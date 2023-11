INDIJA - gotovo 40 posto zagađenja u New Delhiju je uzrokovano paljenjem strništa u obližnjim saveznim državama Punjab i Haryana, iako je to zabranjeno. Poljoprivrednici spaljuju ogromna polja nakon žetve riže kako bi ih očistili, a vjetar je dim dopuhao do grada. Dobar dio zagađenja dolazi i od osam milijuna vozila u New Delhiju. Inače, taj grad je 4. godinu zaredom najzagađeniji na svijetu.