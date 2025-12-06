Veliki tjedni horoskop: Ovan briljira u poslu i ljubavi, Bik se bori s prošlošću, Ribe napreduju

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Bit ćete izvrsni u neformalnim susretima, zadivljujuće koncentracije i fizičke spretnosti. Trebate li obavljati administrativne poslove, potpisati ugovor, dobiti rješenje ili neku dozvolu, dani su odlični za to.

Ljubav - Od 12.12., ojačat ćete komunikaciju s partnerom. Osjetit ćete da je vrijeme za konkretnu akciju, da ste spremni ulagati u postojeću vezu, u obiteljske odnose ili u novi, ozbiljni ljubavni početak. Samo naprijed, ništa vas ne bi smjelo skrenuti s puta.

Zdravlje - Svi će primijetiti da blistate i pozitivno razmišljate. S vama će svatko rado biti u društvu jer ćete zračiti optimizmom. Čak i ako bolujete od viroze ili neke druge bolesti, nevjerojatno brzo ćete se oporaviti.

Najbolji dan: 9. prosinca

Najlošiji dan: 13. prosinca

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Potrudite se oko sadašnjih poslova, jer bi vam mogli donijeti nagradu u financijskom obliku ili napredak u karijeri. Mogli biste primiti honorar ili sklopiti odgođeni posao koji će se naglo pokrenuti.

Ljubav - Ako ste se nedavno zaljubili, ne provjeravajte svoju novu vezu jer će sjene prošlosti smetati novom odnosu. Slobodni, uživajte u društvu, pokažite svojoj nedokučivoj simpatiji da imate ponosa! Možda je baš takvo vaše ponašanje potakne da vam priđe.

Zdravlje - Namjeravate li se baviti sportom, izbjegavajte suviše zahtjevne i riskantne aktivnosti. Ograničite se na vožnju sobnog bicikla ili brzo hodanje. Pripazite se sklonosti iscrpljenjima i raznim virozama te prehladama.

Najbolji dan: 11. prosinca

Najlošiji dan: 10. prosinca

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Prihvatite trenutačne zastoje jer što im se budete manje opirali, to ćete jasnije uviđati koje korake valja napraviti. Dio radnih obaveza prepustite drugima, bez obzira što niste sigurni u njihove sposobnosti.

Ljubav - Manja ljubavna stagnacija nije znak za uzbunu, ali kontrolirajte osjećaje i ne gnjavite partnera ljubomorom i preispitivanjima. Osoba kojoj inače puno vjerujete, neće biti iskrena prema vama i nemojte radi nje dovoditi u pitanje svoj brak ili vezu.

Zdravlje - Energetski ste vrlo osnaženi, ali psihički znate potonuti u neraspoloženja. Izbjegavajte druženja s ljudima koji su pesimistični jer će to prenijeti i na vas. Pripazite se glavobolja i tegoba sa sinusima.

Najbolji dan: 13. prosinca

Najlošiji dan: 8. prosinca

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Nemojte dopustiti da vam pojedinci poljuljaju samopouzdanje i odvrate vas od planiranih pothvata. Budite oprezni u poslovnoj suradnji sa ženskom osobom – njen trač ili svađa s vama, narušit će vam ugled.

Ljubav - Tjedan je kao stvoren za ozbiljne razgovore kojima ćete odrediti neke ciljeve u budućnosti. Razgovarajte s partnerom o svemu što vas muči – neće se ništa lošeg dogoditi. Sličan pristup savjetujemo i u kontaktu s ostalim vama bliskim i dragim ljudima.

Zdravlje - Obnovite stara prijateljstva i razmislite o putovanjima. Treba vam ispušni ventil, odnosno nešto gdje ćete kanalizirati višak energije. Imate li kakvih tegoba, bit ćete vrlo savjesni i odmah posjetiti liječnika.

Najbolji dan: 7. prosinca

Najlošiji dan: 13. prosinca

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Nalazite se u izvrsnom poslovnom razdoblju, ali nemojte otvarati nove poslovne aktivnosti nego unapređujte one koje su već u tijeku. Počet će vam stizati priznanja i konkretne materijalne koristi.

Ljubav - Mogli biste planirati vjenčanje ili na neki drugi način unaprijediti vezu. Poželjet ćete sa svima podijeliti svoju sreću i zanos. Nemojte dopustiti da vas obeshrabre neke vijesti, odgode ili tuđa zavist. Samci, nakon 12.12., privući će vas osoba bogate duhovnosti.

Zdravlje - Dobro položeni Mars je čuvar vašeg zdravlja pa većih zdravstvenih tegoba neće biti. Dani su odlični za sve vas koji želite skinuti višak kilograma, no nastojite da dijetu koju koristite ne bude previše rigorozna.

Najbolji dan: 9. prosinca

Najlošiji dan: 8. prosinca

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Na poslu vas očekuju promjene koje mogu i biti pozitivne, ne budete li brzopleto reagirali i odlučivali. U situaciji ste kada donosite zaključke pune snažnih i emotivnih naboja, što nije dobro.

Ljubav - Ako ste u braku, upozoravamo vas da se suzdržite od izljeva ljutnje, a osobito od predbacivanja na partnerov račun. Zvijezde vam ovaj tjedan nisu naklonjene i jedino mirnim reakcijama možete izbjeći sve štetne čimbenike po vaš odnos.

Zdravlje - Zaokupljat će vas obiteljski problemi na što će odlaziti većina vaše energije. Osjećat ćete da ste pod stresom pa pripazite na krvni tlak. Imate li bolnu kralježnicu, razgibajte je joga vježbama ali bez pretjerivanja !

Najbolji dan: 12. prosinca

Najlošiji dan: 10. prosinca

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Mogli biste se baviti raznim oblicima pisanog rada i učenja. Zaposleni u administraciji ili računovodstvu koncentrirano će baratati brojkama i računima. Bit ćete jako učinkoviti, dovitljivi i snalažljivi.

Ljubav - Stare veze plamte novim žarom, a u novim odnosima dominira fizička privlačnost. Na trenutke ćete gubiti živce zbog sitnica, a onda biti zahvalni na uzbuđenjima i novim prilikama. Vikend donosi ljubavni uspjeh, a nekima čak i sudbonosni trenutak.

Zdravlje - Pokušajte živjeti mirnije, manje se naprezati i više spavati. Manji zdravstveni problemi mogli bi biti razlogom posjeta liječniku, ali ozbiljnijih tegoba nećete imati. Dobro utoplite noge kako se ne biste prehladili.

Najbolji dan: 13. prosinca

Najlošiji dan: 7. prosinca

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Krasit će vas hrabrost i odvažnost, a nećete se bojati niti preuzeti rizik. Usmjerite li ove osobine na područje financija i smišljanja kako da povećate prihode, uspjeh neće izostati.

Ljubav - Bračni parovi će udruženim snagama krenuti u poslovne ili financijske projekte. Parovi koji odluče živjeti zajedno, uređivat će ili će unajmiti stan. Samcima će pak imponirati poslovno uspješni pojedinci i jednu takvu osobu uskoro bi mogli upoznati.

Zdravlje - Puni ste energije, angažirani na sve strane i mnogo radite. Zdravlje će vam većinom biti dobro, no pazite da ne pretjerate u radu i iscrpite svoje energetske zalihe. Dan započnite sa zdravim, kaloričnim doručkom.

Najbolji dan: 8. prosinca

Najlošiji dan: 10. prosinca

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Radit ćete puno, ali i postizati odlične rezultate pa ne žalite truda. Bitno je da ne pretjerujete jer koliko god su vaše ambicije ostvarive, neće proći bez uplitanja konkurencije i zavidnih pojedinaca.

Ljubav - Prekinutu vezu započet ćete na novim temeljima uzajamnosti i ljubavi te lakše oprostiti sve ono što je bilo povod razlazu. Strijelcima u braku od 12.12., jačaju romantika i bliskost, iako ćete povremeno biti sitničavi i partneru predbacivati stare pogreške.

Zdravlje - Opuštajte se šetnjama, slušanjem glazbe ili pisanjem dnevnika. S Venerom u svom znaku proljepšat ćete se, a i raspoloženje će vam se popraviti. Bit ćete vitalni i izdržljivi te otporni na stresne situacije.

Najbolji dan: 9. prosinca

Najlošiji dan: 12. prosinca

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Nećete moći izbjeći neugodne i složene zadatke koji podrazumijevaju rizik i povećanu odgovornost. Iako ćete davati sve od sebe da zadovoljite tuđa očekivanja, činit će vam se da ste mnogo više uložili nego dobili.

Ljubav - Maštate li o povratku staroj ljubavi, imat ćete priliku ostvariti želju. Osim šarma, vaši će najjači saveznici biti rječitost i mudrost pa ćete lako osvojiti njeno srce. Stoga ne oklijevajte, nego osmislite učinkovitu taktiku i provedite je u djelo.

Zdravlje - Spori metabolizam prouzrokovat će bolove u trbuhu i nadutost. Nastojte konzumirati što manje teške hrane i priklonite se namirnicama bogatim vlaknima. Imate li izraženijih tegoba, ne odugovlačite posjet liječniku.

Najbolji dan: 11. prosinca

Najlošiji dan: 7. prosinca

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Više se družite s ljudima jer ćete od takvih poznanstava imati koristi i stvoriti utjecajne veze. Ostavljat ćete dojam staložene osobe u važnim trenucima, što će vam priskrbiti simpatije nadređenih.

Ljubav - Dani nakon 12.12., za one Vodenjake koje „nagriza“ ljubavna rutina donose pozitivne promjene. Samci, osoba koja već dulje vrijeme zaokuplja vašu pozornost, počet će popuštati pred vašim šarmom. Ne dajte se zbuniti njenom prividnom hladnoćom iza koje se krije nesigurnost.

Zdravlje - Zdravstvene tegobe nastojat ćete sanirati što prirodnijim putem. Posezat ćete za biljnim pripravcima i čajevima i medom, no ako su veći zdravstveni problemi u pitanju, ipak je bolje posjetiti liječnika.

Najbolji dan: 13. prosinca

Najlošiji dan: 10. prosinca

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Nadređeni bi vam mogli pružiti priliku da usavršite znanje, krenete na seminar ili stručno usavršavanje. Neki će i napredovati, ali vas očekuje puno napora, stresa i žestoke konkurencije. Dobro otvorite oči!

Ljubav - Posvetite pažnju osobi koja s vama ima ozbiljne namjere - prepoznajte na vrijeme njene kvalitete. Vezanima savjetujemo da smanje svoja prevelika očekivanja od partnera. Čuvajte se pojedinaca koji će pokušavati kopati po vašoj intimi.

Zdravlje - Psihička napetost ostavit će traga na vaše zdravlje. Glavobolja, pritisak u plućima ili grč u želucu, bit će samo neki od simptoma nervoze. Najbolje će vas opuštati tjelovježba, ali i druženje s prijateljima.

Najbolji dan: 7. prosinca

Najlošiji dan: 12. prosinca