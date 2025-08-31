Veliki tjedni horoskop: Ribe pripazite na financije, Strijelac je optimističan, Jarac se živcira

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Moguće su kadrovske promjene, preinake u načinu rada ili uvođenje nove poslovne politike ili uredske opreme. Uredno vodite poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova.

LJUBAV - Zauzete će mučiti ljubomora - držite osjećaje pod kontrolom. Slobodni će ući u vezu koja će se temeljiti na snažnoj tjelesnoj privlačnosti. Tako će biti samo u početku pa nemojte donositi brzoplete zaključke. Dajte si vremena kako biste se što bolje upoznali.

ZDRAVLJE - Dobrog ste raspoloženja, unatoč intenzivnijem poslovnom ritmu i povećanom obimu obaveza. No nepovoljni Mars upozorava da vam treba i odmora. Određeni simptomi koje imate od prije, mogli bi se pojačati.

Najbolji dan: 31. kolovoza

Najlošiji dan: 3. rujna

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Svi čiji je posao vezan uz odgoj djece ili podrazumijeva pronalaženje originalnih rješenja, bit će zadovoljni postignućima, a intuicija vas spašavati od neuspjeha. Ambicioznije među vama neće mimoići uspjeh.

LJUBAV - Ići ćete iz krajnosti u krajnost i teško pristajati na polovična osjećajna rješenja. Očekuje vas porast ljubomore, a taština će biti vaša osjetljiva točka. No planeti iz znaka Djevice bit će vaša zaštita pa će sve ljubavne zavrzlame biti uspješno riješene.

ZDRAVLJE - Energije imate dovoljno i odlično se nosite sa svim zahtjevnijim fizičkim aktivnostima. Ako sada idete na more, odabrali ste sjajno razdoblje jer ćete izbjeći velike gužve i dobro se odmoriti.

Najbolji dan: 4. rujna

Najlošiji dan: 6. rujna

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Vaše će radno mjesto postati poprište neočekivanih događaja, a vi se suočavati s zaprekama. Zbrka u mislima i sklonost da u istom trenutku radite nekoliko stvari, umanjit će kvalitetu obavljenih zadataka.

LJUBAV - Znalački ćete se postaviti u svakoj situaciji, riješiti bilo kakav nesporazum te svom braku ili vezi dati novu snagu. Samci, pojačan društveni život i izlasci otvaraju prilike za nove ljubavi. Neočekivani susret u društvu uzburkat će vaše osjećaje.

ZDRAVLJE - Planeti će vas poticati da se više brinete o sebi. Pomno ćete se odijevati, a i češće ćete posjećivati salone ljepote. Manju nervozu izazvat će obiteljske napetosti. Otvorenim razgovorom riješite probleme, bit će vam lakše.

Najbolji dan: 5. rujna

Najlošiji dan: 31. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Zapisujte važne podatke, ne kasnite na posao, pridržavajte se danih obećanja i uredno pohranjujte dokumentaciju. Od 3.9. štiti vas naklonjeni Merkur koji će vam pomoći da u poslu zablistate svojim kvalitetama.

LJUBAV - Imate li ozbiljnu vezu, mogli biste osjetiti impuls za odvajanjem od roditelja i započinjanjem samostalnog život s partnerom. Mnogi će se vašoj odluci čuditi, no samo ćete vi znati da je to odluka vašeg srca i da je baš radi toga ispravna.

ZDRAVLJE - Zdravlje će vam većinom biti dobro, a manje neugodnosti može vam prirediti nepovoljni Mars pa se pazite prehlade, grlobolje ili probavnih tegoba. Opustite se baveći se hobijima ili sportom.

Najbolji dan: 1. rujna

Najlošiji dan: 3. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Vaš energični pristup poslu te veliki kapacitet za umni rad, otvaraju mogućnosti za dodatna potvrđivanja koja stoje pred vama. Sve će zapreke nestati, a vi sa zadovoljstvom raditi i djelovati. Zarade vam se naglo popravljaju.

LJUBAV - Ovo će biti vaši dani za ljubav, osobito ako imate pred sobom neki cilj i poželite nešto promijeniti ili dobiti. Stvari će se odvijati neočekivano i nerijetko vas bacati u stanje neopisive osjećajne ekstaze i zadovoljstva. Neki će obnoviti prekinutu vezu.

ZDRAVLJE - Ako ste bili lošeg zdravlja i pobolijevali, ulazite u tjedan koji vam donosi zdravstveno poboljšanje. Na vašoj je strani Mars koji vas puni pozitivnom energijom te Venera koja vam daje dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 2. rujna

Najlošiji dan: 5. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Vaša novčana situacija će se naglo poboljšati. Na vrijeme ćete podmiriti dugovanja i voditi više računa o svojim prihodima i rashodima. Od 3.9. Merkur je u vašem znaku pa ćete se isticati radnim zalaganjem i požrtvovnošću.

LJUBAV - Povlačeći se u sebe i analizirajući sve u tančine, propustit ćete šansu za uživanjem u stvarnim uzbuđenjima i pustolovinama koje čekaju na vas. Bit ćete skloni okrenuti se prošlosti i analizirati ono što je bilo. Okrenite se sutrašnjici i novom partneru.

ZDRAVLJE - Izbjegavajte suviše hladne napitke jer će vam grlo i glasnice biti iznimno osjetljivi. No zdravlje će vam u cjelini biti jako dobro. Imat ćete snage i energije za sve obaveze koje vas očekuju.

Najbolji dan: 4. rujna

Najlošiji dan: 1. rujna

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Bit ćete izloženi pritiscima i nerazumijevanju od strane suradnika i nadređenih. S više tenzija, stresa i napora pristupat ćete svojim poslovnim obavezama. Pazite kome se povjeravate jer nisu svi na vašoj strani.

LJUBAV - Bit ćete puni optimizma koji će vas nagnati na radikalne promjene ljubavnog života, osobito ako se nalazite u vezi koja vas ne ispunjava. Nemojte se ulijeniti i umjesto da krenete u ljubavnu akciju, čekati da osoba koja vam se sviđa učini prvi korak.

ZDRAVLJE - U vašem ponašanju i držanju bit će vidljiva napetost i nervoza, koju će prouzročiti Mars u vašem znaku. Bavite li se aktivno sportom, bit ćete izloženiji ozljedama i upalama mišića. Žene neka pripaze na jajnike.

Najbolji dan: 6. rujna

Najlošiji dan: 3. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Rođenima u prvoj dekadi mogla bi se otvoriti poslovna mogućnost u drugom gradu ili odlazak na seminar ili tečaj. Bit ćete osobito nadahnuti za promjene i prihvaćanje novih stilova poslovanja.

LJUBAV - Trenutačnu krizu shvatite kao ispit svoje snage i zrelosti. Neke ćete stvari morati graditi ispočetka, ali nemojte žaliti truda. Radi li se o izlasku iz zamorne veze i priklanjanju novoj osobi, imat ćete dovoljno snage i odvažnosti da to napravite.

ZDRAVLJE - Osjećat ćete se sputano pa neće znati kanalizirati svoju energiju. Lagane šetnje i umjerena tjelovježba će vam koristiti, ali isto tako i meditacija. Bit ćete zabrinuti za lošije zdravlje nekog od svojih ukućana.

Najbolji dan: 31. kolovoza

Najlošiji dan: 5. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Unatoč hirovitim profesionalnim okolnostima od 3.9., naklonjeni Mars omogućit će vam da zadržite prisebnost, izvučete se iz krize uz pomoć udruživanja, spajanja, korištenja protekcija ili potpore starijih ljudi.

LJUBAV - Naklonjena Venera omogućuje vam da sami izabirete ritam i boju svog emotivnog života. Okrenite se vedrijim stranama života, osjetite slast provoda i noćnih izlazaka. Zaljubljenost koja će vam se dogoditi, probudit će vas iz učmalosti.

ZDRAVLJE - Dobar Marsov utjecaj bit će zaslužan za vaš optimizam i dobro zdravlje. Bit ćete društveni i zabavni pa će ljudi uživati biti u vašem društvu. No nepovoljni Merkur može biti uzrokom kakve alergije ili nesanice.

Najbolji dan: 2. rujna

Najlošiji dan: 31. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Osjetit ćete kada treba iskoraknuti prema naprijed, a kada se povući. Mogli biste češće putovati i družiti se s kolegama na poslu. Moguć je premještaj, putovanje, nove dužnosti ili nova poslovna prilika.

LJUBAV - Ovo je za vas tjedan obnavljanja strasti, velikih pomirenja i novih osjećajnih početaka. Mogla bi vas kontaktirati osoba koja vas je nedavno povrijedila ili ostavila. Sada ćete vi biti u položaju da birate i određujete smjer svog ljubavnog života.

ZDRAVLJE - Živcirat ćete se oko sitnica, što će kao posljedicu imati probavne tegobe ili glavobolje. Ojačajte živce uzimanjem B vitamina. Mars u Vagi nepovoljno će utjecati na vaše pamćenje i koncentraciju, ali i vitalnost.

Najbolji dan: 4. rujna

Najlošiji dan: 2. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Ako ste nešto dosad odgađali, pravo je vrijeme da to obavite i riješite zaostatke. Radno vam je raspoloženje na zavidnoj razini i moći ćete obaviti brojne zadatke. Moguće su dobre financijske vijesti.

LJUBAV - Bit ćete skloni kritikama i tako unositi nemir u svoj ljubavni odnos. Imat ćete osjećaj da je vašem partneru stalo samo do vlastitih potreba i interesa. Mogli biste živjeti na različitim valnim duljinama i nerijetko dramatizirati oko sitnica.

ZDRAVLJE - Izvjesni su problemi s otečenim nogama. Više šetnje i drugih tjelesnih aktivnosti moglo bi vam ublažiti tegobe. No bit ćete bolje raspoloženi i skloni uljepšavanju. Mogli biste drastično promijeniti frizuru ili boju kose.

Najbolji dan: 6. rujna

Najlošiji dan: 3. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Pazite na svoje financije - novac će vam kliziti kroz prste, trošit ćete ga na pogrešne stvari i brzopleto procjenjivati vrijednost nekih nekretnina, pokretnina ili poslova. Imat ćete zategnut odnos sa šefom.

LJUBAV - Intenzivirat ćete društveni život i izvrsno se slagati s djecom i prijateljima. Ako ste u vezi ili braku, mogli biste ispraviti ili zaboraviti neke nedostatke u ljubavnom odnosu. Partner će biti pun inicijative koja će poticati vaše dobro raspoloženje.

ZDRAVLJE - Još uvijek ste u napetom razdoblju pa pojačano pripazite na zdravlje. Mogle bi se pogoršati vaše kronične tegobe, stoga posjetite liječnika jer će nova terapija biti učinkovitija nego prijašnja.

Najbolji dan: 4. rujna

Najlošiji dan: 1. rujna