FOTO Split je bio tek početak: Evo gdje se provode Smithovi koje su proslavili naši navijači

Američki bračni par Ashton i Zach Smith, koje su hrvatski navijači prošlog ljeta na Svjetskom prventstvu proslavili skandiranjem ispred crkve u Philadelphiji, sada uživa na našoj obali
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Ashton i Zach Smith su prošlog ljeta postali hit među hrvatskim navijačima, a sada su u Šibeniku, gdje su im domaćini bili Turistička zajednica grada Šibenika i NCP Charter.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ashton i Zach Smith su prošlog ljeta postali hit među hrvatskim navijačima, a sada su u Šibeniku, gdje su im domaćini bili Turistička zajednica grada Šibenika i NCP Charter. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ashton i Zach Smith su prošlog ljeta postali hit među hrvatskim navijačima, a sada su u Šibeniku, gdje su im domaćini bili Turistička zajednica grada Šibenika i NCP Charter.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Par iz Philadelphije prošlog je ljeta, tijekom Svjetskog prvenstva, postao viralan nakon što je odmah poslije svog vjenčanja naišao na veliku povorku hrvatskih navijača. Mladenci su se pridružili slavlju, zapjevali i zaplesali s Vatrenima, a snimke tog trenutka obišle su svijet.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nakon dolaska u Split, gdje su s tribina Poljuda pratili utakmicu Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija, stigli su i u Šibenik.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Mladence sada čeka i nekoliko dana plovidbe hrvatskom obalom. U nastavku putovanja posjetit će Dubrovnik i Zagreb, odakle se 12. listopada vraćaju u SAD.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL