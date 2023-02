Veliki vodič kroz zimske salate: Nutricionist objašnjava kako ih pripremiti i što se u njih stavlja

Salata je jako praktičan i jednostavan obrok onima koji imaju manjak vremena i puno obaveza. Odlične su jer se pripremaju u dvije do tri minute. Osim toga, to je moguće napraviti unaprijed, kaže mag. nutricionizma Roko Marović iz Nutrivisiona. Dodaje kako je to iznimno korisno jer većina ljudi želi izgubiti tjelesnu masu ili lakše kontrolirati osjećaj gladi.