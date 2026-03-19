Veliki uspjeh: Arhitekt Radić osvojio 'Nobela' arhitekture

Čileanski arhitekt hrvatskih korijena Smiljan Radić osvojio je ovogodišnju Pritzker Prize, najprestižnije svjetsko priznanje u arhitekturi koje često nazivaju 'Nobelom za arhitekte'.

Radić, koji vuče podrijetlo s otoka Brača, tako je postao jedan od rijetkih latinoameričkih arhitekata koji su osvojili ovu nagradu od njezina osnutka 1979. godine, piše Dom i Dizajn.

POGLEDAJTE VIDEO:

Arhitekt koji gradi između prirode i mašte

Njegovi projekti često izgledaju neobično i pomalo 'nedovršeno', ali upravo u tome leži njihova posebnost. Radić voli spajati prirodu i arhitekturu pa njegove građevine često izgledaju kao da izranjaju iz krajolika ili su s njim potpuno stopljene.

Foto: Profimedia

Među njegovim najpoznatijim radovima su kazalište Teatro del Biobío koje noću svijetli poput lampiona, te restoran Mestizo Restaurant čiji je krov postavljen na golemo kamenje.

Svjetsku pažnju privukao je 2014. kada je projektirao poznati Serpentine Pavilion u londonskom parku - neobičnu bijelu strukturu nalik čahuri podignutu na kamenju.

Iako većinu projekata realizira u rodnom Santiago, Radić je tijekom karijere radio i diljem Europe i SAD-a, a dio projekata ostvario je i u Hrvatskoj.

Njegov ured postoji još od 1995., a iza njega je više od 60 projekata - od kuća i muzeja do infrastrukturnih rješenja.

Posebno zanimljiv detalj za domaću publiku je njegova obiteljska priča. Radićev djed iselio je s Brača još 1919., a arhitekt je tek kasnije u životu počeo dolaziti u Hrvatsku.

Ne znam imam li rodbinu, ali jednom mi je žena u Dubrovnik rekla da smo rođaci - prisjetio se kroz smijeh.

Iako rado ističe hrvatsko podrijetlo, priznaje da nikada nije naučio jezik, iako mu je oduvijek bio zanimljiv.

Foto: Profimedia

Nagrada i priznanje

Pritzkerova nagrada dodjeljuje se od 1979., a među dobitnicima su i velika imena poput Zaha Hadid, Norman Foster i Rem Koolhaas.

Radić će uz prestižnu titulu dobiti i 100.000 dolara te brončanu medalju koja će mu biti uručena kasnije ove godine.