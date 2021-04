Bez obzira što mislili o vezama ili 'soliranju', činjenica je da broj neudanih žena raste. Teško je reći zašto žene više vole ostati same ili jesu li doista tako sretnije. Možda je u pitanju demografska nejednakost ili moderni svijet ne ostavlja ženama druge opcije.

Pokazalo se da žene puno više ulažu u svoje veze od muških partnera. Naravno, ovo je generalizacija, ali nikome ne bi trebalo biti iznenađenje da žene ulažu više napora u izgradnju i održavanje svojih odnosa.

Ispada da je nakon određenog vremena ženama dosta ulaganja, a u dobi od 45 do 65 godina, oko 32 posto žena i samo 19 posto muškaraca su izjavili da su sretni sami.

Istraživanja su pokazala da je nakon raspada veze ženama opuštajuće vrijeme provoditi u samoći. Tada se usmjeravaju na svoje potrebe, i bez osjećaja grižnje savjesti, puno više brige i vremena posvećuju sebi. Čak 61 posto neudanih žena u Velikoj Britaniji kaže da su zadovoljne svojim statusom.

Nema više obiteljskih obveza, nema stalnog kuhanja. Kažu da mogu samo naručiti ono što im se jede i uživati u tome.

Ljubav jednostavno prestaje biti središte njihovog života. A u istraživanju se navodi da otkrivaju drugu vrstu ljubavi - ljubav prema sebi.

Često se događa da žena nakon razvoda ili prekida ostane sama s djecom. Tad svu svoju ljubav i pažnju usmjeruje na njih i rijetko kad ima vremena ili mjesta za novu ljubav u životu.

Istraživanje je pokazalo da to više nisu rijetki slučajevi. Čak 75 posto neudatih žena nije bilo zainteresirano za vezu u posljednjih godinu dana. I tu se mnogi istraživači pitaju - u čemu je problem?

Žene traže pravu ljubav, ali što duže su same to im je jasnije da sve mogu same. I nemaju potrebu za spojevima ili upoznavanjem novih muškaraca samo kako ne bi ostale same.

Žene čekaju stvarne, snažne osjećaje i provode sve svoje slobodno vrijeme radeći na sebi - mentalno, fizički, društveno... I to ih usrećuje i povećava im samopouzdanje.

Istraživanje je također otkrilo zašto se muškarci osjećaju bolje u vezama od žena. Žene traže društvene kontakte i vole se družiti s različitim ljudima, dok se muškarci za društvo uglavnom oslanjaju na svoje partnerice i njihov krug ljudi. Stoga ne čudi da žene lako mogu riješiti bilo kakve probleme samo tražeći pomoć od prijatelja. A ako je žena sama, ima tendenciju da ima više prijatelja, dok su muškarci manje aktivni u širenju svojih društvenih mreža, piše Brightside.