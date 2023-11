VIDEO Evo kako je izgledala zima prošle godine u Americi i drugim dijelovima svijeta

DILJEM SVIJETA Prošla godina završila je povijesnim mećavama i zimskim olujama koje su zahvatile veći dio Sjeverne Amerike. Guverner New Yorka nazvao je oluju 'epskom' vremenskom katastrofom. Bila je to najjača mećava koja je pogodila New York u zadnjih 45 godina. Mećave, jaki vjetrovi, snježne padaline i rekordno niske temperature od 21. do 26. prosinca pogodile su većinu SAD-a i dijelove Kanade. Gusti snijeg prekrio je široke dijelove Japana krajem siječnja. Više od 160 ljudi umrlo je i u Afganistanu u siječnju prošle godine.