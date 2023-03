Victoria's Secret revija ponovno se vraća nakon četiri godine, a donosi i jednu veliku promjenu

Ova vijest razveselit će mnoge, jer je Victoria's Secret godišnja modna revija bila glamurozna tradicija koja datira iz 1995. godine i svi su je oduvijek željno iščekivali.

Tvrtka je otkazala reviju 2019. i odustala od titule Victoria's Secret Angel zbog kritika da ne uključuju modele svih oblika i podrijetla za prezentaciju svojeg donjeg rublja, a bilo je i još nekih afera.

Njihova glamurozna modna pista ranijih godina nije uključivala samo oskudno odjevene modele, već je to oduvijek bio pravi spektakl koji je na zadnjem predstavljanju 2018. godine uključivao zvijezde poput Bebe Rexha, Halsey, Ritu Oru, Kelsea Ballerini, Shawna Mendesa i mnoge druge.

Nakon toga je nastala četverogodišnja stanka, a dobrim dijelom je, čini se, za to kriv bivši direktor marketinga Ed Razek kojeg je The New York Times 2020. prozvao zbog o mizoginije prema modelima koja uključuje spolnu diskriminaciju, ponižavanje, maltretiranje, seksualno uznemiravanje...

Također, naveli su zabrinutost zbog dugogodišnjeg prijateljstva Leslieja Wexnera, izvršnog direktora i vlasnika 'L Brandsa' i osuđenog zločinca Jeffreyja Epsteina prije njegove smrti u zatvoru. Epstein je u to vrijeme čekao suđenje za seksualnu trgovinu maloljetnicima.

Nakon odvajanja od matične tvrtke (L Brandsa) 2021. godine, čelnici Victoria's Secreta sada žele vratiti ugled i uključiti se na modnu scenu o čemu svjedoči i njihova Instagram stranica gdje se mogu vidjeti žene različitih oblika, veličina i etničkog podrijetla, uključujući i nebinarne žene.

Financijski direktor Timothy Johnson najavio je 'novu verziju modne revije koju ćete imati prilike vidjeti kasnije ove godine'. Korporacijski glasnogovornik se nadovezao rekavši 'da je tvrtka predana zaštiti žena i uvijek uvodi inovacije u svim sferama poslovanja kako bi nastavila stavljati klijente u središte svega što rade.'

I tenisačica Naomi Osaka (25) surađuje s dizajnerima na njihovoj kolekciji udobne odjeće za spavanje i intimne odjeće, prenosi Daily Mail.

