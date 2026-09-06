Veliki tjedni horoskop: Jarac ima kaos na poslu, Djevici na pomolu neočekivane romanse

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Vaša stručnost i iskustvo bit će iznimno cijenjeni. Ključno je zadržati fokus te unaprijed definirati korake. Postoji mogućnost da ćete morati odvojiti vrijeme na naknadna dotjerivanja te ispravljanje tuđih pogrešaka.

Ljubav - Venerin položaj ukazuje na privremeni pad strasti pa na površinu izbijaju vaše sumnje u iskrenost i stabilnost odnosa. Izbjegavajte nagle preokrete. Ako niste u vezi, aktivirajte se u izlascima – na pomolu je zanimljiv susret!

Zdravlje - Tjedan je povoljan za zdravstvene tretmane, estetske zahvate i operativne zahvate. Ako vas već neko vrijeme muče uporni simptomi koji vam narušavaju svakodnevicu, sada je pravo vrijeme za pregled.

Najbolji dan: 8. rujna

Najlošiji dan: 6. rujna

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Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Mogla bi vam se otvoriti vrata za promjenu radnog mjesta ili pokretanje privatnog projekta. Od 11. 9. imat ćete besprijekoran osjećaj za profitabilne prilike te po potrebi povući odvažne poteze.

Ljubav - Ne dopustite da vas od partnera udalje poslovne brige, zlobni jezici ili sumnje. Pripazite da vlastitim visokim kriterijima ne sputavate voljenu osobu. Samci bi mogli osjetiti iskru prema nekome tko je tajnovit – pristupite nenametljivo.

Zdravlje - Pozitivan utjecaj znaka Djevice pomaže vam u održavanju visoke razine forme i dobre kondicije. Intelektualne sposobnosti bit će na vrhuncu, pa ćete se isticati izvanrednom koncentracijom i bistroćom uma.

Najbolji dan: 10. rujna

Najlošiji dan: 9. rujna

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Najveće uspjehe ostvarit ćete ako radite u sferi umjetnosti ili uljepšavanja. Okolina će zamijetiti vaše rezultate, a pojedinima nakon 11. 9. stižu i priznanja. Podrška nadređenih ili poslovnih partnera otvorit će vam nova vrata.

Ljubav - Uplitanje rodbine u vaše privatne stvari stvarat će vam nemir, ali nećete znati kako postaviti granicu. Ne dopustite da zbog tuđih prohtjeva trpi vaš odnos. Ako ste u dugoj vezi, razmišljat ćete o zajedničkom životu ili braku.

Zdravlje - Mogli biste osjetiti psihičku iscrpljenost koja će vam otežavati svakodnevno funkcioniranje. Umarat ćete se brže nego obično, no unatoč tome zadržat ćete optimizam. Obratite pažnju na respiratorne tegobe.

Najbolji dan: 12. rujna

Najlošiji dan: 10. rujna

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Očekujte šumove u komunikaciji, zastoje s uplatama i pogrešne informacije. Veće neugodnosti izbjeći ćete ako se slijepo držite zadanog plana i danih obećanja. Zadržite hladnu glavu.

Ljubav - Nove ljubavne priče od 11. 9. imaju izvrsne izglede za dugotrajnost. Oni u vezama morat će poraditi na otvorenom razgovoru s partnerom. Zajednički potražite kompromis za tekuće probleme, pa čak i u slučaju nevjere. Ovo je prilika za čišćenje nesporazuma.

Zdravlje - Zdravstvena situacija bit će stabilna i bit ćete puni snage, no moguće su nagle promjene raspoloženja. U jednom trenutku bit ćete poletni, a već u drugom upasti u melankoliju. Srećom, ti su valovi kratkotrajni.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 7. rujna

Najlošiji dan: 12. rujna

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Stiže vam obavijest o rješavanju zastoja u financijskim priljevima. Uspješno ćete naplatiti zaostala potraživanja. Postat ćete svjesniji koliko ovisite o pojedinim ljudima, što će vam ograničiti slobodu odlučivanja.

Ljubav - Konstantnim kritikama i pretjeranim prohtjevima samo ćete produbiti nerazumijevanje s voljenom osobom. Dodatno opterećenje stvara preveliko uplitanje roditelja – postavite jasne granice. Mlađi pripadnici znaka mogli bi pasti na šarm neposredne i duhovite osobe.

Zdravlje - Puni ste životne energije i ne drži vas mjesto pa ste najsretniji u žiži događanja. Skloni ste pretjerivanju, što bi moglo dovesti do naglog pada snage. Započnite dan obilnim i hranjivim doručkom.

Najbolji dan: 8. rujna

Najlošiji dan: 6. rujna

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Sklapat ćete dogovore s ljudima iz drugih gradova ili inozemstva. Izvrsni rezultati očekuju vas u poslovima koji zahtijevaju dobre retoričke vještine, brzu informiranost i terenski rad.

Ljubav - Uživat ćete u zavodničkim igrama pa bi se mnoge romanse mogle dogoditi potpuno neočekivano. Pred vama je susret koji bi brzo mogao prerasti u nešto ozbiljno. Iskrenim pristupom riješit ćete bračne nesuglasice, a vikend je idealan za zajednički bijeg na obalu.

Zdravlje - Vaša forma ide uzlaznom putanjom pa ćete osjetiti priliv nove snage. Vaš interes usmjerava se prema unutarnjem miru pa biste mogli početi s meditacijom, jogom ili drugim tehnikama opuštanja.

Najbolji dan: 11. rujna

Najlošiji dan: 9. rujna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Vaša će zapažanja od 11. 9. biti nepogrešiva, pa ćete imati jasan uvid u poslovne procese i namjere suradnika. S puno energije krenut ćete u ostvarivanje svojih ciljeva. Proširit ćete horizonte i usvojiti nova znanja.

Ljubav - Točno znate što želite, a vaše samopouzdanje raste pod sjajnim planetarnim utjecajima. Suprotni spol smatrat će vašu novostečenu sigurnost izuzetno privlačnom, što slobodnima otvara vrata za izlazak iz samačkog statusa.

Zdravlje - Kvalitetan društveni život i izlasci bit će najbolji melem za vaše raspoloženje. Ipak, stariji pripadnici trebali bi pripaziti na kronične smetnje. Zbog pojedinih simptoma bilo bi mudro potražiti savjet liječnika.

Najbolji dan: 12. rujna

Najlošiji dan: 7. rujna

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Od 11. 9. budite oprezni pri odabiru novih poslovnih partnera jer je ovo razdoblje u kojem lako može doći do raskida suradnji. Tuđi nemar i neiskrenost lako će vas izbaciti iz tračnica.

Ljubav - Očekuje vas sjajan tjedan jer je Venera od 11. 9. u vašem znaku. S partnerom ćete se razumjeti bez riječi i praviti planove za budućnost, unatoč sitnim čarkama. Samcima raste privlačnost – netko vam otvoreno šalje signale!

Zdravlje - Povoljan Marsov položaj osigurava vam visoku razinu izdržljivosti. U fazi ste kada možete odraditi mnogo toga bez osjećaja iscrpljenosti. Povišena energija gurat će vas prema kretanju i druženju.

Najbolji dan: 6. rujna

Najlošiji dan: 8. rujna

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Vratit ćete poljuljani ugled, a okolina će pokazati velik interes za vaše ideje. Mnogi će hvaliti vašu snalažljivost i stručnost. Uspješno ćete privesti pregovore kraju i biti zadovoljni raspletom.

Ljubav - Ne kopajte po prošlosti i ne tražite stare krivce. Također, izbjegavajte obnavljanje veza s bivšim partnerima jer biste se brzo suočili s istim problemima koji su i doveli do prekida. Radije okrenite novi list – pred vama su nove, kvalitetnije prilike.

Zdravlje - Nakupljeni stres na radnom mjestu negativno će utjecati na vaše stanje pa ćete izraženije osjećati umor. Obratite pažnju na prehranu jer ono što unosite izravno utječe na vašu energiju.

Najbolji dan: 9. rujna

Najlošiji dan: 10. rujna

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Očekuje vas kaotičan tempo na poslu pa su moguće sitne pogreške. Bilo bi mudro pažljivo rukovati dokumentacijom i informacijama. Od 11. 9. ne oslanjajte se na tuđu pomoć jer biste mogli izgubiti dragocjeno vrijeme.

Ljubav - Trud koji ulažete u vezu donijet će vidljive rezultate, pa će mnogi osvježiti odnos i vratiti strast. Samci neće oskudijevati u prilikama, a nova poznanstva mogla bi se dogoditi putem društvenih mreža, na edukacijama ili putovanju.

Zdravlje - Često ćete osjećati unutrašnju napetost bez jasnog razloga. Planetarni utjecaji stvaraju nemir koji bi se mogao odraziti na kvaliteti sna. Opuštajte se uz lagane šetnje i umirujuće napitke.

Najbolji dan: 11. rujna

Najlošiji dan: 7. rujna

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Radit ćete na projektima koji će vam vratiti vjeru u vlastite mogućnosti. Suradnja s inozemstvom donosi financijski pomak. Izvrsno je razdoblje za razradu novih poslovnih koncepata.

Ljubav - Od 11. 9. ljubavni život bit će pod pritiskom sumnji i nepovjerenja. S partnerom ćete teško pronalaziti zajednički jezik. Zbog manjka strpljenja neki bi mogli naglo prekinuti odnos, a potom zažaliti i pokušati sve popraviti.

Zdravlje - Bit ćete vedrog duha i uvijek spremni za akciju i zabavu. Ipak, Mars vas upozorava da ne idete preko vlastitih granica. Pripazite na ritam života i osigurajte si što više okrepljujućeg sna.

Najbolji dan: 12. rujna

Najlošiji dan: 8. rujna

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Upravljanje tuđim resursima moglo bi vam donijeti zaradu, ali ne otkrivajte svoje planove okolini. Izbjegavajte rizične i neprovjerene poslove zbog mogućih gubitaka. Razmišljat ćete o novim poslovnim partnerstvima.

Ljubav - Ljubavne okolnosti postaju sve dinamičnije. Otvaraju vam se prilike za nova poznanstva, lako ćete se zaljubljivati i vezati uz nove osobe. Privući će vas pojedinci koji odskakuću od prosjeka. Ženama ovaj tjedan donosi povećanu šansu za trudnoću.

Zdravlje - Iako vas krasi visoka izdržljivost, nalazite se u razdoblju pojačanog pritiska. Ljudi iz vaše okoline mogli bi vas emotivno iscrpljivati, pa pažljivije birajte u čijem društvu provodite vrijeme.

Najbolji dan: 6. rujna

Najlošiji dan: 10. rujna