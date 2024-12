Velike božićne mašne pravi su hit ove blagdanske sezone

Velike božićne mašne su pravi blagdanski hit, posebice kada je riječ o ukrašavanju domova. Toliko jednostavne, a opet glamurozne, postale su nezamjenjivim detaljem - bilo da se nalaze na jelci, prozorima ili pak vanjskim prostorijama, a iza njihove popularnosti stoji mnogo više od samog dizajna.

Traženost koja obara rekorde

Da je izrada ovih božićnih ukrasa postala prava mala industrija, otkrivaju nam i dizajnerica Ivana Brkić, koja stoji iza brenda 'Redbow.design' koji je utemeljen u Širokom Brijegu, te kreatorica brenda 'Shiny Stuff Dizajn' Blanka Grginović, čija se proizvodnja nalazi u Zagrebu.

- Mašne su jako tražene, gotovo svi kapaciteti za narudžbe su nam popunjeni - govori Blanka, dok je 'Redbow.design' ove sezone oborio rekorde - do sada je sašiveno 500 mašni, a kada je Ivana započinjala svoj brend prije četiri godine pristiglo joj je tek 70 narudžbi.

Crvena boja - neizostavni božićni klasik

Mašne izrađuju od visoko kvalitetnih materijala, najčešće izbor pada na baršun, a najtraženija je boja upravo ona koja simbolizira Božić - crvena. No, popularni su i drugi klasici, kao što je zlatna, zelena ili bijela.

- Sama izrada, ovisno o dimenzijama, može potrajati i do nekoliko dana. Najzahtjevniji projekt do sada su mi bile one od 20 metara - priča nam magistrica Odnosa s javnošću Ivana, čiji je brend nastao sasvim spontano - i sama je željela jednu veliku mašnu za bor, a kako ih nije uspjela pronaći, kreirala je svoju.

U Blankinoj radionici pak, za samu izradu zaslužne su njezine vrijedne radnice, kojima je potrebno oko 45 minuta da skroje i sašiju jedan ovaj popularni ukras.

Kupci kao najbolji kreatori dimenzija

Kod Ivane samu veličinu mašni određuju kupci, a najpopularnija dimenzija ove godine je ona čiji krakovi dosežu čak 200 centimetara te dodiruju pod. U 'Shiny Stuff Dizajn' u ponudi imaju dvije veličine - one čija dužina seže do 170 centimentara te one dužine od dva metra.

Mašne brenda 'Redbow.design' mogu se pronaći po cijenama od 25Є sve do 75Є, a mogu se naručiti putem Instagram profila ili pak u njezinom krojačkom salonu 'Seka', dok se mašne Blankinog brenda mogu naručiti na službenoj stranici u trenutnom rasponu cijena od 85Є do 110Є.