Victoria’s Secret napokon stiže u Hrvatsku! Evo gdje i kada se otvara prva trgovina

Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar. Dolazak ovog globalnog diva na hrvatsko tržište predstavlja značajan događaj za domaću maloprodajnu scenu, koja će biti obogaćena za brend koji je desetljećima oblikovao trendove i postavljao standarde u industriji. Iako su proizvodi već neko vrijeme dostupni hrvatskim kupcima putem internetske trgovine, otvaranje fizičkog prodajnog mjesta označava novu eru i pruža potpuno drugačije iskustvo kupovine.

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Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

Ključnu ulogu u ovom pothvatu ima Alshaya Group, jedan od vodećih svjetskih franšiznih operatera sa sjedištem u Kuvajtu. Riječ je o kompaniji s iznimno dugom i bogatom poviješću koja seže sve do 1890. godine, što je čini jednom od najstarijih tvrtki u Kuvajtu. Iako su započeli kao brodarska kompanija, s vremenom su se transformirali u maloprodajnog giganta koji danas u svom portfelju upravlja s više od 50 vrhunskih međunarodnih brendova. Među njima su imena poput Starbucksa, H&M-a, Mothercarea, Foot Lockera i Charlotte Tilbury.

Partnerstvo između Alshaya Groupa i Victoria’s Secreta započelo je još 2010. godine otvaranjem prvih trgovina na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Ulaskom na hrvatsko tržište, Alshaya širi svoje poslovanje na 21. zemlju, nastavljajući svoju ekspanziju u srednjoj i istočnoj Europi, gdje već uspješno vode trgovine Victoria's Secreta i sestrinskog brenda Bath & Body Works u Češkoj, Poljskoj i Rumunjskoj. Izvršni direktor grupe, John Hadden, istaknuo je kako je odluka o otvaranju trgovine u Zagrebu potaknuta velikim interesom domaćih kupaca, što se jasno pokazalo nakon nedavnog pokretanja lokalizirane internetske trgovine.

​- Vidimo veliki potencijal za brend u regiji i veselimo se što ćemo kupcima u Hrvatskoj omogućiti potpuno iskustvo kupovine u trgovini. Nadamo se da je ovo početak i da ćemo u budućnosti na tržište dovesti i druge brendove iz našeg portfelja - izjavio je Hadden u službenom priopćenju.

Dio uspješne globalne strategije

Dolazak Victoria’s Secreta u Hrvatsku nije izoliran slučaj, već dio pomno razrađene i iznimno uspješne međunarodne strategije širenja. Za kompaniju Victoria's Secret & Co., međunarodna tržišta postala su ključni pokretač rasta. Podaci za prvo tromjesečje 2026. godine pokazuju da je međunarodna prodaja porasla za impresivnih 44,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 287,4 milijuna dolara. Time je međunarodno poslovanje činilo čak 18,4 posto ukupnih prihoda tvrtke, što jasno ukazuje na važnost globalne prisutnosti.

Svoju ekspanziju brend provodi kroz kombinaciju vlastitih trgovina, internetske prodaje te franšiznih partnerstava, pri čemu je suradnja s moćnim operaterima poput Alshaya Groupa ključna za ulazak na nova tržišta. Prve "full assortment" trgovine, koje nude cjelokupni asortiman, izvan Sjeverne Amerike otvorene su 2012. godine, a zagrebačka poslovnica slijedit će upravo taj uspješan model.

Što očekivati od prve hrvatske trgovine?

Standardna prodavaonica Victoria’s Secreta prostire se na prosječno 600 do 650 četvornih metara. Takav prostor nije odabran slučajno; rezultat je desetljeća optimizacije kako bi se postigla savršena ravnoteža između bogate ponude, ugodnog iskustva za kupce i operativne učinkovitosti. U tom prostoru smješteno je između 15 i 18 tisuća različitih artikala, uključujući prepoznatljive grudnjake, gaćice, spavaćice, odjeću za slobodno vrijeme, kao i nagrađivane mirise, losione za tijelo i modne dodatke.

Jedna od ključnih usluga po kojoj je brend poznat i koju će nuditi i zagrebačka trgovina jest besplatno i profesionalno određivanje veličine grudnjaka. Posebno obučeni stručnjaci pomažu kupcima pronaći savršenu veličinu i kroj, što značajno utječe na zadovoljstvo i stopu konverzije. Trgovine su dizajnirane tako da potiču isprobavanje, s osam do dvanaest prostranih kabina za presvlačenje, što je znatno iznad industrijskog prosjeka. Unutar trgovine obično se nalazi i poseban dio posvećen brendu PINK, koji je namijenjen mlađoj publici i nudi ležerniju odjeću, donje rublje i modne dodatke. Brend se ponosi i širokim rasponom veličina, od XS do XXL, s košaricama od AA do J te opsegom od 30 do 46, čime nastoji ponuditi nešto za svaku ženu.

