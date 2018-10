Veliki ljubavni horoskop: Žene i muškarci vole sasvim različito

Ovnovi vole svoju slobodu

Muškarci Ovnovi su prvenstveno vrlo iskreni pa ako se viđate s takvim, možete biti sigurni da su njegove reakcije prilično spontane, otvorene i iskrene. Kaže li nešto o vašem izgledu, to doista i misli. Međutim, ta otvorenost neće uvijek biti dobrodošla, pogotovo ako mu se ne svidi nešto što radite. Tada ćete poželjeti da ima malo više takta.

No muškarci Ovnovi su vrlo energični, a ako mu doista zapne pogled za vas, potrudit će se da pamtite svaki dan s njim. Izlasci s njim neće uključivati uobičajene večere i kino, već neočekivane izlete, odlaske na utakmice ili na ples. On je spontan i nepredvidljiv, pa ako ste djevojka za to - sigurno ćete uživati. Ne podnosi ograničenja, pravila i definicije jer živi život po svojim pravilima.

Neprestan stimulans je ono što mu je potrebno jer mu je u protivnom dosadno. Svidi li vam se, reagirajte odmah. Nemojte čekati da se situacija polako razvija jer će mu to dosaditi, a i muškarac Ovan ne voli igrice. Želite li vezu s njim, svakako pokušajte izbjeći ikakvu naznaku da imate aferu. Upletete li se u to, teško ćete se vratiti na put prema pravoj vezi.

Ono najvažnije što žena koja je u vezi s Ovnom mora znati jest da ga ne smije ograničavati u njegovim aktivnostima. Ovnovi također vole isticati svoje znanje. On je čovjek koji misli da zna najbolje pa ćete se nepotrebno uvući u raspravu s njim pokušate li pobiti njegovo mišljenje o najboljim ćevapima u gradu ili točnom geografskom položaju Nigerije. Ono što ne podnosi je "spuštanje" pred prijateljima i obitelji, pa makar u šali. Narušite li njegov ego, očekujte lupanje vratima i izljeve bijesa. No ovo je muškarac s kojim vam nikad neće biti dosadno pa ni nakon desetaka godina braka.

Žene Ovnovi su robovi strasti, ali i ljubomore

Kod pripadnica ovog znaka koketiranje i ljubavne igrice su samo nužan sastojak odnosa, one bi najradije odmah "prešle na stvar" i prepustile se strastvenom uživanju u dvoje. Kod njih je ljubav čvrsto povezana s fizičkom komponentom odnosa, a poznate su kao nezasitne ljubavnice. Ipak, da biste joj se svidjeli morate pokazati kako imate suosjećanja, razumijevanja i zanimanja za druge.

Ovnice su veliki individualci, ali to se može prilično ublažiti ako je u pitanju pravi muškarac. U nevolji se može emocionalno slomiti i zaplakati, a ako tada budete uz nju ona će vam zauvijek biti zahvalna. Kako je pomalo zaigrana, pripadnicu ovog znaka možete osvojiti odlaskom u cirkus, na humorističnu predstavu ili nešto drugo što će u njoj pobuditi prisjećanje na djetinjstvo.

Kako su poprilično impulzivne, pripadnice ovog znaka teško kontroliraju ljubomoru i prema partneru često nastupaju posesivno. S time se oni moraju naučiti nositi, jer je to crta karaktera koju ne mijenjaju. Ovnica je vrlo ponosna, a ako izdate njezinu ljubav od vas će otići bez da se dva puta osvrne. Može voljeti samo onog koga poštuje i cijeni, a bivšim partnerima koju su je iznevjerili toliko zamjera da ih ne želi niti spominjati.

Foto: Dreamstime

Muškarac Bik voli imati kontrolu u vezi

Ako je senzualnost ono što tražite, tada je muškarac Bik pravi za vas. Fizička intimnost, nježnost i užici ono su što ga pokreće u vezi. Vole maženje i poljupce pa toga nikada neće biti previše za ovaj znak. Zavoli li vas, budite sigurni u njegovu odanost. On je čovjek koji vjeruje u vječnu ljubav, a ako se odluči za vas, to je za vječnost. Zbog svoje fatalnosti i vjere u ljubav, prevare ne oprašta. Muškarac Bik voli da mu se ugađa, dobru hranu i vino, odličnu glazbu pa i posuđe i namještaj. Sve u njegovom životu bit će sa stilom i s ponosom će to pokazivati.

Kod žena voli da budu ženstvene, u lijepim haljinama i ženstvenom donjem rublju. Tigrasti uzorci kod ovog muškarca - ne prolaze. No iako je ovaj muškarac odan velikoj ljubavi, u ostalim područjima života vrlo je prizemljen i realan. On vam možda neće opjevati zvijezde i vaše prekrasne oči, ali će se sasvim sigurno pobrinuti za budućnost, riješiti kredite i osigurati sredstva za godišnje odmore. Ne voli poigravanje s osjećajima niti olako shvaćanje njegovih emocija jer je po prirodi nježna i smirena duša. Poput pravog Bika, bit će vam dobar, sve dok ga ne razjarite, a ono što ga izbacuje iz takta je upravo poigravanje s emocijama.

Muškarac Bik smatra se jednim od najboljih ljubavnika u zodijaku. Zbog svoje odanosti, senzualnosti i sigurnosti koju pruža čini idealnu kombinaciju za svaku ženu koja želi sretnu i dugu vezu.

Žena Bik teži za emocionalnom i materijalnom sigurnošću

Osnovni element samozatajnih pripadnica ovog znaka je zemlja, što ih usmjerava na hedonizam i uživanje u materijalnim i tjelesnim zadovoljstvima. Tajna osvajanja žene Bika je u ugađanju njenim senzualnim osjetilima, prije svega ukusnim večerama, finim vinima i luksuznim poklonima. Idealan izlazak za nju je intimna i romantična večera u nekom luksuznom restoranu uz odsjaj svijeća i prigušenu glazbu.

Pripadnicama ovog znaka je iznimno važno da im partner ljubav iskazuje čestim dodirima, čime će ispuniti njihove tjelesne potrebe. Na to se veže i velika želja za sigurnošću, koja je kod Bikova jako izražena. Osim što morate zadobiti njezino povjerenje i ljubav, ženama u znaku Bika važno je jeste li sposobni brinuti o njoj tako da sebi osigurate dobar posao i egzistenciju. Njihov motiv nije samo stjecanje bogatstva, već suzbijanje straha od neimaštine. čime iskazuju svoje praktično razmišljanje o tome koliko je život nepredvidiv.

Kao partnerice su vrlo vjerne i odane te prava emocionalna potpora svom muškarcu. Za njih osobito vrijedi ona izreka "Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena", a često će svog partnera usmjeravati na pametne poslovne poteze. Istovremeno majčinski, poslovno i ljubavno inspirirane, žene Bikovi su pouzdane i dobre supruge. Ipak, pazite da ne iznevjerite njihovo povjerenje jer će vam tada uskratiti svu svoju ljubav te postati hladne i proračunate.

Blizanci su pravi zavodnici

Ovi neumorni, izdržljivi znakovi s više lica sigurno će svakoj partnerici osigurati dobru zabavu, no morate ih znati pratiti. Njihova potreba za neprestanom promjenom i novim događanjima je nepresušna, a ako ste žena za to, sigurno ćete uživati. Muškarci Blizanci vole druženja, a posebno inteligentna društva. Obožavaju pričati i najčešće su najglasniji u društvu. Ekstremno su društveni, a razgovori s njima dovitljivi, inteligentni i zanimljivi.

Ovo su muškarci koji vole raznolikost i zabavu pa će vas jedan dan izvesti na spoj na seosku zabavu, a drugi dan na glazbeni festival. Katkada će vam se njihova potreba za promjenom činiti na granici ludosti, no oni samo iznimno cijene nove podražaje jer im služe kao duhovna hrana. Želite li ga zadržati, morate biti iznimno zanimljivi i prepuni dobrih priča. Odličan humor također se cijeni. No on je muškarac koji cijeni inteligenciju i pamet te uz takve žene najčešće i ostaje.

Foto: Dreamstime

Žene Blizanci vole akciju, a preziru rutinu

Najbolji način za privlačenje pažnje pripadnica ovog znaka je razgovor u kojem ćete pokazati originalnost i odlučnost u svojim stavovima, a pritom im pokloniti i željenu pažnju. Kako su vrlo znatiželjne, pripremite se da će vas one ispitati detalje o kojima niste nikad s nikim razgovarali. Šturi razgovori, povučeni pojedinci i pritajeni osjećaji nisu ono što zanima žene ovog znaka. S druge strane, pokažete li joj da ste spontani i uvijek spremni za akciju, ona će vam spremno pružiti priliku u ljubavi.

Najbrže ćete ju ohladiti ako joj nešto slažete, što će ona zahvaljujući svojoj urođenoj lukavosti vrlo brzo otkriti. Ipak, u osjetljivim pitanjima s njom morate biti diplomat te paziti da ne povrijedite njene osjećaje jer ne podnose uvrede i okrutnost na svoj račun. Idealan spoj je promatranje zvijezda, vožnja balonom ili bilo koja aktivnost koju još nisu isprobali. Kako vole da ih se stimulira, ženama ovog znaka vrlo će brzo dosaditi odlasci na kavu u i šoping centre, pa će radije prošetati s odabranikom svog srca. U vezi im je vrlo važno da se osjećaju slobodno i nesputano, pa će odugovlačiti s proglašavanjem veze ozbiljnom, ulaskom u brak ili zasnivanjem obitelji. Razlog je rijetko nedostatak ljubavi, već prije strah od rutine koje se plaši.

Kako su pomalo podvojene ličnosti, Blizanke ispod svog mladenačkog i vedrog duha često kriju tamniju i proračunatu stranu. Njih ništa ne može iznenaditi ili uništiti, jer uvijek imaju plan B, pa čak i ljubavnu "rezervu" na koju računaju pođu li stvari po zlu. One su jedan od znakova koji se najlakše može zaljubiti, ali isto tako i odljubiti ako su nezadovoljne vašim ponašanjem prema njoj.

Foto: Dreamstime

Muškarci Rakovi najviše cijene stabilnost

Muškarac Rak stvoren je za obitelj, a odlikuje ga velika emocionalna osjetljivost. Ne samo da su vrlo emotivni već su i vrlo nježni te izrazito osjetljivi na partneričine potrebe i želje. Dobro procjenjuje ljude i svima je simpatičan. Ako ste uzrujani zbog nečega, ovaj muškarac će biti idealno rame za plakanje. Budući da ih vode emocije, dobro pripazite na svoje riječi i djela. Osjetljivi su na kritike i ako ih povrijedite, povući će se u svoju školjku, a kako bi ih odobrovoljili trebat će vam više od običnog "oprosti". Može biti i jako ljubomoran te vrlo osjetljiv na sitne znakove promjena u emocijama. Da bi bio sretan, potrebna mu je emotivna sigurnost, odnosno partneričina bezuvjetna ljubav i podrška.

Muškarci Rakovi su izrazito odani i iskreni svojim partnericama, a katkada to može ići i u krajnost pa postaju posesivni. Voli svoju obitelj i ponosi se s njom, a u budućnosti želi puno djece, večeri kraj kamina i ukusne večere. Vidite li se u toj slici, ne puštajte ga. Ono što njemu treba je mir i udobnost doma kojemu se vraća. Dajte mu prostora, ali i budite tu kad vas treba. Dobije li to, Rak će vam osigurati ispunjenu i najsretniju vezu na svijetu.

Foto: Fotolia

Žena Rak voli sve što je romantično

Pripadnice ovog znaka ljubavne veze najčešće ostvaruju s nekim koga poznaju dulje vrijeme, a prvo su uspostavili prijateljski odnos. Osjećaji su im vrlo važni, pa ako su u ljubavi sretne i ispunjene, tada postaju partnerice kakve samo možete poželjeti. Idealan spoj za Račicu je sve što je romantično, pa će se jednako ugodno osjećati u kinu kao i na luksuznoj večeri, ako ćete joj tamo na uho šaputati nježne riječi.

Sklone su negativnom razmišljanju i bespotrebnom filozofiranju, a kako biste to izbjegli svoju Račicu morate uvjeriti u iskrenost i ozbiljnost svojih osjećaja. Iznimno su ženstvene i šarmantne, a ako to naume lako će osvojiti muškarca koji ih zanima. Imaju puno razumijevanja za druge te su sposobne opraštati i ono što drugi ne bi, ako im za svoj propust date objašnjenje s kojim se mogu poistovjetiti. Isto tako, Račicama je u vezi najvažnije da imaju partnerovu podršku, pa u odnosu s njom morate računati da ćete joj povremeno biti "rame za plakanje".

Pripadnice ovog znaka sanjare o velikoj obitelji, a ako osjete da nešto ugrožava njihov odnos ili djecu, postavit će se iznimno zaštitnički i pomalo okrutno. Date li joj povoda za ljubomoru, očekujte da ćete se naći u njezinoj nemilosti. Morat ćete se dugo dokazivati i iskupljivati da bi vam ponovno vjerovala.

Foto: 123RF

Muškarac Lav mora biti u centru pozornosti

Kao što će muškarac Lav biti glavni u razgovoru s prijateljima, nadređeni na poslu, tako će i doma i sa svojom djevojkom/suprugom, željeti biti u centru pozornosti. Zato, želite li biti u vezi s Lavom, morate prihvatiti činjenicu da ćete živjeti u njegovoj sjeni. Njegova velikodušnost ono je što prvo privlači žene njemu. Ovi muškarci su vrlo otvoreni i topli s iskrenom zainteresiranošću za druge. No istovremeno su i vrlo kreativni, pa možete biti sigurni da ako izlazite s Lavom, da će vas izvesti na najbolje moguće mjesto u gradu.

Svidite li mu se, vrlo brzo će naći mjesto za vas u svom životu, pa bi stvari s ovim znakom mogle ići brže nego s drugima. No njegova negativna strana je arogancija. Tipičan Lav mislit će da je on uvijek u pravu pa bi rasprave s njim mogle trajati beskrajno jer neće htjeti popustiti. To neće lako pasti ženama koje su i približno snažno uvjerene u svoje tvrdnje.

No Lav kao muškarac ne voli dosadu i svoju će bolju polovicu često iznenađivati. Budući da mu stvari lako dosađuju, njegovu pozornost zadržat ćete na isti način - dramatičnošću. Priredite mu zabavu, darujte neočekivano ili iznenadite seksi donjim rubljem. Ne podnosi nevjeru i u potpunoj je suprotnosti s njom pa njegove partnerice po tom pitanju mogu biti mirne. Voli elegantne i zanimljive žene koje vole ljepotu, aktivnosti i rad na sebi.

Žena Lav ne podnosi prosječnost i žudi za strastvenom ljubavi

I Lav i Lavica u vezama traže puno pažnje, ljubavi i pozornosti. Oni će se posvetiti vama, bez sumnje, no morate se posvetiti i vi njima. Žena Lavica ima vrlo živahnu i dinamičnu osobnost. Odijeva se sa stilom i vrlo upečatljivo te ne voli prosječnost. Zbog toga će uvijek pokušavati izgledati besprijekorno, a sve što čini ili će raditi s potpunom predanošću i srcem ili neće raditi uopće.

Stoga, ako je želite impresionirati, svakako je izvedite u vrlo lijep restoran, nabavite karte za koncert na odličnom mjestu ili je odvedite negdje gdje još nije bila. Lavlje srce je vrlo veliko i velikodušno, ali i uglađeno, pa od svoje Lavice nećete doživjeti nepristojnosti ako je tretirate s poštovanjem i uglađenošću. Svaki znak pažnje znat će vam vratiti i cijeniti. No ako je pokušate poniziti to vam neće zaboraviti. Tada očekujte iznenadni val bijesa i bujicu riječi kojom će jasno i direktno iskritizirati vaše namjere.

U svakom slučaju, veza s Lavicom neće biti ni krotka ni dosadna. Ako joj se netko sviđa, ona mu neće biti prijateljica niti želi nekog tko će joj davati pažnju u malim dozama. Lavica traži veliku pokretačku strast od koje će živjeti i koja će je ispunjavati. Budući da je vatreni znak, veza s njom bit će intenzivna i vatrena, predana i velikodušna, ali i izrazito romantična. Lavice vole velike geste, ali u pravo vrijeme. Poklonite li joj skup dar prerano, za par dana više nećete biti par.

Iako vole biti u centru pozornosti, Lavice su, nakon što zagrebete malo ispod površine, zapravo malo i nesigurne. Nakon što se ugase svjetla reflektora često će iznova tražiti potvrdu vaše ljubavi, kako bi bila sigurna da ste doista tu.

Foto: Unsplash

Muškarci Djevice žele savršenu vezu

Visoki standardi i perfekcionizam glavne su odlike muškarca Djevice. Mjesta na koja će vas voditi podrazumijevaju provjerene lokacije poput restorana za koje je potpuno siguran da poslužuju odličnu hranu, kuhinja im je savršeno čista, a konobari obrazovani. Koliko god je dobro uživati u takvom načinu organizacije, loša strana te osobnosti je što će isto očekivati i od vas.

Bez oklijevanja će vam reći da vam cvijeće nije dobro posloženo te da niste savršeno izrezali kolače, ali na to se ne trebate vrijeđati jer on to govori iz dobre namjere, a ne iz sebičnosti. Vrlo su orijentirani na detalje, pa ako ga zainteresira nešto iz vaše ljubavne prošlosti, ispitat će vas sve o svakom trenutku.

Njegova staložena i skromna narav ono je u čemu će žene uživati, pogotovo one kojima su prijašnji partneri bili Lav, Škorpion ili Strijelac. Muškarac Djevica voli udovoljavati i napravit će sve kako bi njegovoj partnerici bilo još bolje i ugodnije. Sve što on planira sigurno će biti razrađeno do najsitnijih detalja i odlično organizirano. Partnerice koje više cijene praktičnost umjesto sentimenta, ovi će muškarci oduševiti.

Žene Djevice su u ljubavi promišljene, ali i velikog srca

Poznate perfekcionistice, žene Djevice u partneru traže ostvarenje svih svojih želja. Pedantnost, urednost, poslovne ambicije, praktičnost ali i humor visoko su na listi prioriteta pripadnica ovog znaka. One će razmišljati o ozbiljnom vezivanju tek ako zaključe da zadovoljavate njezine standarde i shvate da vaš zajednički život može dobro funkcionirati. Kako veliku pažnju poklanjaju detaljima, u odnosu prema njoj trebate biti promišljeni.

Najviše će cijeniti sitne geste u kojima ćete pokazati da razmišljate o njenim osjećajima i potrebama, a nakon početne faze veze u kojoj vas analiziraju, vrlo brzo će se opustiti. To znači da će vam davati sve više ljubavi, a od nje možete očekivati i romantična iznenađenja poput vaše omiljene torte ili večere koje će vam bez posebnog razloga pripremiti u tajnosti.

Jedna od njezinih najvećih vrlina je želja za pomaganjem drugima, pa se partneri mogu osloniti na njezinu podršku. Kako su uporne i marljive, lako će riješiti svaki problem i situaciju, a svojim partnerima dati mudre savjete. Idealan spoj za Djevicu je posjećivanje nepoznatih mjesta, kao i restorana uređenih u rustikalnom stilu. Zamjerit će vam ako zakasnite na spoj, a ako joj se ne javite u vrijeme u koje ste joj to obećali, očekujte da će se "duriti".

Foto: Dreamstime

Muškarcu Vagi u odnosu je važna sloboda

Muškarci Vage ljubitelji su ljepote, dobrog društva, ali prije svega harmonije. U ljubavi traže ravnotežu i mir i neće se okruživati premoćnim i karakternim ženama. Više od svega privući će ga ugodna osobnost žene. Također ne voli ni žene koje se odijevaju prenapadno, u jarkim bojama i preizazovno. Ovi su muškarci pozitivni, prijateljski raspoloženi i druželjubivi. Zbog toga će redovito biti na popisima klubova za ulazak jer ih svi vole. Muškarci Vage poznati su po svom neodoljivom šarmu, prepoznatljivom humoru te inteligentnoj i društvenoj osobnosti.

On je čovjek koji će učiniti da se svaka žena kraj njega osjeća kao kraljica, a on će je s veseljem obasipati romantičnim gestama. No budući da se voli družiti, njegova pozornost bi mogla biti usmjerena i prema drugim ženama jer voli flertovati i privlačiti pozornost. S njim treba biti na oprezu, jer unatoč njegovoj pozornosti i šarmu, emocije su ono čega se pribojava. Njegovi su osjećaji često nesređeni, a lako se emocionalno distancira od svake situacije.

To njegove partnerice može razljutiti jer će im se činiti da se u svakoj prilici izoliraju i pokušavaju shvatiti problem na racionalnoj razini, umjesto da se sažive s njim i prožive ga emotivno i duhovno. No astrolozi to objašnjavaju još jednim Vaginim načinom da održi sklad. Veliki su pobornici pravde, a uhvate li svoju partnericu u nečasnim radnjama, brzo će se "ohladiti". Izbjegava i konflikte zbog čega će se mnogim ženama u dugoj vezi s Vagom učiniti da se ne žele suočiti s istinom.

Muškarci Vage su u svakom slučaju predivni partneri i žene će uživati s njima. No njemu treba neko vrijeme da odluči jeste li žena za njega. Ako se odluči za vas, isplatit će se čekati jer kad vam se posveti svim srcem, tek ćete tada doživjeti pravi užitak.

Foto: Dreamstime

Žene Vage žele puno pažnje i sklone su ljubavnim analizama

Šarmantne i otvorene, Vage su muškarcima jedne od najprivlačnijih partnerica. One imaju urođenu sposobnost osvajanja, no unatoč tome pomno će birati ljubavne partnere. Sposobne su i dugo vremena provesti same, jer im ne podnose "polovične" ljubavi. U ljubavnom odnosu će vagati daje li im partner jednako kao i one njemu, a postat će vrlo zajedljive i ironične ako pomisle da netko iskorištava njihovu ljubav.

Poklanjaju veliku pažnju detaljima te ne vole ljubavne klišeje, pa ih ni ne pokušavajte osvajati buketima cvijeća ili odlascima u kino. Cijenit će originalnost, ali i luksuz, a najsretnije će biti priuštite li im iskustvo s kojim će se poslije moći hvaliti svojim prijateljicama. Ponekad su i robovi svog ega, pa od partnera zahtijevaju velike doze pažnje i komplimenata, a vrlo teško primaju kritike na račun svog izgleda.

Ako su zaljubljene, spremne su dati sve od sebe da veza uspije, no svaki propust će vam dvostruko vratiti i pomno planirati osvetu jer je to jedino što smatra pravednim. Od partnera traži da joj bude potpora u svemu, kao i da ga zanima sve čime se ona bavi, a isto pruža i zauzvrat.

Foto: Dreamstime

Muškarac Škorpion je u potrazi za idealnom vezom

Vrijeme s muškarcem Škorpionom sigurno nećete zaboraviti. Za njega je ljubav sve ili ništa, pa ako ste se tek počeli viđati, razmislite - želite li biti uvučeni u veliku i pravu ljubavnu priču ili ćete se ubrzo razići. Ako mu se svidite, nećete se moći oduprijeti njegovoj pažnji jer će učiniti sve kako bi vas zainteresirao za sebe. Nakon što se zaljubi, ugodno ćete se iznenaditi dubinom i intenzitetom njegovih emocija. Za njega je ljubav istinska strast, a jednom kad shvati da ste žena za njega, bit će spreman otići na kraj svijeta s vama. No ta intenzivna strast ujedno može biti i prepreka.

Kod Škorpiona ona ne prestaje i ljubav za njega podrazumijeva strast koja se neprestano konzumira. Iako će takva pažnja goditi većini žena u početku, u kasnijim fazama veze, mogla bi im biti i previše. Također, on od svojih odabranica očekuje isti intenzitet emocija što mnoge može uplašiti ili u najboljem slučaju naživcirati.

No bez obzira na veličinu njihovih osjećaja, muškarac Škorpion je itekako sposoban ih skrivati. Zbog toga vam se u početku može učiniti smiren i nezainteresiran, no on zapravo analizira svaku vašu riječ i mnoštvo toga se kuha u njemu. Škorpioni su vrlo pronicljivi, ljubomorni i ne podnose laži, pa se svakoj ženi savjetuje da bude potpuno iskrena prema njemu. Povrijedite li ga, to vam nikad neće zaboraviti. Škorpionskoj naravi pripisuje se osvetoljubivost, pa bez obzira što ste mu nešto skrivili davnih dana, nikad vam to neće zaboraviti.

Muškarci Škorpioni bi vam mogli i nestati na par dana i jednostavno se povući u svoju osamu. To je zato što vole biti sami, a ta samoća im je potrebna kako bi "napunili baterije". Prihvatite li to, voljet će vas još više.

Veza sa Škorpionom bit će intenzivna, moguće katastrofalna, a moguće i predivna, ali u svakom slučaju nezaboravna.

Foto: StockSnap.io

Žene Škorpioni u ljubavi se ne igraju

Škorpioni su jedan od najkompliciranijih znakova zodijaka. Inteligentni, strastveni, posesivni i katkad osvetoljubivi. Po prirodi su upečatljivi i lako je prepoznati snažnu škorpionsku osobnost žene. Vrlo je strastvena u svojim emocijama, pa voli i mrzi do ekstrema. Ništa ne radi polovično i za nju vrijedi pravilo - sve ili ništa. U vezi će se ili potpuno predati i dati cijelu sebe ili će biti posve nezainteresirana. No to isto očekuje i od svog partnera. Ona je jedna od najstrastvenijih ljubavnica, a romantično iskustvo s njom jedno je od nezaboravnijih koje ćete doživjeti. No raziđete li se, ne očekujte prijateljstvo. Za nju više ne postojite.

Fizička intimnost jako joj je bitna, i za nju je sasvim prirodno da svoje burne emocije iskaže u tjelesnom zadovoljstvu. Seks s njom je divlji i zabavan, ali i eksperimentalan, jer ona to voli. No da biste to doživjeli morate najprije osvojiti njezino povjerenje, a to nije baš lako. U početku će žena Škorpion biti vrlo rezervirana i oprezna, pa i tiha. Za to vrijeme će vas pomno promatrati i procjenjivati. One su sposobne prodrijeti do vašeg srca i prepoznati što točno želite. Zato, ako želite osvojiti ovu ženu, najbolje vam je da budete otvoreni i iskreni jer ako uoči da joj lažete teško ćete napredovati prema dubljem odnosu.

Svoj ljubavni život žena Škorpion shvaća vrlo ozbiljno. Ona traži srodnu dušu i pravu ljubav i ne izlazi samo radi razonode. Nađe li "onog pravog" neće ga pustiti samo tako. Tendencija koju pokazuju prema čuvanju svog partnera samo za sebe, lagano naginje posesivnosti. Ta se potreba u početku muškarcima može svidjeti, ali kasnijim fazama veze im postaje naporna, pogotovo muškarcima koji vole svoju slobodu.

No unatoč toj inicijalnoj posesivnosti koju posjeduju, Škorpionke su rijetko kad ljubomorne. Budući da imaju snažnu osobnost i vrlo su samouvjerene, neke minorne prijetnje neće ih nimalo uznemiriti jer su sigurne u sebe. No sazna li da je partner s misli prešao na djela, bolje se čuvajte. Ona ne prašta niti zaboravlja, a izdaja njezine ljubavi i povjerenja je najveća greška koju joj partner može priuštiti. Škorpioni imaju usađeni instinkt za osvetom i namjerno će vas povrijediti, ako ne odmah, vjerojatno kasnije u životu. Žena Škorpion je intenzivna, komplicirana i nepredvidljiva te voli kontrolirati svoju sudbinu i svoju vezu. Privlači ljude jednake sebi, tj. snažne osobnosti. Treba joj netko tko je jednako samouvjeren i snažan da je prihvati i nosi se s njezinom veličinom, a isto tretman će dobiti zauzvrat.

Foto: Dreamstime

Muškarac Strijelac je često solo

Optimističnom Strijelcu malo što može pokvariti raspoloženje, a to je jedna od najprivlačnijih osobina koje ima. Žudi za novim znanjima, voli putovati, učiti i bilo kakav oblik intelektualnog stimulansa. Uživat će u raspravama o omiljenim knjigama, bendovima i povijesnim ličnostima. Volite li isto, sigurno ćete ga zainteresirati. Njegovo veliko znanje čini ga liberalnim i otvorenim te vrlo radoznalim. No ovo je muškarac koji će se prije nego ostali upustiti u platonski odnos što mnoge žene može iznenaditi. Njega veza bazirana na strasti ne zanima jer bi on radije bio vaša srodna duša i najbolji "kompić".

Zbog ljubavi prema putovanjima, mogao bi vam nestati s vremena na vrijeme. Takva promjena mu je potrebna, čisto radi promjene scenarija. Ne podnosi dosadu i izostanak intelektualnih podražaja. Disciplina, naporan rad i realističnost nisu odlike muškarca Strijelca, pa ako tražite sigurnog i predvidljivog partnera, trebali bi razmisliti o odustajanju. On će neprestano istraživati nešto novo, čitati i upuštati se u nove hobije, za što je potrebno strpljenje. Ako ste žena kojoj to odgovara, imat ćete uz sebe potpuno iskrenog i pravog partnera.

Foto: Dreamstime

Žene Strijelci vole igrice, ali se u ljubavi daju "do kraja"

Dinamične i aktivne, izravne i zaigrane, pripadnice ovog znaka pravi su izazov muškarcima koji ih žele osvojiti. Koketiranje s pripadnicama ovog znaka je uvijek zabavno, jer su vrlo duhovite. Pri odabiru partnera Strijelčicama je vrlo važan i fizički izgled, zbog čega djeluju pomalo površno. U životu nekoliko puta pomisle da su pronašle ljubav svog života. Nakon što shvate da su se prevarile u procjeni svog partnera, teško podnose emocionalni poraz, no s vremenom se oporavljaju i sljedećem partneru jednakim intenzitetom i nadom pružaju svoju ljubav.

Impulzivne su i strastvene, pa će partneru pokazati i svoju ljubomornu i posesivnu stranu koje će se kasnije sramiti. Iako su pomalo arogantne i uvjerene da same znaju najbolje, rado će poslušati savjet partnera kojem vjeruju. Pripadnice ovog znaka najlakše je osvojiti ljubavnim igricama, u kojima ćete jedan dan pokazati da ste jako zainteresirani, a drugi dan se pomalo pritajiti. Ipak, nemojte pretjerivati kako ona ne bi pomislila da vam je prestala biti zanimljiva, jer će zbog ranjenog ega vrlo brzo potražiti drugu zanimaciju.

Idealan spoj za nju je večera koju ćete joj pripremiti u svome domu, ali i izlazak u kojem će vas moći zadiviti svojim plesnim umijećem. Kako su neodlučne, naviknite se da će vaše prijedloge isprva sumnjičavo saslušati, a zatim najednom pristati i odlično se zabaviti.

Foto: themoviedb.org

Muškarac Jarac voli duge veze

Muškarca Jarca određuju društvene norme i pravila te je u velikoj mjeri tradicionalan. Sve što je društveno i moralno prihvatljivo on će podržavati, a od svega što odskače će zazirati. Ako ste imalo liberalnija žena, vaše poteze će vam vjerojatno zamjerati. Na prvih par spojeva očekujte očekivano, tj. večeru i kino jer je to sigurno i provjereno. Tako on pronalazi svoj "put" s vama, a kasnije će vjerojatno vas pitati gdje želite ići. Muškarac Jarac je također vrlo oprezan, ozbiljan i emocionalno distanciran, barem u početku. I dok će žena pokušavati saznati što više o njemu, on će se sve više povlačiti u sebe. S godinama postaju otvoreniji i popustljiviji.

Jarci su izrazito ambiciozni, i ako niste zainteresirani za njih, tada ćete shvatiti što znači upornost. On će vas polako, korak po korak, osvajati sve dok jednog dana nećete biti potpuno njegovi, a da toga nećete ni biti svjesni. Jarac obožava seks, no svoje potrebe će u ranijoj dobi doživljavati više kao smetnju jer će biti koncentriran na uspjeh u karijeri. Kasnije, nakon što postigne određeni uspjeh, Jarac će se opustiti i prepustiti senzualnim užicima. Ako ste u ozbiljnoj vezi s Jarcem, očekujte prosidbu prije ili kasnije. On vjeruje u tradiciju i ne predomišlja se dugo, pogotovo ako shvati da ste i vi jednako ozbiljni kao i on.

Žena Jarac ispod hladne vanjštine krije nježno srce

Odlikuje ih izvanredna sposobnost procjene ljudi, a od partneru će tražiti osobine koje nadopunjavaju njezine. Takav racionalan pristup jedinstven je za pripadnice ovog znaka, a ponekad ostavlja dojam da su u ljubavi jednako ambiciozne kao i u poslu. Ipak, ako se strastveno zaljube, privremeno će zaboraviti na svoje stroge kriterije.

Najlakše ih je zadiviti svojim postignućima, kao i pametnim zaključcima. Vole postupna udvaranja te ne ulijeću iz jedne veze u drugu. Za njih je ljubav vrlo važna stvar koju ne shvaćaju olako, pa im ponekad treba dugo da se otvore i pokažu sve što znaju i mogu novom partneru. Iako djeluju kao hrabre, neustrašive i nezavisne žene, Jarčice su ispod fasade nježna i krka bića koja teže za zaštitom i ljubavlju.

Jedina stvar zbog koje će pripadnice ovog znaka žrtvovati svoje ambicije je obitelj, a vrlo joj je važno da u javnosti ostavlja sliku odgovorne i moralne. Priuštite li joj scenu u javnosti, budite sigurni da će vam ona to zamjeriti više nego da ste joj napravili bili što drugo. Kako je pomalo ovisna o komplimentima, muškarci ju time mogu najlakše osvojiti, no brzo će odgonetnuti ako ju promatrate samo kao avanturu te će prekinuti svaku poveznicu s vama.

Ne postoji idealan spoj za nju jer mjesto ovisi o tome kako se ona osjeća, pa najbolje što možete učiniti je pitati što bi ona željela. Vole svaku vrstu aktivnosti koja je pomalo natjecateljski nastrojena, a gdje će doći do izražaja njezina visoka inteligencija. Žene Jarci se rijetko zaljubljuju, no čim se to dogodi znajte da uživate posebnu čast jer se ona time odriče svoje čuvene samokontrole.

Foto: Dreamstime

Muškarac Vodenjak je rođen da bude u vezi

Muškarac Vodenjak je pravi mali buntovnik. Osjetljiv je na nepravdu i promjene u svijetu te uvijek ima spremne ideje i hipoteze kako to popraviti. Ono što ga razlikuje od drugih je upravo ta originalnost i posebnost, a žene ga baš zato i vole. Ono što ga privlači nisu haljine i šminka već vaš pogled na život. Razlikuje li se on od ostalih i utemeljen je na čvrstim argumentima, možete biti sigurni da će vas vrlo brzo obožavati. Individualnost je ono što ga privlači više od svega. Tako će npr. cijeniti to što volite neki stari bend umjesto najnovije britanske hit-grupe jer će on u tome prepoznati vašu posebnost.

Vodenjaci su veliki inovatori i uvijek su puni ideja, ali i znanja, a posebno o tehnologiji. Zbog toga će vjerojatno biti okružen najnovijim gadgetima. Ne zanima li vas to, nemojte to pokazati već se pokušajte prilagoditi i cijeniti njegovu zainteresiranost. Budući da je Vodenjak zračni znak, emocionalno se teško vežu za ljude. Ne osjećaju se dobro u dubokim emocionalnim odnosima i vole biti na određenoj udaljenosti bez obzira koliko mu se sviđate.

On je vrlo predan partner, ali strast nije nešto što mu je bitno. Tako će muškarci Vodenjaci imati enciklopedijsko znanje o seksu i brojnim izvedbama, ali u praksi ih to neće puno zanimati. Isti pogled na svijet i produhovljenost ono je čime muškarac Vodenjak može ispuniti vaš život, pa ako to tražite, s njim ćete uživati.

Žena Vodenjak traži partnera na intelektualnoj razini

Oštar um i ispitivačka priroda njihove su najizraženije kvalitete. Zanima ih sve i svašta te vole prodrijeti u srž svega što ih zanima kako bi shvatile način na koji funkcioniraju. Zbog toga neće biti teško započeti razgovor sa ženom Vodenjakom na prvom spoju. Zanimaju je kultura, putovanja, društveni problemi pa i znanost. No ohladit će se od vas automatski promatrate li druge žene dok ste s njom i zbijate neslane šale. Ona je vrlo kulturna i načitana žena pa svoje vrijeme ne želi gubiti s nekim tko nije približno na njihovoj razini. Klonite se kontroverznih tema sve dok je ne upoznate malo bolje kako ne bi već u startu upropastili svoje šanse.

Žena Vodenjak ima dobar ukus, poseban stil ali uvijek je dotjerana. Također, one u pravilu imaju visok kvocijent emocionalne inteligencije. No poput svojih muških kolega Vodenjaka voli biti emocionalno distancirana od ljudi s kojima se druži. Ona će biti šarmantna, zabavna, dovitljiva, ali teško se prepušta emotivno. Razlog i emotivnoj i fizičkoj udaljenosti je potreba Vodenjaka za vlastitom neovisnošću. Iz istog razloga ne podnose ograničenja i zabrane, pa ako to pokušate, naići ćete na žestoku pobunu.

Ova je žena nekonvencionalna, originalna i uživa u ekscentričnim razmišljanjima. Zato je bilo kakva očekivanja i pravila mogu otjerati. Date li joj dovoljno prostora da uživa u svom radu i razvija se zadobit ćete njezino povjerenje, a i ljubav. Žena Vodenjak nije tip koji će vas iznenaditi seksi rubljem, ali će vas svakako zadiviti svojim šalama, razmišljanjima i pogledima na svijet, koji će se uz njih zasigurno samo širiti i širiti.

Foto: Dreamstime

Muškarci Ribe su sanjari u ljubavi

Sinonim za Ribe je kreativnost, raznolikost i mašta. Ako ste u vezi s ovim muškarcem, možete biti sigurni da ćete uživati u emocionalno vrlo ispunjenom odnosu. Odlično prepoznaju emocije drugih ljudi, a još bolje ih smiruju pa će vam se uz njih problemi od prije par minuta činiti kao mjesecima stari. Odlični su u empatiji i zbog toga jako dobro razumiju tuđe osjećaje.

On je muškarac koji će vas oboriti s nogu pričama o ljubavi i fatalnim izjavama o vječnosti zbog čega ćete se osjećati kao princeza iz bajke. Umjetnost zavođenja riječima mu je izuzetno dobro razrađena. No to je sve odraz njegove izražene maštovitosti. U jednom trenutku možete biti najsretniji s Ribom, a u drugom ostavljeni i povrijeđeni jer je on shvatio da se nešto više ne uklapa u njegovu idealističnu sliku. S godinama postaje realniji i to se rijetko događa.

Muškarci Ribe skloni su izgubiti samoga sebe u svojim sanjarenjima i maštarijama, a upravo taj manjak realističnosti može im stvoriti problem u nošenju sa stvarnim životnim problemima. Često su umno odsutni, neorganizirani i prebacuju se s jedne stvari na drugu. Zbog toga im praktične žene ne odgovaraju. No muškarci Ribe su vrlo fleksibilni i mogu se prilagoditi promjenama koje želi njegova ljubljena. Nepopravljivi je romantičar, ali najbolje funkcionira u paru sa ženom koja zna prepoznati kad mu treba prostora za sebe kao i pravovremeno pružiti podršku.

Foto: Dreamstime

Žene Ribe su odlične prijateljice, pa tek onda ljubavnice

Žena Riba traži intenzivnu i emocionalno ispunjenu vezu. Ne samo da su dobro povezane sa svojim unutarnjim "ja" već su duboko osjetljive i na emocionalne potrebe i raspoloženja partnera. Želite li impresionirati ovu ženu potrebno je aludirati na njezinu emotivnu stranu, npr. napisati joj ljubavno pismo ili mail u kojem ćete izraziti svoje emocije. Dobar poklon su i knjige poezije. Veliku romantičarku osvojit ćete i ljubavnim filmovima poput "Romanse u Seattleu", a nakon toga odličnom večerom uz svijeće. Budući da je vrlo suosjećajna, žena Riba bit će odličan prijatelj i ljubavnik. Bit će uz vas predano u svim fazama, dobrim i lošim danima i znat će vas utješiti. No i ona treba podršku pa joj se neće svidjeti ako ste vi prema njoj potpuno hladni.

U početku se može činiti introvertirana i povučena, no to će trajati samo dok vas bolje ne upozna i ne opusti se. Negativna strana vaše Ribice je što se lako uzruja ako stvari ne idu onako kako ih je ona zamislila. Jako teško podnose kritiku i negativne komentare drugih, zbog čega se često povlače u sebe.

Ove su žene izrazito zainteresirane za umjetnost, kazalište i književnost pa će im se svidjeti bilo kakav takav kreativan poticaj. Više će cijeniti odlazak u muzej od skupog dara svog partnera. Sve u svemu, žena Riba je velikodušna, maštovita, neopterećena i nesebična zbog čega će veze s njom biti vrlo tople i zabavne.