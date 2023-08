Veliki tjedni horoskop: Bikovi će pomiriti s kolegom, a Vodenjaci će uspješno rješavati dugove

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Posao - Bavite li se umjetnošću ili vam je posao vezan uz estradu, situacije će se zahuktati. Filmsko, glazbeno i pismeno stvaralaštvo donijet će vam priznanja. Koncentracija vam se poboljšala, kao i radni uvjeti.

Ljubav - Partnerove će potrebe zasjeniti vaše interese. Mlađi Ovnovi će sklonost pustolovinama i novim iskustvima poticati da se bez previše razmišljanja upuste u flert. Nekim od vas će radna sredina biti izvor ljubavnog ushićenja.

Zdravlje - Imate li problema s tjelesnom težinom, iskoristite dobre planetarne utjecaje. Oni će vam pomoći da u kratkom vremenu postignete dobru kondiciju, a odlazak na dijetu iznenadit će vas brzim gubljenjem na težini.

Najbolji dan: 6. kolovoza

Najlošiji dan: 12. kolovoza

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Moglo bi vam se dogoditi da nečija bolest ili umirovljenje donese unapređenje, odnosno da privremeno zamijenite osobu koja je iznad vas na poslovnoj ljestvici. Pomirit ćete se s kolegom s kojim ste u svađi.

Ljubav - Prijateljstvo s nekime moglo bi prerasti u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razumije. Počet ćete preispitivati svoje osjećaje te pridavati preveliku važnost i najbezazlenijoj partnerovoj kritici ili propustu.

Zdravlje - Bikove će pratiti nervoza, živcirat će se za sitnicu i lako posvađati. Pritom ćete gubiti goleme količine energije, a podložnost stresu bit će povećana. No srećom naklonjeni Mars vas štiti od većih zdravstvenih tegoba.

Najbolji dan: 8. kolovoza

Najlošiji dan: 6. kolovoza

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Posao - Poslovne aktivnosti mogle bi zahtijevati više kretanja ili kvalitetnu razinu pismenosti, odnosno komunikativnosti. Neki Blizanci će se odlučiti za kraću edukaciju, kojom će steći znanje potrebno za obavljanje određene vrste posla.

Ljubav - Iako osjećate da vas bračne spone guše, neki doista bitni problemi ili situacije ući će u završnu fazu. Mnogi će okončati nedavnu svađu ili prekid planiranjem datuma zaruka, svadbe ili roditeljstva. Samcima je moguća nova ljubav, zanos i romantika.

Zdravlje - Bit ćete iznimno strastveni i dinamični i bit će potrebno negdje kanalizirati tako golemu energiju. Bilo bi dobro da razmislite o fittnessu, budući da ste osoba koja voli vježbati u društvu.

Najbolji dan: 10. kolovoza

Najlošiji dan: 9. kolovoza

Foto: DREAMSTIME

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Veće su mogućnosti da Rakovi poprave zaradu i poboljšaju životne uvjete pa prionite poslu. Pružit će vam se prilika za kraće putovanje ili honorarni posao, koji će vam donijeti znatnu financijsku dobit.

Ljubav - Iziđite s prijateljima, zabavite se ili otputujte na more. To ne znači da se bezbrižno možete upustiti u nove pustolovine. U ovom trenutku one vam donose probleme pa pazite u koga ćete se zagledati, kako biste izbjegli povrijeđene osjećaje i patnje.

Zdravlje - Opskrbite svoj organizam s dovoljnom količinom vitamina i minerala. Dobro će vam činiti pijenje biljnih čajeva, osobito metvice i koprive jer čiste krv i osnažuju živčani sustav. Pripazite na lošu probavu!

Najbolji dan: 12. kolovoza

Najlošiji dan: 7. kolovoza

Lav 23. 7. - 22. 8.

Posao - Ako ste se nedavno zaposlili, danju ćete vrijedno raditi, a noću listati stručne knjige i popunjavati rupe u znanju. Djelujte vođeni idealima, željama i nadanjima kako biste dosegli svoje poslovne ciljeve.

Ljubav - Ako ste zaljubljeni u osobu kojoj do vas nije osobito stalo, ne gubite nadu. Planeti su na vašoj strani pa bi vam moglo poći za rukom privući njenu pozornost. Muški Lavovi, bit će vrlo učinkoviti u zavođenju pa ih očekuje ljubavni uspjeh.

Zdravlje - Prolazne glavobolje, tegobe s kožom lica i tijela te probavom više će biti odraz vašeg psihičkog stanja nego fizičkog. Štoviše, vaša tjelesna forma bit će odlična pa ćete jako dobro podnositi stres.

Najbolji dan: 6. kolovoza

Najlošiji dan: 8. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Naklonjeni Merkur u Djevici pridonijet će ugodnijem radnom okružju i boljem sporazumijevanju sa suradnicima. Neke vaše ideje i prijedloge zamijetit će i prihvatiti nadređene osobe, što će vas jako veseliti.

Ljubav - Zauzetima predstoje dani osjećajnog sklada. Bit će dovoljan i jedan pogled, osmijeh ili pokret ruke da oboje znate što je druga strana htjela reći. Čak i ako vas preplavi sumnja u ljubav, partner će se truditi oko vas i uvjeriti vas u svoje osjećaje.

Zdravlje - Niste li do sada probali vježbati pilates, svakako je vrijeme da i to uvrstite u svoj dnevni raspored vježbi. Poradite na svojoj kondiciji, hranite se zdravije i više spavajte kako biste snažniji i otporniji.

Najbolji dan: 9. kolovoza

Najlošiji dan: 11. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Odgovornosti i obaveze počet će vas opterećivati više nego što ste očekivali. Ako je moguće, prihvatite kakvu god pomoć vam nude jer ne možete baš sve sami. Pripremite se na zastoje i čekanja.

Ljubav - Slobodne Vage će se naći u društvu osobe koja će u njima probuditi lavinu strasti i uzbuđenja. Želja da se zbližite bit će obostrana. Doživjet ćete ono što priželjkujete. Ako ste tek u vezi, svaki vaš pokret ili postupak otkrivat će snagu vaših osjećaja.

Zdravlje - Dinamičan životni ritam mogao bi pridonijeti padu vitalnosti i slabljenju imuniteta. Vaše kronične tegobe uzet će maha. Čak i ako spadate u relativno zdrave osobe, nije naodmet da poradite na jačanju imuniteta.

Najbolji dan: 10. kolovoza

Najlošiji dan: 7. kolovoza

Foto: Dreamstime_

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Vaše intelektualne sposobnosti, bit će istaknute. Dani su pogodni za sklapanje ugovora, kupnju u inozemstvu i pohađanje raznih predavanja ili tečajeva. Sa šefovima i kolegama odlično se slažete.

Ljubav - Mogli biste idealizirati osobu koja vam se sviđa i bježati u snove od stvarnosti. Pazite da se ne upustite u skrivenu pustolovinu ili se zaljubite u nekog nedokučivog, tko će se samo poigravati vašim osjećajima. Držite do sebe i svog ponosa!

Zdravlje - Žene Škorpioni mogle bi imati izraženiji PMS, a one koje već imaju ginekoloških tegoba, trebale bi barem preventivno otići na pregled. Odijevajte se u skladu s vremenskim prilika kako se ne biste preznojavali.

Najbolji dan: 12. kolovoza

Najlošiji dan: 8. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Nevoljko ćete ispunjavati šefove naredbe, preko volje obavljati dosadne poslove, a rastresenost će bit krivac zbog koje ćete često zametati dokumente ili zaboravljati obaviti povjerene zadatke.

Ljubav - Venera u Lavu pridonijet će lakoći sporazumijevanja i kumovati spajanju s osobama srodnih interesa i slične prirode. Privlačit će vas pojedinci koji znaju što žele, širokih vidika, samosvojni i prijateljski naklonjeni. Nekima je moguć i flert na moru.

Zdravlje - Zdravlje Strijelca će se poboljšati no još nije isključen umor, napetost i nesanica. Jednodnevna dijeta koja se bazira na mnogo vode, voća i povrća pročistit će vam ten lica i osnažiti imunitet.

Najbolji dan: 6. kolovoza

Najlošiji dan: 11. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Ovotjedne događaje prihvatite ležerno i bez otpora jer ćete uskoro uvidjeti njihov pravi smisao i korist. Radit ćete gotovo bez greške, a koncentracija će vam biti sjajna. Mogući su poslovi zbog kojih ćete češće putovati.

Ljubav - Imat ćete priliku da se malo razveselite u zabavnom društvu, možda i na kakvom rođendanu, tulumu, večeri ili putovanju. Jedna će vam osoba ubrzati otkucaje srca pa svakako više izlazite, osobito sada za vikend. Ako ste u braku, moguće su tek prolazne svađice.

Zdravlje - Poradite na svojoj kondiciji, hranite se zdravije i više spavajte. Oni koji imaju tegoba s kralježnicom, trebali bi se baviti jogom i vježbama istezanja. Klonite se jakog sunca i ne pretjerujte sa sunčanjem.

Najbolji dan: 9. kolovoza

Najlošiji dan: 12. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Uspješno ćete rješavati problematiku poreza i dugovanja. Bavit ćete se zajmom, jamcima, životnim osiguranjem ili mirovinskim fondovima. Neki će imati zategnut odnos sa šeficom, ne dolijevajte ulje na vatru!

Ljubav - Vodenjaci će biti skloni kriticizmu i sitničarenju. Oni koji su sami ili nezadovoljni vezom, bit će skloni traženju "dlake u jajetu" i prigovorima. To će ljutiti vašeg partnera pa nemojte tjerati inat nego malo popustite. Samci će otežano do simpatijinog srca.

Zdravlje - Vladavina Lava učinit će vas osjetljivima i neotpornima. Brzo ćete se umarati, patiti od nesanice i kroničnog umora. Doskočite problemima pojačanom tjelovježbom, koja će vam pomoći da izbacite toksine iz svoga tijela.

Najbolji dan: 10. kolovoza

Najlošiji dan: 8. kolovoza

Foto: Dreamstime_

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Sitnice će vas pogađati više nego što bi trebale, a svemu će biti kriva vaša preosjetljivost i napetost. Vodite li posao iz svoga doma ili u suradnji s bračnim partnerom, moguće su zapreke i nesporazumi.

Ljubav - Ribama samcima savjetujemo više strpljenja u vezi osobe koja im se sviđa. Nemojte očekivati prvi korak od vaše potencijalne simpatije, kao što sad ne bi bilo dobro niti da vi nešto poduzimate. Idući tjedan dat će vam odgovore koje priželjkujete.

Zdravlje - Planetarni utjecaji poticat će vašu veću svijest o sebi i lošim navikama. Poželjet ćete nešto mijenjati pa je tjedan odličan da prestanete pušiti, krenete na dijetu ili počnete s tjelovježbom. Na moru se držite hladovine!

Najbolji dan: 12. kolovoza

Najlošiji dan: 11. kolovoza