Velike brade nisu samo modni izričaj, donose i ove dokazane zdravstvene prednosti

4. Pomaže kod alergija: Baš kao i dlake u nosu, dlake na licu djeluju kao filter i pomažu držati podalje od lica tvari koje uzrokuju alergije poput peludi i prašine. Brada je zapravo izvrstan zdravstveni alat za muškarce koji pate od astme i alergija. No, da bi učinak bio bolji, ključan je dodatak brkova. Oni sprječavaju ulazak alergena u nosni prolaz jer je pelud, primjerice, ljepljiva i vjerojatno će se zadržati u dlaci. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA