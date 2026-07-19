Veliki tjedni horoskop: Bika čeka žarka ljubav, a Djevice će dobiti promaknuće na poslu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Četvrtak će donijeti povoljne prilike. No izbjegavajte ishitrene odluke, koncentracija će vam biti lošija. Bolji prihodi razveselit će mnoge pripadnike znaka, a na poslu ćete se isticati sjajnim idejama.

LJUBAV – Slobodni će iskusiti čari zaljubljivanja pa će biti puno ugodnih iznenađenja. Vezani će se naći u kušnji i posegnuti za zabranjenim voćem, no postavite si granice. Zajedničko ljetovanje bi vas moglo dodatno zbližiti s voljenom osobom.

ZDRAVLJE – Unatoč promjenama raspoloženja, zračit ćete pozitivnom energijom. Plivanje i ostale aktivnosti vezane za vodu posebno dobro će vam odgovarati te šetnje kad vrućine popuste.

Najbolji dan: 25. srpnja

Najlošiji dan: 20. srpnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Očekujte rizične situacije pa budite spremni prihvatiti i povećanu odgovornost. Moguća su neplanirana ulaganja, a svađe sa suradnicima vrlo su izgledni. No sve će brzo proći pa su pomirenja izgledna.

LJUBAV – Osim manjih nesuglasica, bračni odnosi bit će dobri i s vremenom postajati sve boljima. Slobodne očekuje veza s osobom koja nije njihov tip, no druga će strana imati “ono nešto“ i to će vas osvojiti. Moguća je vrlo strastvena i žarka ljubav.

ZDRAVLJE – Masnu hranu izbjegavajte, tako ćete umanjiti probavne tegobe i potencijalno debljanje. Žene bi mogle imati problema s otečenim nogama pa će vam goditi toplo - hladne kupke, ali i plivanje u moru.

Najbolji dan: 19. srpnja

Najlošiji dan: 22. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Želite li poslovno napredovati, iskoristite šanse kojih će biti. Ideja vam neće nedostajati, a okolnosti će vam ići na ruku. Osobito povoljno su aspektirane financije - očekujte dobitak!

LJUBAV – Ako ste dulje vrijeme osamljeni, tjedan će donijeti zanimljiva ljubavna događanja. Vezani će planirati ulazak u brak, no manja neslaganja nisu isključena zbog Marsa u vašem znaku koji će vas činiti nestrpljivima i brzopletima.

ZDRAVLJE – Napetosti kojih neće nedostajati rezultirat će probavnim smetnjama. Pozabavite se hobijem, to će vas opustiti. Izbjegavajte dugo sunčanje jer vam je koža preosjetljiva pa lako možete zadobiti opekotine.

Najbolji dan: 21. srpnja

Najlošiji dan: 25. srpnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Vašu snalažljivost potencira direktni Merkur u vašem znaku, što će odigrati ključnu ulogu u poslovima. Koncentracija će vam biti izvrsna, a u nadmetanjima i raspravama ćete lako pobjeđivati.

LJUBAV – Onima koji su prekinuli vezu ovo su dani pomirenja i kovanja novih ljubavnih planova. Osamljene duše to prestaju biti pa se spremite za početak lijepe veze. Ako ste u braku, zajedničko ljetovanje probudit će vaša osjećajna čula i romantiku.

ZDRAVLJE – U dobroj ste formi, no moguće je zadržavanje vode u organizmu, odnosno nadutost. Voćna dijeta će vam koristiti, uključujući i svakodnevne šetnje. No najbolje će vam koristiti boravak na moru, šetnje plažom i plivanje.

Najbolji dan: 23. srpnja

Najlošiji dan: 20. srpnja

Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Moguća je promjena radnog mjesta, a nije isključeno i zaduživanje. Unatoč osjećaju da su napori koje ulažete uzaludni, nastupajući dani dokazat će suprotno. Šefovi će primijetiti koliko se trudite i pritom vas pohvaliti.

LJUBAV – Ako vas je partner napustio, velike su šanse da vas zamoli obnoviti vezu. Unatoč dvojbi i sumnjama u uspjeh, poslušate li svoje srce nećete pogriješiti. Ako ste osamljeni, što više izlazite u društvo u kojem možete upoznati jednu zanimljivu i privlačnu osobu.

ZDRAVLJE – Snažan imunitet brani vas od zdravstvenih tegoba. Ipak pripazite jer ste izloženi povećanim psihofizičkim naporima. Lakša hrana dobro će vam činiti i rasteretiti probavu.

Najbolji dan: 25. srpnja

Najlošiji dan: 23. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Novčana sredstva ojačat ćete sklapanjem ugovora koji bi vam mogao donijeti i promaknuće. Svježih ideja neće vam nedostajati, a poslovna komunikacija s kolegama bit će odlična.

LJUBAV – Mnogi će zarukama ili sklapanjem braka doživjeti sudbinski preokret. Neki će vezu raskinuti te ući u novu. Slobodne Djevice očekuju fatalna poznanstva pa je najbitnije da se što više opušteno zabavljaju i ništa ne očekuju – tako ćete najbrže nekog privući.

ZDRAVLJE – Poriv ka osamljivanju pobijedite tako što ćete se okružiti voljenim osobama. Nezadovoljstvo ćete moći pobijediti tjelovježbom i bavljenjem omiljenim hobijem. No pazite se sunčanice ili raznih sitnih ozljeda.

Najbolji dan: 19. srpnja

Najlošiji dan: 25. srpnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Problem s jednim od suradnika bit će izražen, no morat ćete ga riješiti u najkraćem roku. U protivnom slijede komplikacije. Sklapanje novih poslova je rizično pa u ničemu ne brzajte, nego dobro promislite.

LJUBAV – Skrivat ćete osjećaje, a u tome ste doista majstor. Dok se ne uvjerite da su vam osjećaji uzvraćeni, djelovat ćete samozatajno i čekati koji potez će povući druga strana. No mogli biste i vi malo pripomoći pa dajte poneki znak da vam je do simpatije stalo.

ZDRAVLJE – Osjetit ćete manjak energije, provjerite razinu željeza u krvi. Boravite li na moru, sunčajte se umjereno, najbolje ujutro ili u kasno popodne. Imate li bolesnog člana obitelji, prilično ćete se žrtvovati kako biste ga što bolje njegovali.

Najbolji dan: 20. srpnja

Najlošiji dan: 19. srpnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Unatoč zaprekama i zastojima, spremno ćete se uhvatiti ukoštac sa situacijom. Pretpostavljenima to neće promaći, no ipak ćete imati osjećaj da sporo napredujete. Strpite se, stagnacija neće dugo trajati.

LJUBAV – Slobodnima, kao i onima u braku ili dužim vezama izgledna su prolazna razočaranja. Neugodan osjećaj da vam partner nešto krije ublažit ćete iskrenom komunikacijom. Ako ste slobodni, nije isključeno da vam se svidi poslovno uspješna osoba.

ZDRAVLJE – Intenzivno ćete se družiti, što će donijeti dobrobit vašem psihofizičkom zdravlju. Plivanje će vam pomoći održati liniju, kao i odabir adekvatnih namirnica.

Najbolji dan: 24. srpnja

Najlošiji dan: 21. srpnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Mogli biste dobiti posao u inozemstvu, što će pozitivno utjecati na financije. Ako otplaćujete kredit, problema neće biti, ali nova zaduženja izbjegavajte. Na radnom mjestu pomagat ćete kolegama, što će vam oni dvostruko uzvratiti.

LJUBAV – Strijelcima u braku slijede dani preispitivanja odnosa. Slobodni će ulaskom u novu vezu osjetiti zadovoljstvo, ali istodobno i dvojbu da li nastaviti. Nemojte se toliko preispitivati i analizirati, radije se prepustite i uživajte.

ZDRAVLJE – Nervozu liječite sportskim aktivnostima, sukobe s ukućanima izbjegavajte. Osim želučanih ili žučnih tegoba prolaznog karaktera, vitalnosti vam neće nedostajati. Godit će vam putovanja i promjena mjesta boravka.

Najbolji dan: 25. srpnja

Najlošiji dan: 19. srpnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – S pretpostavljenima slijedi otežana komunikacija, no ako vas posao veže i za terenski rad, problemi će u velikoj mjeri biti ublaženi. Bit ćete kreativni i nadahnuti, a nekima će se otvoriti prilika da napreduju, ali računajte na konkurenciju.

LJUBAV – Osamljeni to više neće biti, nova ljubav je na pomolu. S novim partnerom razumjet ćete se gotovo intuitivno. Jarci u duljim vezama ili braku uživat će u skladnim odnosima, možda uskoro planirati i ulazak u bračne vode.

ZDRAVLJE – Duljim snom i češćim odmorima nadoknadit ćete manjak energije. Umor nogu bit će pojačan, anatomska obuća bio bi dobar izbor. No radnom mjestu čuvajte se ozljeda i vrućina koje vam posebno štete.

Najbolji dan: 19. srpnja

Najlošiji dan: 21. srpnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Ostvarit ćete cilj do kojeg vam je jako stalo, a strpljenja i lukavosti neće vam nedostajati. Vaša verbalna vještina zasmetat će kolegi iz okruženja, ali prednost je na vašoj strani. Nezaposleni bi se mogli zaposliti.

LJUBAV – Isprva vam se ponuđene prilike neće učiniti zanimljivima, no trebali biste smanjiti očekivanja. Budite opušteni i zabavljate se u društvu gdje možete nekog upoznati. Vezani neće izbjeći opravdane i konstruktivne partnerove kritike.

ZDRAVLJE – Smetat će vas visoke ljetne temperature, stoga ne zaboravite zaštitu poput šešira, sunčanih naočala, suncobrana. Neugodu ublažite povećanom konzumacijom vode.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 20. srpnja

Najlošiji dan: 22. srpnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Originalnim idejama ishodit ćete uspjeh veći od očekivanog. Moguće je promaknuće koje nosi i bolje prihode. Pravo je vrijeme za početak novih poslova. U jednom projektu ili novom poslu mogli biste poprilično zaraditi.

LJUBAV – Naglašeno nezadovoljstvo trenutačnim bračnim odnosima nagnat će vas na razmišljanje što učiniti. Samce očekuje početak veze, no trebat ćete biti prilagodljivi. Ako ste u vezi, mogli biste planirati zaruke ili zajednički život.

ZDRAVLJE – Nezaštićene spolne odnose izbjegavajte, osim ako ne planirate trudnoću. Visoke ljetne temperature mogle bi izazvati glavobolje – držite se hladovine! Mars vas izlaže stresu i virozama pa se dovoljno odmarajte.

Najbolji dan: 24. srpnja

Najlošiji dan: 25. srpnja