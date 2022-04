Video iz zoološkog vrta u San Diegu promijenio je cijeli svijet

Na internetskom servisu YouTube posljednjih petnaestak godina pogledali smo na tisuće videosnimki, glazbenih spotova i tutorijala. A sve je počelo 23. travnja 2005. kad je učitan (uploadan) prvi video. Riječ je bila o snimci pod nazivom "Ja u zoološkom vrtu" (engl. "Me at the ZOO"), koju je postavio Jawed Karim, jedan od osnivača YouTubea, i to pod korisničkim imenom jawed.rvi.