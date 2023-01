Veliki brendovi otvaraju vrata 'klasičnih' dućana po svijetu

Atraktivne lokacije, inovativne kreativne strategije, čudesni interijeri i personalizirana iskustva - to su alati luksuznih kompanija kojima privlače kupce dubljeg džepa.

Digitalno doba promijenilo je pravila igre te se sada većina oslanja na online dućane, no milijunske kompanije i dalje smatraju da je ovo način kako prodati nešto super skupo. Naime, brendovi Louis Vuitton i Gucci samo su neki od brendova koji ovih dana imaju nove, veličanstvene prostore.

POGLEDAJTE VIDEO: Čuvanje tradicije

Kompanija Fondazione Altagamma najavljuje značajan oporavak maloprodaje 2023. godine te predviđa povećanje od 7%, što je očito dobar poticaj za brojne kompanije. A druge strane, za online prodaju predviđaju podizanje od 8%, što nije mnogo više.

Najavljeno je i otvaranje dućana brenda Balenciaga u prestižnoj New Bond Street u Londonu. Bit će to njihov najveći dućan u Europi.

I Dior najavljuje ponovno otvaranje svog prestižnog butika na adresi Avenue Montaigne 30, dok će Hermès uskoro imati novi dućan u New Yorku, na adresi Madison Avenue 706.

To nisu sasvim svakodnevna shopping iskustva, već se tu služe i pjenušci te razni kokteli u posebnom okruženju. Dućani više nisu samo prodajna mjesta, već i lokacije koje pružaju veličanstvena iskustva za one koji su spremni tamo ostaviti tisuće i tisuće eura.

Ovih je dana Gucci otvorio butik u Detroitu, čime je taj grad dobio prvi luksuzni brend. No nije to samo dućan, već je to mjesto društvene inicijative 'Gucci North Americas Changemakers', koja je pokrenula rad s kreativnom zajednicom te daje podršku učenicima iz različitih škola.

Louis Vuitton započinje godinu s novim milanskim butikom, smještenim u zgradi na Piazzi San Babila. Broji tri kata koji su označeni raznim bojama - radi se o žutoj, fuksiji i plavoj. Zgrada je ukrašena prepoznatljivim točkicama zabavne, limitirane kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama.

I talijanski brend Luisa Via Roma najavljuje veliko otvaranje u New Yorku, a butik će biti hibrid fizičke trgovine i online dućana.

Iako je digitalija preuzela vodstvo, očito ljudi i dalje žele u dućane, a luksuzni brendovi spremni su im pružiti to iskustvo, barem za one dubljeg džepa.

Najčitaniji članci