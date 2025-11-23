Dijabetes nas može pogurati u životu za izgradnju zdravih navika koje nam u Hrvatskoj nedostaju, poput bavljenja sportom i pravilne prehrane, poručuje veslač Davor Poljančić
BOLEST NIJE PREPREKA PLUS+
Davor je veslačka zvijezda: Ne želim da me dijabetes definira, nego da me pamte po uspjehu
Može se pohvaliti da je osvojio broncu na juniorskom europskom prvenstvu 2021. godine i broncu na europskom U23 prvenstvu 2023 godine. Ovaj rođeni Ogulinac svakodnevno vrijedno trenira na zagrebačkom Jarunu kao član Veslačkog kluba Trešnjevka.
