treba razmisliti je da, ako intervenirate, na neki način ono što proizađe iz toga je povezano s vama.

Postoji mogućnost da bi se brak raspao, dijete bi ostalo bez zajedničkog života s roditeljima i vašim druženjima kao dva para bi došao kraj. Iako je krivnja toga na mužu koji vara, vi biste bili ti koji ste objelodanili situaciju. Mudro bi bilo konzultirati se s vlastitim suprugom oko toga što napraviti.

Imajte na umu da štiteći svoju prijateljicu od istine, donosite odluku koja s pravom pripada njoj. Ono što biste mogli učiniti kao njezin bliski prijatelj jest da joj kažete što znate, a zatim joj pomozite da razmisli s vama što bi trebala učiniti. S obzirom na vaše očito uvjerenje da bi bilo nerazumno napustiti muža, možete pokušati to riješiti. Ako je ono što vas sprječava da prijateljici kažete što je njezin muž radio, jer mislite da će ona donijeti pogrešnu odluku, zašto joj ne biste pokušali pomoći da donese ispravnu?

Postoji još jedna opcija - da se suočite s njenim mužom, s obzirom da ste prijatelji i s njim. Možete mu reći što znate, koliko vas to stavlja u neugodnu poziciju i date mu priliku da sam bude iskren i prizna joj, što bi u konačnici moglo pomoći njihovom braku, ako on to želi.

Najbolje moguće rješenje ne postoji, no važno je ostati dosljedan sebi, prijateljstvu i onom kako bismo voljeli da netko postupi s nama, da su uloge zamijenjene.