Velike brade nisu samo modni izričaj, donose i ove dokazane zdravstvene prednosti

Brade mogu u potpunosti promijeniti izgled muškarca. Neki ih puštaju kada žele drastičnu promjenu, drugi iz praznovjerja ili oklade, treći iz čiste lijenosti. No ne može se pobjeći od činjenice da su brade tu da ostanu i čini se da svakim danom postaju sve raširenije.
Brade su trenutno vrlo trendi: guste, neuredne, kozje, njegovane brade... Sa znanstvene perspektive, dlake na licu također imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti.
Brade su trenutno vrlo trendi: guste, neuredne, kozje, njegovane brade... Sa znanstvene perspektive, dlake na licu također imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti.
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Brade su trenutno vrlo trendi: guste, neuredne, kozje, njegovane brade... Sa znanstvene perspektive, dlake na licu također imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti.
1. Pomažu u sprječavanju raka: Prema istraživačima sa Sveučilišta Južnog Queenslanda, gusta i bujna brada može blokirati nevjerojatnih 90 do 95 posto štetnog ultraljubičastog zračenja s lica. Za svoju studiju, istraživači su stavili skupinu bradatih i nebradatih lutaka pod brutalno australsko sunce i promatrali količinu zračenja koju su apsorbirale.
2. Može usporiti proces starenja: Zaštita od UV zraka koju pružaju brade također ima dodatnu prednost usporavanja procesa starenja kože. Dlake na licu pomažu u održavanju vlažnosti kože, a uz manje izlaganja suncu, znače manje bora i oštećenja kože.
3. Može pomoći u sprječavanju infekcija kože: Nebrijanje znači da nema uraslih dlačica, bakterijskih infekcija i folikulitisa (upala folikula dlake bakterijama ili gljivicama). Zapravo, prema WebMD-u, liječenje folikulitisa, koji jako nalikuje aknama, jest jednostavno prestati brijati se.
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4. Pomaže kod alergija: Baš kao i dlake u nosu, dlake na licu djeluju kao filter i pomažu držati podalje od lica tvari koje uzrokuju alergije poput peludi i prašine. Brada je zapravo izvrstan zdravstveni alat za muškarce koji pate od astme i alergija. No, da bi učinak bio bolji, ključan je dodatak brkova. Oni sprječavaju ulazak alergena u nosni prolaz jer je pelud, primjerice, ljepljiva i vjerojatno će se zadržati u dlaci.
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5. Pomaže u sprječavanju prehlade i gripe: Brade vam mogu pomoći da se zagrijete, a virusi prehlade uspijevaju u hladnijem okruženju. Mislite da je to pretjerano? Ne baš. Studija s Yalea otkrila je da se stanice u hladnim dijelovima tijela teže bore protiv virusa od onih u toplijim područjima. Dlake na licu održavaju nos, usta i grlo toplijima, a to znači skraćivanje trajanja bolesti.