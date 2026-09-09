Velika Gorica: Pudle se okupile za pomoć manje sretnim psima

Prvo izdanje Pudla Festa održano je ispred Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, gdje su vlasnici stigli sa svojim četveronožnim ljubimcima na druženje, fotografiranje i razmjenu iskustava. Nastala je i velika zajednička fotografija kao uspomena na prvo takvo okupljanje u gradu.

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Iza ideje stoji Ivana, vlasnica pudle Chopa, koja je ljubav prema svojem ljubimcu i pasmini odlučila povezati s pomoći životinjama koje još nisu pronašle svoj dom.

Foto: Ivana & Chop

Kao vlasnica pudle Chopa, poželjela sam okupiti ljude koji dijele istu ljubav prema pudlama, ali i napraviti nešto dobro za one pse koji nemaju svoj dom - poručila je organizatorica.

Tako je nastala humanitarna inicijativa „Jedna pudla – jedna donacija“. Posjetitelji su donosili hranu, potrepštine i druge donacije namijenjene Skloništu za životinje Velika Gorica.

Na okupljanju se tako nisu družili samo vlasnici pudli i njihovi ljubimci, već je cijeli događaj poslužio kao prilika da se skrene pozornost i na životinje kojima je pomoć još potrebna.

Prvo okupljanje, ali ne i posljednje

Organizatori ne kriju zadovoljstvo odazivom na prvo izdanje Festa.

Jako smo sretni odazivom i energijom koja se stvorila oko cijele priče. Ovo je bio naš prvi Pudla Fest, ali sigurno ne i posljednji - poručuju.

Želja je da događanje preraste u tradicionalno godišnje okupljanje vlasnika pudli i svih koji vole pse.

Planovi za nastavak priče već postoje. Iduće godine Pudla Fest trebao bi se preseliti u Zagreb, a organizatori se nadaju da će tada uspjeti okupiti još više pudli, njihovih vlasnika i ljudi koji žele pomoći napuštenim životinjama.

Želja nam je da postane tradicionalno godišnje okupljanje, a plan je da se iduće godine preselimo u Zagreb i pokušamo okupiti još više pudli, njihovih vlasnika i ljudi velikog srca - ističu organizatori.

Donacije otišle velikogoričkom skloništu

Prikupljena pomoć namijenjena je Skloništu za životinje Velika Gorica, koje djeluje u Jagodnom. Sklonište je otvoreno 2017. godine i prostire se na oko 5000 četvornih metara, a kroz njega tijekom godine prođe više od 300 pasa kojima se osigurava veterinarska i zdravstvena skrb.

Uz djelatnike skloništa, u brigu o psima uključeni su i volonteri, a važan dio rada čine pronalazak novih domova i poticanje odgovornog udomljavanja. Udruga Sigurna kućica godinama surađuje sa skloništem, a njezine aktivnosti usmjerene su upravo na volontiranje i pomoć pri udomljavanju pasa.

Iz Skloništa za životinje Velika Gorica nakon prvog Pudla Festa zahvalili su pudlama i njihovim vlasnicima na prikupljenim donacijama te organizatorici Ivani na ideji i realizaciji cijelog događanja.

Foto: Ivana & Chop

Tako je prvo okupljanje, osim zajedničkih fotografija, novih poznanstava i druženja vlasnika, dobilo i puno važniju dimenziju – psi koji već imaju svoje obitelji pomogli su onima koji na svoj dom još čekaju.

Kako poručuju Ivana i Chop, ideja cijele priče vrlo je jednostavna: kada se udruže ljubav, šapice i dobra volja, mogu se napraviti velike stvari.

Sve novosti, fotografije i informacije o budućim druženjima organizatori objavljuju na Instagram profilu Pudla Chop.