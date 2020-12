“To se radi kad iskusiš najgore od najgoreg. Tražiš slične ljude… ljude kojima je gore nego tebi… i onda ih iskoristiš da ti bude lakše zbog groznih stvari koje su ti se dogodile.”

Knjigu sam pročitala u jednom danu, u jednom dahu. Jednom kada počnete čitati, nema stajanja dok ne dođete do kraja. Tako je inače s njezinim knjigama, ali imam osjećaj kao da svakim romanom nadmaši samu sebe. Poznato je da piše ljubavne romane s jednom dozom realnosti uz koje vam gotovo uvijek treba paket maramica. Ovog puta, svojim je čitateljima otkrila jedan mračan dio svojeg uma koji me izuo iz cipela! To je to, ne mogu više odrediti koji mi je njezin omiljeni roman.

Odmaknula se od poznatog i napisala je odličan romantičan psihološki triler. Da, dobro ste pročitali. Ovog puta vam možda neće toliko trebati maramice, ali samo zato jer ćete tokom čitanja gutati knedle, a kraj će se narugati vašem razumu.

Prva stranica romana pruža nam blagi nagovještaj da nas čeka pomalo bezosjećajan i hladan roman. Mlada spisateljica Lowen, vječito nezadovoljna svime što napiše, teško egzistira od pisanja. Nakon što joj majka umre i ostavi je da tone u dugovima, prisiljena je pod hitno pronaći rješenje jer više ne može plaćati račune i najam stana. Kada primi poziv od agenta s viješću da joj je dogovorio poslovni sastanak, u njoj zaiskri nada da možda ipak nije sve tako crno. Doznavši da se od nje traži da završi preostale tri knjige iz serijala poznate autorice trilera Verity Crawford, nada se gasi. Iako bi to svakom piscu bila poslovna ponuda života, njoj je noćna mora. Ipak, suočena s realnošću, shvaća da nije u poziciji odbiti ponudu.

“Cijeli svijet je bio njezin rukopis. Nijedna površina nije bila sigurna od njezinih zabilješki.”

Jeremy, muž poznate spisateljice, poziva je u njihov dom kako bi pregledala sve skice, bilješke i ideje za buduće knjige. No, Lowen nalazi autobiografiju Verity koja ledi krv u žilama.

Jeremy još uvijek tuguje zbog gubitka dviju kćeri koje su stradale unutar godinu dana. Lowen za vrijeme boravka u njihovoj kući, počinje se zbližavati s Jeremyjem znatno više nego je očekivala te mu odluči prešutjeti Verityju autobiografiju jer je uvjerena kako bi se još više slomio. Ipak, kako vrijeme odmiče i kako se njezini osjećaji razbuktavaju, shvaća da bi mu možda trebala otkriti pravo lice njegove žene.

No, je li to doista prava istina?

“Kroz kuću vibrira nekakva uznemirujuća energija. Ona je uvijek tu i nikako je se ne mogu otresti. Čini se da se pogoršava noću, postaje mračna i žestoka. Sigurna sam da je to većinom u mojoj glavi, ali to me ne smiruje, zato što ono što vreba u mozgu može biti baš jednako opasno kao opipljive prijetnje.”

Većinu vremena je pisano tako da je jedno poglavlje o sadašnjosti, a iduće je uvid u autobiografiju. U tim poglavljima u kojima čitamo o mračnom umu Veirty Crawford, teško je prepoznati Colleen Hoover. No, kada piše o sadašnjim trenucima, o Lowen i njezinom odsjedanju u kući, lakše ju je prepoznati.

Imamo tri glavna lika čiji su postupci i naracija upitni. Mlada spisateljica Lowen s upitnom prošlošću. Jeremy koji po mom osobnom mišljenju suviše dobro vlada situacijom koji bi svakoga izbacila iz tračnica; unutar godinu dana izgubio je dvije kćeri, žena mu je doživjela nesreću zbog koje je postala biljka i praktički je postao samohrani otac sinu Crewu. I u konačnici imamo Verity prema kojoj je autorica i nazvala roman. Njezina autobiografija „Neka bude“, hladna je ispovijest majke koja ne da ne voli svoju djecu nego ih mrzi. Posesivna žena koja mužu želi biti na prvom mjestu, čak i ispred djece. Njezin mračan um prelazi sve granice koje vaš može postaviti.

“Donio mi je i stavio mi je u naručju. Pogledala sam u nju. Čekala sam bujicu emocija, ali nisam osjećala baš ništa. Dodirnula sam joj obraz, prešla prstom po ožiljku. Valjda vješalica nije bila dovoljno jaka. Vjerojatno sam trebala uzeti nešto što se pod pritiskom nije tako lako savijalo.”

Cijelo sam se vrijeme pitala kome vjerovati? Tko je žrtva, a tko zločinac? Kojom se istinom manipulira? Po završetku romana sam imala brojna pitanja. Kraj je jednostavno rečeno mind fuck!!

Iako je radnja kompleksija, knjiga je vrlo pitka. Poglavlja su kratka i jasna, bez dugih, nepotrebnih opisa. Možda nije idealno ljetno, lagano štivo ali od mene imate najtopliju preporuku. Jedna od boljih knjiga koje sam u posljednje vrijeme pročitala.

Izdavač je Naklada Neptun, a na odličnom prijevodu možemo zahvaliti Zrinki Budak. Knjiga ima oko 270 stranica, a godina izdanja je 2020.

Pripremite se na jezu koju će vam ovaj roman, zasigurno utjerati u kosti.

Čitamo se uskoro!