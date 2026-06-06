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U BRADI JE SPAS

Velike brade nisu samo modni izričaj, donose i ove dokazane zdravstvene prednosti

Brade mogu u potpunosti promijeniti izgled muškarca. Neki ih puštaju kada žele drastičnu promjenu, drugi iz praznovjerja ili oklade, treći iz čiste lijenosti. No ne može se pobjeći od činjenice da su brade tu da ostanu i čini se da svakim danom postaju sve raširenije.
Velike brade nisu samo modni izričaj, donose i ove dokazane zdravstvene prednosti
Brade su trenutno vrlo trendi: guste, neuredne, kozje, njegovane brade... Sa znanstvene perspektive, dlake na licu također imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti.
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Brade su trenutno vrlo trendi: guste, neuredne, kozje, njegovane brade... Sa znanstvene perspektive, dlake na licu također imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti. | Foto:
Komentari 3

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