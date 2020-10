Veza imuniteta i hrane: Kako to što jedemo utječe na zdravlje

Metabolizam je način na koji proizvodimo energiju, a povezan je s imunitetom. Znanost nam pokazuje da različite imunološke stanice traže različite hranjive sastojke

<p>Jeste li ikad čuli za riječ imunometabolizam? Stručnjaci tvrde kako različiti dijelovi vašeg imunološkog sustava žele različitu prehranu. A ako ih hranite na odgovarajući način, zdravlje će vam biti zahvalno.</p><h2>Kako točno djeluje imunometabolizam?</h2><p>Imunometabolizam je jedan od aspekata šire priče koja se odvija oko imuniteta. Imunitet je puno više od sezonske brige oko prehlade i gripe. Znanstvenici tvrde kako se imunitet u širem smislu odnosi na pomlađivanje, ravnotežu i otpornost. Imunitet nije samo da ga brzo ojačate za vrijeme gripe ili prehlade, on je puno više od toga.</p><p>Metabolizam je način na koji proizvodimo energiju, a povezan je s imunitetom. Znanost nam pokazuje da različite imunološke stanice traže različite hranjive sastojke.</p><p>Neke se stanice aktiviraju kada je u pitanju neposredna opasnost, bilo to od uganutog gležnja ili smrtonosnog virusa. Takve stanice traže šećer kao brzo gorivo. Ova pretvorba glukoze u gorivo je proces koji se naziva glikoliza. To je bitno u tom trenutku, ali nije dobro za duže staze. Kada takav proces aktiviraju pogrešne imunološke stanice, to bio u principu značilo da ćete prije dobiti određenu upalu.</p><p>S druge strane, pogledajte masnoće. Oksidacija masnih kiselina osigurava gorivo imunološkim stanicama osmišljenim da smire vaš imunološki sustav i smanje upalu.</p><p>Budući da imunometabolizam govori da različite imunološke stanice preferiraju različite hranjive sastojke za gorivo, što znači da vaša prehrana putem metabolizma može utjecati na vaš imunološki sustav. </p><p>Ako neke od vaših imunoloških stanica preferiraju masnoću, a druge šećer, tada je prehrana važna. Hrana koju jedete igra značajnu ulogu u sposobnosti vašeg imunološkog sustava da se bori protiv infekcije.</p><p>Pretvaranje nutrijenata u energiju za vaše imunološke stanice događa se u mitohondrijima, a opet, različiti nutrijenti utječu drugačije. Ako svoje mitohondrije hranite pravim fitonutrijentima, to će vam pomoći u rebalansu imuniteta.</p><p>Potražite ključne flavonoide, poput rutina, kvercetina, diosmina, luteolina i hesperidina koji u imunološkom sustavu igraju važnu ulogu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/immunometabolism" target="_blank">Mind body green.</a></p>