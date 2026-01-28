Muzej Grada Splita nudi bogat program u Noći muzeja

Program obuhvaća stručno vođena razgledavanja, izložbe, radionice i glazbene intermezza, a odvijat će se u Podrumima Dioklecijanove palače, Papalićevoj palači, Staroj gradskoj vijećnici, Galeriji Emanuel Vidović, Maloj galeriji Muzeja grada Splita te na Srednjovjekovnom vojnom ophodu.

Kroz različite formate i interpretacije, publika će imati priliku doživjeti Split od antike do suvremenosti, u autentičnim povijesnim prostorima, izvijestili su iz Muzeja grada Splita.

"Noć muzeja je trenutak u godini kada smo posebno bliski svojim posjetiteljima. Ulazimo u jedinstvenu interakciju s publikom, u nešto drugačijim uvjetima nego inače. Posebni programi, noćni ambijent i veliki broj posjetitelja omogućuju muzejskim djelatnicima da svoje lokacije i sadržaje dožive u potpuno novom svjetlu", poručila je ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić.

Istaknula je da ta manifestacija publici uz brojne kvalitetne sadržaje - od izložbi i radionica do interaktivnih programa - predstavlja posebnu priliku za dodatna lijepa iskustva.

"Upravo je kontakt s posjetiteljima najposebniji razlog zbog kojeg Noć muzeja iz godine u godinu ostaje jedna od najomiljenijih kulturnih manifestacija. Noć muzeja nije samo prilika za istraživanje i uživanje u kulturi - ona je doživljaj koji povezuje posjetitelje i muzejske djelatnike, trenutak u kojem kultura oživljava i pokazuje svoje pravo lice", zaključila je Bulić Baketić.