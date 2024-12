Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'

Danas sam postao prvi Hrvat u povijesti koji je proputovao sve države svijeta, pohvalio se na društvenim mrežama Kristijan Iličić, svjetski putnik, poduzetnik i vlasnik putničke agencije Nomadik Travel koji je stigao u Šri Lanku, kako kaže, 'Suzu Indije'.

- Nekima će to biti samo broj, no ako kažem da je od 8 milijardi ljudi na svijetu ovo za rukom pošlo tek njih tristotinjak, onda taj broj nije više samo broj. Meni je to svakako i ostvarenje jednog velikog sna koji sam sanjao još kao dječak - istaknuo je.

Kaže kako iza broja 197 stoji tisuću priča koje su satkale jedan san.

- Na stotine nezaboravnih trenutaka i lekcija koje su mi pomogle da rastem kao čovjek. Toliko životnih priča u kojima sam se gubio pa opet pronalazio, koje su se utkale u moje biće, u čovjeka kakav sam danas. Mnogi susreti su ostavili snažan dojam, mijenjao sam sebe ali i ljude oko sebe. Nekima sam stubokom promijenio život, drugi su na meni ostavili neizbrisiv trag - kazao je Kristijan.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

U Etiopiji je upoznao i ljepotu i tugu, kaže, a Afganistan mu je širom otvorio oči.

- Vidio sam lica koja su svjedočila o jednom surovom svijetu, gledao sam oči koje pamte sve i nose težinu života pod uzavrelim suncem Afrike i unatoč svemu u njima nije nestalo žudnje za životom. Afganistan je bio zemlja u kojoj su mi se oči širom otvorile i više nisam mogao vjerovati niti jednom opsjenaru koji je tvrdio da tamo negdje postoje zli narodi. Ljudi su svugdje ljudi, a ja sam uglavnom nailazio samo na dobre ljude. Postao sam osjetljiv na sve nijanse svijeta koje je nemoguće spoznati ako doista ne otputuješ - stoji u objavi na društvenim mrežama.

Iza broja 197 su i vulkani u Kongu, Gvatemali i na Vanuatuu, kaže ovaj svjetski putnik.

- Erupcija vulkana u Kongu netom nakon što sam sišao s njega podsjetila me je na to da život može nestati u trenu i da ga, dok smo živi, moramo živjeti punim plućima. Uspon na Acatenango naučio me je da se trebam i moram gurati izvan zone komfora, napraviti uvijek onaj jedan korak više. Upravo iza tog jednog koraka više, život počinje uzvraćati obilnim darovima. Vulkan na Vanuatuu mi je pokazao da život treba slaviti plesom, smijehom, u društvu onih koje voliš - dodao je.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

Broj 197 krije i sve one moćne vodopade - Viktorijin vodopad, Iguazu, Tis Isat, Niagaru, Angel Falls...

- Grmljavina tih slapova uvijek me podsjeti na to tko je na planetu Zemlja zapravo glavni. Broj 197 su godine putovanja kroz afričke pustinje, južnoameričke džungle, plavi beskraj Oceanije... To su road tripovi po Americi, Europi, po Istoku i Zapadu... To je onaj dječak koji je maskiran u lava iznenadio svoju ljubav u Wyomingu netom prije potpune pomrčine sunca, to je nezaboravni medeni mjesec na vagonima sa željeznom rudom u Mauretaniji, to je tisuću još neispričanih priča. - napisao je Kristijan te dodao da '197' nije samo broj već "šifra, magija, formula za rast i ekspanziju duše".

Posljednja država koju je ovaj svjetski putnik posjetio je Šri Lanka, 'Suzu Indije'.

- I bit će suza. Bit će puno suza od sreće, od ganuća, od onog čudnog osjećaja koji te obuzme kada shvatiš da je tvoj san postao stvarnost. Trajalo je 18 godina. Na trenutke se činilo posve neuhvatljivo. Milijun prepreka, ali nalazio sam načina da idem dalje, da pomičem granice. Jedno veliko poglavlje moga života ovime se zatvara i istovremeno se otvara novo, vjerujem jednako uzbudljivo poglavlje. Ovo je početak jedne nove priče - istaknuo je Kristijan.

Zahvalio je svojim pratiteljima koji su bili i ostali dio nevjerojatne avanture oko svijeta.