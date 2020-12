Nemoj biti obični prolaznik u životu, budi zabavljač ulice, koji okupi ljude oko sebe - jedan je od stihova iz najnovije, 4. knjige Jana Bolića 'Život koji želiš živjeti'.

Nepokretni riječki pisac i ovu knjigu napisao je jednim prstom na zaslonu pametnog telefona, a započinje je biografski, predstavljajući se čitatelju - rođen je kao zdravo dijete, a majka je primijetila da se razvija drukčije nego njegovi vršnjaci kad nije prohodao. Iako je njegova bolest, spinalna mišićna atrofija tip 2, napredovala i onemogućavala mu kretanje, pohađao je redovnu školu. Odlučujuće za njegovo sazrijevanje bila je teška zdravstvena kriza u kojoj mu je život spasila medicinska sestra koja ga je oživljavala, nakon čega provodi dva mjeseca u bolnici na respiratoru. Upravo je zdravstvena kriza u pubertetu, kaže Jan, bila presudna za jačanje njegove mentalne snage te shvaćanje svijeta i ostvarenje svog talenta pisanja.





- To me je na neki način potpuno promijenilo. Naravno, to nisam shvaćao odmah jer tada ne razmišljaš o ničemu. Tek kada sam došao k sebi i kada je onaj šok popustio, shvatio sam da ništa više nije isto. I to sam iskoristio, naučio sam puno toga, shvatio sam i doživio neke stvari koje nisam nikad. I zapravo ništa više nije bilo isto, nego je bolje. Možda sam fizički oslabio, ali moj unutarnji svijet i mentalna snaga su postali jači, mirniji i ispunjeniji - kaže mladi riječki pisac naglašavajući kako bi pisao i kad bi mogao pomaknuti samo jedan kapak jer jednostavno ne može zamisliti život bez pisanja.



Iako, zbog nepokretnosti, u potpunosti ovisan o pomoći majke i bake, Bolić ne dozvoljava da ga fizičke teškoće određuju i unatoč svemu - živi život koji želi živjeti.





- To je ispunjen, duhovno bogat, spokojan i sretan život u kojem je važnija nutrina od fizičkog izgleda. Život u kojem volimo i u kojem smo voljeni i zahvalni na svemu, a najviše nematerijalnom - kaže Jan, priznajući da je i njega nekad vanjski svijet znao uznemiravati i rušiti mu unutarnji mir, no sada ga samo 'iskopča'.





U svojoj teškoj životnoj priči je, naglašava, najviše zahvalan majci i baki, bez čije pomoći ne može ništa sam.



- Ako me slučajno ne probude, zovem ih mobitelom iako možda sjede u kuhinji jer zbog trahometrije ne mogu govoriti ako nemam čep u kanili, kao što je to slučaj dok spavam. Mama me odijeva jer sam ne mogu ni ruku dignuti. Sve je to fizički teško i traje i do sata vremena, bez obzira što sam mršav. Nije lako, ali srećom imama oko sebe jake žene koje me inspiriraju u životu - zahvalan je Jan za svoje dvije najomiljenije žene, od kojih je, kaže, naučio zdravo razmišljati i realno gledati na svijet oko sebe.

Svoje spoznaje o zdravlju i zahvalnosti, životnim izborima, odnosu prema ljudima, osjećajima, mentalnoj snazi i odgovornosti mladi pisac iz Rijeke objavljivao je na blogovima i svoje je zapise skupio u svoju četvrtu knjigu "Život koji želiš živjeti".



Knjiga ima četiri tematska poglavlja - Prihvati, Vjeruj, Rasti i Budi zahvalan. Zašto treba prihvatiti odgovornost za svoje odluke, biti zahvalan životu, provoditi vrijeme s najdražima i kako upravljati svojim životom kako bi doista postao "život koji želimo živjeti", tumači Jan na temelju vlastitog iskustva i spoznaja do kojih je došao promatrajući svijet oko sebe. Njegove mudre misli, prisjećanja i pouke do srži su iskrene, autentične i dobronamjerne, a mnogima mogu pomoći osvijestiti ljubav prema najbližima te vlastito samopouzdanje, kreativnost i snage kojima mogu mijenjati svijet.





- Nazivi cjelina u neku ruku su životne faze, važne kako bismo mogli početi živjeti život koji želimo. Sve počinje od prihvaćanja. Moramo prihvatiti svoj život u potpunosti sa svim što ga čini. Sve naše boli, misli, tijela, pamet. Tek tada možemo razmišljati o stvaranju boljeg, sretnijeg i ispunjenijeg života. Kao što na našim životnim putevima moramo vjerovati u sebe, onda ćemo moći i rasti, duhovno i mentalno. Na kraju, ništa nema smisla ako nismo zahvalni. Zahvalnošću se sve mijenja. Moramo biti zahvalni na svemu što imamo i što ćemo tek imati. Zahvalni na svemu što čini naš život - objašnjava Jan, koji je knjigu namijenio svima koji u određenim životnim trenutcima zatrebaju motivaciju i inspiraciju na svom životnom putu.



Jan Bolić, koji zbog progresivne bolesti od koje boluje ne može pomaknuti gotovo nijedan dio tijela osim dva prsta s kojima stvara književna djela, dosad je objavio tri knjige – zbirku poezije "Trenutci", zbirku poezije i proznih zapisa "Može biti lijepo" te kriminalistički roman "Težina stvarnosti" izdan prošle godine.





Uoči izdavanja knjige jan je napokon dobio i lijek, sličan Spinraze, kojeg uzima oko tri tjedna.



- Riječ je o lijeku Risdiplam, a koji se uzima u tekućem obliku, kao sirup. Lako se pije i zato je bolji od Spinraze jer ga ne moram ubrizgavati u leđnu moždinu, što je bolan postupak, a i zbog moje skolioze vjerojatno to ne bih ni mogao. Svaki dan ga pijem, ima okus po jagodi, a to je odlično jer treba računati da ga moram piti do kraja života. Navedeni lijek nije još odobren u Europi dok je u Americi odobren za sve tipove spinalne mišićne atrofije. Sada se čeka odobrenje i od EMA pa će ga i kod nas svi moći primiti, samo najgore je to što se ne zna kada će to biti. Neki su dobili priliku, poput mene, primiti tzv. milosrdno davanje lijeka, kliničko ispitivanje lijeka. Nisam to nikome još rekao, ali da, osjećam pomak, nisu to nikakva čuda, no mogu više stopalo pomaknuti i vrat mi je malo jači, a to je puno! Ne pijem ga dugo, a mora proći 2-3 mjeseca da više osjetim pomak, no vjerujemo da će biti dobro - zaključuje vječno pozitivan i inspirativan Bolić, inače aktivan i na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje svoje pjesme, priče i citate te se rado druži sa svojim čitateljima, prijateljima i pratiteljima.

Član je udruge osoba s mišićnom distrofijom PG županije i član je udruge roditelja vitalno ugrožene djece 'Kolibrić'. Jan, koji voli izlaske, druženja, koncerte i šetnje, pisanju se posvetio kako bi ispunio svoj san da uveseljava i zabavlja ljude kroz knjige koje piše. Također, piše za Večernjakovu blogosferu, gdje objavljuje motivirajuće tekstove o životu i sreći, a na društvenim mrežama inspirira brojne čitatelje svojim afirmativnim citatima.