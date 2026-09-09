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PRVI PUDLA FEST

Velika Gorica: Pudle se okupile za pomoć manje sretnim psima

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Velika Gorica: Pudle se okupile za pomoć manje sretnim psima
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Foto: Ivana & Chop
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Pudle svih boja i veličina okupile su se u nedjelju u Velikoj Gorici na prvom Pudla Festu. Druženje vlasnika i ljubitelja ove popularne pasmine imalo je i humanitarni karakter – prikupljali su hranu i potrebne potrepštine za pse iz Skloništa za životinje Velika Gorica

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Prvo izdanje Pudla Festa održano je ispred Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, gdje su vlasnici stigli sa svojim četveronožnim ljubimcima na druženje, fotografiranje i razmjenu iskustava. Nastala je i velika zajednička fotografija kao uspomena na prvo takvo okupljanje u gradu.

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Iza ideje stoji Ivana, vlasnica pudle Chopa, koja je ljubav prema svojem ljubimcu i pasmini odlučila povezati s pomoći životinjama koje još nisu pronašle svoj dom.

Foto: Ivana & Chop

Kao vlasnica pudle Chopa, poželjela sam okupiti ljude koji dijele istu ljubav prema pudlama, ali i napraviti nešto dobro za one pse koji nemaju svoj dom - poručila je organizatorica.

Tako je nastala humanitarna inicijativa  „Jedna pudla – jedna donacija“. Posjetitelji su donosili hranu, potrepštine i druge donacije namijenjene Skloništu za životinje Velika Gorica.

Na okupljanju se tako nisu družili samo vlasnici pudli i njihovi ljubimci, već je cijeli događaj poslužio kao prilika da se skrene pozornost i na životinje kojima je pomoć još potrebna.

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Prvo okupljanje, ali ne i posljednje

Organizatori ne kriju zadovoljstvo odazivom na prvo izdanje Festa.

Jako smo sretni odazivom i energijom koja se stvorila oko cijele priče. Ovo je bio naš prvi Pudla Fest, ali sigurno ne i posljednji - poručuju.

Želja je da događanje preraste u tradicionalno godišnje okupljanje vlasnika pudli i svih koji vole pse.

Planovi za nastavak priče već postoje. Iduće godine Pudla Fest trebao bi se preseliti u Zagreb, a organizatori se nadaju da će tada uspjeti okupiti još više pudli, njihovih vlasnika i ljudi koji žele pomoći napuštenim životinjama.

Želja nam je da postane tradicionalno godišnje okupljanje, a plan je da se iduće godine preselimo u Zagreb i pokušamo okupiti još više pudli, njihovih vlasnika i ljudi velikog srca - ističu organizatori.

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Donacije otišle velikogoričkom skloništu

Prikupljena pomoć namijenjena je Skloništu za životinje Velika Gorica, koje djeluje u Jagodnom. Sklonište je otvoreno 2017. godine i prostire se na oko 5000 četvornih metara, a kroz njega tijekom godine prođe više od 300 pasa kojima se osigurava veterinarska i zdravstvena skrb.

Uz djelatnike skloništa, u brigu o psima uključeni su i volonteri, a važan dio rada čine pronalazak novih domova i poticanje odgovornog udomljavanja. Udruga Sigurna kućica godinama surađuje sa skloništem, a njezine aktivnosti usmjerene su upravo na volontiranje i pomoć pri udomljavanju pasa.

Iz Skloništa za životinje Velika Gorica nakon prvog Pudla Festa zahvalili su pudlama i njihovim vlasnicima na prikupljenim donacijama te organizatorici Ivani na ideji i realizaciji cijelog događanja.

Foto: Ivana & Chop

Tako je prvo okupljanje, osim zajedničkih fotografija, novih poznanstava i druženja vlasnika, dobilo i puno važniju dimenziju – psi koji već imaju svoje obitelji pomogli su onima koji na svoj dom još čekaju.

Kako poručuju Ivana i Chop, ideja cijele priče vrlo je jednostavna: kada se udruže ljubav, šapice i dobra volja, mogu se napraviti velike stvari.

Sve novosti, fotografije i informacije o budućim druženjima organizatori objavljuju na Instagram profilu Pudla Chop.

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