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Na medenom mjesecu...

FOTO Split je bio tek početak: Evo gdje se provode Smithovi koje su proslavili naši navijači

Američki bračni par Ashton i Zach Smith, koje su hrvatski navijači prošlog ljeta na Svjetskom prventstvu proslavili skandiranjem ispred crkve u Philadelphiji, sada uživa na našoj obali
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Američki bračni par Smith koji su proslavili hrvatski navijači posjetio Šibenik
Ashton i Zach Smith su prošlog ljeta postali hit među hrvatskim navijačima, a sada su u Šibeniku, gdje su im domaćini bili Turistička zajednica grada Šibenika i NCP Charter. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Ashton i Zach Smith su prošlog ljeta postali hit među hrvatskim navijačima, a sada su u Šibeniku, gdje su im domaćini bili Turistička zajednica grada Šibenika i NCP Charter. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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