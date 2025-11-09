Veliki tjedni horoskop: Vodenjaci budite na oprezu, Škorpion spretno ulazi u nove poslove...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Imat ćete dovoljno energije da uspješno izađete na kraj sa zastojima, napornim šefovima i neodgovornim kolegama. Bit ćete sigurni u sebe i taj osjećaj bit će dragocjen u svakodnevnom poslovanju.

LJUBAV - Otvaraju se nove ljubavne opcije, pa se može reći da će vas dosada i rutina zaobilaziti u širokom luku. Na pomolu je strastvena ljubav povezana s osobom koja putuje ili je to netko zavidnih intelektualnih kapaciteta. No ne brzajte s ulaskom u vezu.

ZDRAVLJE - Imat ćete Merkurovu potporu iz znaka Strijelca, zbog čega ćete se psihički odlično osjećati. Briljirat ćete u komunikaciji, biti zabavni drugima, a i mnogima pomoći svojim savjetima. Bavite se sportom!

Najbolji dan: 11. studenoga

Najlošiji dan: 9. studenoga

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - U rezultatima svoga rada istaknite samostalnost i odlučnost. Radite ispravno i na vrijeme se osigurajte potpisima ili kontaktima kod javnog bilježnika, advokata ili nekog drugog stručnjaka.

LJUBAV - Niste zadovoljni svojim partnerom, ali niti sami sa sobom. Možda razmišljate o prekidu, brkajući svoj manjak entuzijazma s rutinom u vezi. No strasti vam pored čestih svađa ipak ne manjka, pa ono što ne možete postići riječima, nadoknadite dodirima.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

ZDRAVLJE - Pripazite i na ovaj tjedan jer će vladavina Škorpiona loše djelovati na vaše raspoloženje, ali i koncentraciju i energiju. Možda ste preopterećeni poslovnim zbivanjima, zbog čega ste jako umorni.

Najbolji dan: 14. studenoga

Najlošiji dan: 12. studenoga

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Osjetit ćete zamor i frustraciju zbog napetih međuljudskih odnosa. Smanjite svoje prohtjeve i kriterije. Pojačajte pozornost u radu s brojkama, pazite što potpisujete i s kime poslujete.

LJUBAV - Bit ćete nervozni i svadljivi. Nemojte dopustiti da osjećaji ugroze vašu moć procjenjivanja. Obiteljski i stambeni problemi postaju sve intenzivniji, ali ćete ih uspješno riješiti. U partneru potražite oslonac i nemojte ništa odlučivati na svoju ruku.

ZDRAVLJE - Nemojte dopustiti povremenim naletima nervoze da vam upropaste raspoloženje. Aktivan način života pokazat će se dobrim načinom za rješavanje napetosti i stresa, ali nemojte pretjerati u fizičkim naporima.

Najbolji dan: 11. studenoga

Najlošiji dan: 15. studenoga

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Vrlo ste kreativni, spretni i brzi pa možete u vrlo kratkom vremenom roku mnogo toga obaviti. Iskoristite svoj šarm kako biste pridobili ljude o kojima ovisi vaš napredak. Neki će napredovati u poslu.

LJUBAV - Osamljeni, razmislite o prilici koja će vam se pružiti - zreli ste za novu ljubav ili produbljivanje osjećaja. Prepustite se trenutku i budite spontani. Moguća je pustolovina i provod kakav možete samo sanjati. Brakovi će doživjeti novi uzlet.

ZDRAVLJE - Nervoza i malodušnost odrazit će se na vaš organizam u vidu žgaravice, gastritisa ili problema sa spavanjem. No sreća je što primate dobar Sunčev utjecaj, zbog čega ste prilično snažni i otporni na stres.

Najbolji dan: 10. studenoga

Najlošiji dan: 11. studenoga

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Vraćaju vam se snaga i energija pa ćete moći racionalnije prilaziti postojećim problemima. Potpuno predavanje poslu mogao bi biti lijek za vaše dvojbe ili osjetljivije odnose sa suradnicima.

Foto: ANDOR BUJDOSO

LJUBAV - Jasnije ćete shvatiti motive prevrtljivog partnerovog ponašanja. Pružite ruku pomirenja, počnite ispočetka, isplati se. Samci, očekuje vas novo poznanstvo – nemojte pokleknuti zbog sramežljivosti ili nesigurnosti. Nešto veliko čeka na vas.

ZDRAVLJE - Počet ćete se bolje osjećati, vratit će vam se dobro raspoloženje i potreba da se što više družite i zabavljate. No iz prikrajka vreba nepovoljna Venera pa ćete prečesto mijenjati raspoloženja.

Najbolji dan: 12. studenoga

Najlošiji dan: 9. studenoga

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Nemojte se živcirati ako vas zatekne iznenadna promjena planova. Probudite svoju dobro poznatu lukavost i prilagoditi se izazovima. Mogući su stambeni problemi, kvarovi u kući, problemi sa smještajem.

LJUBAV - Kada je ljubav posrijedi, slušajte svoje srce i govor svoje intuicije. Slobodni bi se mogli zaljubiti u stranca, poznatu osobu ili nekog na položaju. Djevice u braku mogu očekivati veće razumijevanje s partnerom te izaći iz osjećajnih kriza.

ZDRAVLJE - Doći će do pada energije i nervoze koja bi vam mogla ometati san. Klonite se kasne večere i pretjeranog uživanja u kavi – ne pijte je na prazan želudac. Osjećate li se loše, dobro je provjeriti krvni tlak.

Najbolji dan: 13. studenoga

Najlošiji dan: 11. studenoga

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Odnosi s kolegama bit će uspješni, a mnogi od vas mogli bi proširiti opseg poslovanja. Nove obaveze mogle bi uključiti i poslovne veze s rodbinom, a neki će razmatrati pokretanje privatnog posla.

LJUBAV - Ovo je odlično razdoblje za poznanstva, zato se odazovite pozivima prijatelja na kavu, ples ili zabavu. Bračna veza je stabilna i bez promjena. Neće vam nedostajati romantičnog duha i osjećaja s kojima ćete partneru pokazati svu svoju ljubav.

ZDRAVLJE - Moći ćete se pohvaliti privlačnim izgledom i velikom količinom energije. U razdoblju ste kada vam mnogo toga polazi za rukom, što pridonosi i vašem osjećaju zadovoljstva. Zdravlje vam je dobro, ali pazite u prometu.

Najbolji dan: 12. studenoga

Najlošiji dan: 10. studenoga

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Spretno ćete ulaziti u nove poslovne projekte, dobro raspolagati imovinom te raspodijeliti financije. Zablistat ćete kreativnim nastupom i mnogi će se oslanjati na vaše procjene. Mogli biste i napredovati.

LJUBAV - Ako ste tražili zanos i uzbuđenje, na dohvat vam je ruke. Vaš živahan duh privlačit će udvarače i otvarati nove ljubavne kombinacije. Neki od vas će odjednom progledati i zaljubiti se u osobu koja vam je dosad bila samo prijatelj i savjetnik.

ZDRAVLJE - U sjajnoj ste formi. Nalet energije iskoristite za intenzivnu tjelovježbu i boravak u teretani pa ćete brzo istesati liniju. Plijenit ćete pozornosti britkim i lucidnim izjavama, a mozak će vam raditi „punom parom“.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 9. studenoga

Najlošiji dan: 11. studenoga

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Neki projekti koje ste stopirali zbog raznih problema, sada će biti na putu ostvarenja. Bolje ćete zarađivati, iako vas prate troškovi vezani uz kuću, stan ili automobil. Morat ćete više štedjeti.

LJUBAV - Imat ćete osjećaj da partner nešto taji od vas ili vas uskraćuje svoje ljubavi i pažnje. U razdoblju ste kada obostrano povjerenje lako može biti narušeno, ponekad i iz banalnih razloga. Ako ste sami, zagledat ćete se u teško osvojivu osobu.

ZDRAVLJE - Pojačava vam se koncentracija i vraća tjelesna energija. U tome će uvelike kumovati Mars u vašem znaku koji će pridonijeti vašem dobrom raspoloženju, no i dalje se čuvajte većih iscrpljenja i nezgodnih padova.

Najbolji dan: 12. studenoga

Najlošiji dan: 15. studenoga

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Ne dajte se uvući u rasprave, osvete ili akcije iz prkosa jer ćete se emotivno i fizički iscrpjeti. Čuvajte se prevelike subjektivnost i pretjeranih reakcija. Neke vam kolege nisu naklonjene i rade vam iza leđa.

LJUBAV - Naklonjena Venera razbuktat će vašu strast i podsjetiti vas da postoji ljubav na prvi pogled. Snažnoj privlačnosti na zabavi ili putovanju nećete odoljeti. Očekuje vas vijest ili pismo iz inozemstva od nekog tko je imao važnu ulogu u vašem životu.

ZDRAVLJE - Vodit ćete ispunjen i aktivan život, a posebno će vas zabavljati sve vrste timskih sportova. No kako je Mars u vašem 12. polju, pričuvajte se iscrpljenja koja bi vas mogla zateći nespremne. Više se odmarajte.

Najbolji dan: 14. studenoga

Najlošiji dan: 10. studenoga

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Unatoč povremenim zaprekama, bit ćete motivirani pokretati stvari, dokazivati se, dijeliti savjete i stvarati nove poslovne veze. Prijašnji neuspjeli poslovni projekti mogli bi se početi ostvarivati.

LJUBAV - Budite na oprezu jer je vaš odnos došao do osjetljive točke i dotakao se delikatne sfere u kojem je ključna stvar međusobno popuštanje. Tolerirajte prevrtljivo partnerovo ponašanje, ne svađajte se. Od ponedjeljka otvoren razgovor mnogo toga rješava.

ZDRAVLJE - Probavne tegobe bit će posljedica nezdravog načina života. Smanjite konzumiranje kave i cigareta. Kronični bolesnici trebali bi posvetiti više pažnje očuvanju zdravlja i redovito uzimati propisane lijekove.

Najbolji dan: 13. studenoga

Najlošiji dan: 11. studenoga

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Istodobno ćete morati obavljati nekoliko poslova. Pokušate li prenijeti dio obaveza na kolege, mogli biste naići na otpor ili biti nezadovoljni kvalitetom njihova rada. Previše toga bit će na vama, no svejedno ste uspješni.

LJUBAV - Planeti iz znaka Škorpiona pozivaju vas na druženje sa suprotnim spolom, izlaske u vesela društva ili kraća putovanja. Ne smijete biti sami - vaš će vas šarm učiniti popularnima i traženima, kako kod prijatelja i poznanika, tako i kod udvarača.

ZDRAVLJE - Osjećat ćete se umorno i pospano, a zbog oslabljenog imuniteta lako biste mogli oboljeti od prehlade ili grlobolje. No sve je prolazno jer dobar Sunčev utjecaj vraća vam raspoloženje, a samim time i dobru tjelesnu formu.

Foto: DREAMSTIME

Najbolji dan: 9. studenoga

Najlošiji dan: 15. studenoga