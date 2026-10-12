VIDEO Mladenci iz Amerike posjetili Zagreb: 'Uživali smo u kamenicama i rižotu od sipe'

Ovo je definitivno bilo najbolje iskustvo u našim životima. Hrvatska će uvijek imati posebno mjesto u našim srcima, poručili su američki mladenci Ashton i Zach Smith, kojima je 'nogometno vjenčanje' donijelo medeni mjesec kakav nisu mogli ni zamisliti.

Kada su tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu izgovarali sudbonosno „da”, nisu ni slutili da će utakmica između Hrvatske i Gane na poseban način obilježiti početak njihova bračnog života. Fotografiranje nakon vjenčanja i navijačko ludilo Hrvata na kraju su ih doveli u Hrvatsku.

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Nakon Splita i Dubrovnika, Ashton i Zach stigli su i u Zagreb. Nedjeljno poslijepodne proveli smo s njima u šetnji Gornjim gradom, među starim zagrebačkim pričama, povijesnim ulicama, mirisom pečenih kestena i pokojom rakijicom. U društvu vodiča, uz osmijehe i znatiželju, otkrivali su grad koji ih je, baš kao i ostatak Hrvatske, ugodno iznenadio.

Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Vrijeme provedeno u Hrvatskoj bilo je nevjerojatno! Jako smo zahvalni svima koji su omogućili ovo putovanje i učinili da se osjećamo tako dobrodošlo. Još uvijek nam se čini pomalo nestvarnim da je jedan trenutak s našeg vjenčanja doveo do svega ovoga. Bio je to tako neočekivan i poseban način početka našeg braka - ispričali su nam mladenci. Iako su ih oduševila mjesta koja su posjetili, ono što će najdulje pamtiti nisu samo prekrasni krajolici, nego ljudi.

- Svi su bili tako gostoljubivi, a zajedničko istraživanje tako prekrasne zemlje učinilo je ovo iskustvo još boljim. Prekrasna mjesta bila su nevjerojatna, ali ljubaznost i uzbuđenje koje su ljudi pokazivali prema nama nešto je što nikada nećemo zaboraviti - rekli su nam. Hrvatsku su upoznavali i kroz hranu, a putovanje im je donijelo niz iskustava. Posebno ih je oduševio posjet farmi kamenica.

Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Oboje smo jako uživali u farmi kamenica jer nikada nismo učinili nešto slično. Ashton je prvi put probao kamenice, a kušali smo i lokalna jela poput crnog rižota od sipe, krakova hobotnice, tartufa i inćuna. Tijekom ovog putovanja imali smo priliku doživjeti toliko novih stvari - rekli su nam, dodajući kako je upravo zajedničko otkrivanje novih iskustava cijelom putovanju dalo posebnu vrijednost.

Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A bilo je i neplaniranih pustolovina. Jedna od onih koje će zasigurno prepričavati dogodila se nakon večere u Primoštenu.

- Smiješan trenutak bio je kada smo se izgubili na putu natrag s večere u Primoštenu. Morali smo zamoliti stjuardesu da dođe po nas i pronađe nas! No, iskreno, svaki trenutak bit će nezaboravan jer smo sve te prve stvari doživjeli zajedno - prisjetili su se kroz smijeh.

U Zagrebu su ih dočekali i članovi udruge Mi Hrvati, koji su im poklonili navijačke majice i dječji dres Luke Modrića. Uz dar je stigla i šala da bi Luka moglo biti ime njihova prvog djeteta, što su mladenci prihvatili s oduševljenjem.

Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Rekli su nam da im je drago što su došli i na kontinent. Oduševljeni su Zagrebom, a željeli bi posjetiti i Zadar, Istru, Slavoniju te otići u Vukovar. Mislim da je ovo jedan od najboljih projekata. Mi smo navijači i neprofitna udruga, a uz podršku turističke zajednice napravili smo zaista lijepu priču - rekao nam je Željko Bulić iz udruge Mi Hrvati.

Bulić je spomenuo i da je broj turista iz Amerike u promatranom mjesecu porastao za 14 posto. Za Ashtona i Zacha, međutim, najveća vrijednost putovanja je u uspomenama koje nose kući.

Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Rečeno nam je da ima još toliko toga za vidjeti i voljeli bismo se vratiti i ostati dulje. Ovaj put morali smo se vratiti na posao, ali odlazimo s toliko posebnih uspomena. Nikada nismo mogli zamisliti da ćemo zbog fotografiranja nakon vjenčanja biti pozvani u Hrvatsku - rekli su. Na pitanje razmišljaju li već o imenima za buduću prinovu, nasmijali su se i priznali da još nemaju konkretne planove, ali jedno će ime svakako uzeti u obzir.

- Trenutačno ne razmišljamo o imenima za bebu, ali Luku ćemo svakako imati na umu - zaključili su i priznali da im se ime sviđa.