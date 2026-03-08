Skrivena strana: Evo koliko pažnje traži vaš znak Zodijaka

OVAN: Suptilan tračar koji ponavlja informacije i tajne onima koji slušaju. No sve što otkrivaju može biti njihov problem jer se nikad ne zna što se smije reći i podijeliti u njihovoj prisutnosti. Kada ih se suoči s time Ovan se pretvara ili izbjegava raspravu o situaciji kako bi ušutkao stvar, ostavljajući ljude oko sebe da hodaju po jajima. | Foto: Fotolia